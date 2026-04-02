Украинские удары вывели из строя 20% российских нефтеэкспортных мощностей — Reuters

Удары Украины по нефтяной инфраструктуре России привели к сокращению экспортных мощностей страны примерно на 1 млн баррелей в сутки, что составляет пятую часть от общего объёма, и в ближайшее время РФ будет вынуждена урезать добычу, сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника.

За последний месяц Украина резко нарастила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Пд удар попали балтийские порты Усть-Луга и Приморск, нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы. Порт Усть-Луга приостановил отгрузку нефти неделю назад после серии массированных ударов беспилотников и следующих за ними пожаров. Отмечается, что трубопроводная система «Транснефти» переполнилась нефтью, хранилища заполняются, а значит, ряду нефтяных месторождений придётся снижать добычу, чтобы не допустить коллапса системы, говорят источники.

По оценке источников Reuters, сейчас из строя выведено около 20% российских экспортных мощностей — в марте этот показатель доходил до 40%. «Транснефть» уведомила экспортёров, что Усть-Луга не может принимать нефть в плановых объёмах. Полная реализация графика отгрузок на первую половину апреля, по данным источников, маловероятна. Дополнительную нагрузку на трубопроводную систему создаёт плановый сезонный ремонт нефтеперерабатывающих заводов. В марте-апреле в России традиционно наращивают экспорт сырой нефти, однако теперь остановка заводов лишь увеличивает объём нефти, которую негде хранить.

Отмечается, что Россия выигрывает от роста цен на нефть, последовавшего за американо-израильскими ударами по Ирану в конце февраля, однако принудительное сокращение добычи ударит по бюджету, ведь нефть и газ дают около четверти его доходов. По данным ОПЕК, в феврале Россия добывала 9,184 млн баррелей в сутки. Помимо российских грузов, от ситуации в Усть-Луге страдает и Казахстан, который ежемесячно отгружает через этот порт от 200 до 400 тыс. тонн нефти марки KEBCO.

Как пишет агентство, проблемы с экспортом через Балтику начались ещё до последней волны ударов. С января приостановлена работа нефтепровода «Дружба», поставлявшего нефть в Венгрию и Словакию. Более 80% российской нефти транспортирует подконтрольная государству «Транснефть».

Серия ударов украинских беспилотников по российским портам привела к тому, что Приморск и Усть-Луга на протяжении большей части прошлой недели не отгружали нефть. Совокупный экспорт из этих двух портов стал самым низким с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.