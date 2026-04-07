Порт Усть-Луга снова попал под атаку беспилотников. Накануне российский МИД обвинил в содействии им страны Балтии

Украинские беспилотники вновь атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Атаку на регион в ночь на 7 апреля подтвердил губернатор Александр Дрозденко. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что в порту возобновилась погрузка нефти после перебоев из-за ударов, продолжавшихся несколько дней.
К утру вторника, 7 апреля, власти региона подтвердили информацию о 22 сбитых беспилотниках. Об атаке непосредственно на порт Усть-Луги пишут украинские мониторинговые каналы (1, 2). Последствия этой атаки неизвестны, украинские власти ее еще не комментировали.
OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» утверждает, что в результате серии атак на порт повреждения получила почти треть нефтяных резервуаров. За прошедшие две недели порт был атакован порядка шести раз, что привело к падению объемов отгрузки российской нефти в Балтийском море до самых низких значений с 2022 года.
Из-за украинских ударов порт Усть-Луга и порт Приморск около двух недель не могли принимать и отгружать топливо. Их работа была фактически парализована до конца прошлой недели. 5 апреля агентство Bloomberg сообщило, что в Усть-Луге возобновилась погрузка сырой нефти.
Накануне, 6 апреля, серию ударов по порту прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она обвинила соседние страны, расположенные в Балтии, в открытии неба для украинских беспилотников и заявила, что Москва сделала для них специальное предупреждение.
«Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).
На фоне утренней атаки Z-блогеры иронично отреагировали на это заявление Захаровой (1, 2, 3).
«Ждем новое спецпредупреждение, но теперь с зигзагообразным выходом спикера — так вроде пострашнее будет», — пишет «военкор» Владимир Романов.
За последний месяц Украина резко нарастила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Как писало агентство Reuters, это привело к сокращению экспортных мощностей страны примерно на 1 млн баррелей в сутки, что составляет пятую часть от общего объема.