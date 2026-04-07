Порт Усть-Луга снова попал под атаку беспилотников. Накануне российский МИД обвинил в содействии им страны Балтии

Из-за украинских ударов порт Усть-Луга и порт Приморск около двух недель не могли принимать и отгружать топливо. Их работа была фактически парализована до конца прошлой недели. 5 апреля агентство Bloomberg сообщило, что в Усть-Луге возобновилась погрузка сырой нефти.

Накануне, 6 апреля, серию ударов по порту прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она обвинила соседние страны, расположенные в Балтии, в открытии неба для украинских беспилотников и заявила, что Москва сделала для них специальное предупреждение.

«Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов, этих стран, ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).

На фоне утренней атаки Z-блогеры иронично отреагировали на это заявление Захаровой (1, 2, 3).

«Ждем новое спецпредупреждение, но теперь с зигзагообразным выходом спикера — так вроде пострашнее будет», — пишет «военкор» Владимир Романов.

За последний месяц Украина резко нарастила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Как писало агентство Reuters, это привело к сокращению экспортных мощностей страны примерно на 1 млн баррелей в сутки, что составляет пятую часть от общего объема.