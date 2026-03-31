Атаки беспилотников на порты Приморска и Усть-Луги повлекли за собой приостановку отгрузки нефти, которую Россия отправляет по Балтийскому морю. Как подсчитало агентство Bloomberg, совокупный экспорт из этих двух портов стал самым низким с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Серия ударов украинских беспилотников по российским портам привела к тому, что Приморск и Усть-Луга на протяжении большей части недели не отгружали нефть. Среднесуточные объемы поставок (за неделю 23–29 марта) упали до 2,32 млн баррелей в день — на 1,75 млн меньше, чем обычно. Это самый низкий показатель с февраля 2025-го.

За последние 10 дней порт Усть-Луга был атакован по меньшей мере 5 раз. Последний удар пришелся на вторник, 31 марта. Агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что под атаку попал нефтеперерабатывающий терминал.