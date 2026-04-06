ВСУ заявили об успешной атаке дронов на фрегат «Адмирал Макаров» в порту Новороссийска

Фрегат «Адмирал Макаров». Фото: Wikipedia

Силы беспилотных систем (СБС) Украины заявили об успешной атаке на фрегат «Адмирал Макаров» в порту Новороссийска (Краснодарский край). Командир СБС Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал в своем Telegram-канале видео атаки, отметив, что она была совершена в ночь на 6 апреля. 

По его словам, СБУ спланировали и координировали операцию, проведенную силами СБС. «Степень [причиненных] повреждений устанавливается разведкой», — добавил Бровди. Он также сообщил, что поражена самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Сиваш».

Первоначально Бровди написал, что атакован фрегат «Адмирал Григорович», однако затем обновил пост. «Адмирал Макаров» (как и «Адмирал Григорович») относится к проекту 11356Р. На вооружении российского ВМФ находятся всего три таких корабля. Эти фрегаты способны нести крылатые ракеты «Калибр», которые используются для ударов по Украине, и корабельные ЗРК «Штиль-1».

Третий фрегат проекта 11356Р, «Адмирал Эссен», был поврежден во время атаки на портовую инфраструктуру Новороссийска в ночь на 2 марта.

6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с утра 5 апреля регион подвергается массированной атаке украинских БПЛА. В Новороссийске пострадали 8 человек, включая двоих детей.

