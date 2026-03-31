Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

355

 

 

 

 

 

Новости

Экспорт российской нефти из портов Приморска и Усть-Луги сократился до минимума с 2022-го после серии ударов беспилотников — Bloomberg

The Insider
Фото: пожар в Усть-Луге после атаки беспилотников, 29 марта 2026 / Reuters/Vantor

Атаки беспилотников на порты Приморска и Усть-Луги повлекли за собой приостановку отгрузки нефти, которую Россия отправляет по Балтийскому морю. Как подсчитало агентство Bloomberg, совокупный экспорт из этих двух портов стал самым низким с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. 

Серия ударов украинских беспилотников по российским портам привела к тому, что Приморск и Усть-Луга на протяжении большей части недели не отгружали нефть. Среднесуточные объемы поставок (за неделю 23–29 марта) упали до 2,32 млн баррелей в день — на 1,75 млн меньше, чем обычно. Это самый низкий показатель с февраля 2025-го.

За последние 10 дней порт Усть-Луга был атакован по меньшей мере 5 раз. Последний удар пришелся на вторник, 31 марта. Агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что под атаку попал нефтеперерабатывающий терминал.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3526

За прошедшую неделю в порт Усть-Луги зашли 22 танкера. За неделю до этого их было 37, еще неделей ранее — столько же.

Как утверждает агентство, совокупный экспорт российской нефти из портов Приморска и Усть-Луги в итоге был самым низким с 2022 года. Bloomberg приводит график, из которого видно, что недельный уровень экспорта был ниже только в декабре 2022-го — он тогда составлял примерно 1,9 млн баррелей в день. 

Иллюстрация к материалу

Украина в этом месяце резко усилила удары по нефтяной инфраструктуре России. Под атакой оказались все три крупных западных экспортных порта — черноморский Новороссийск и балтийские Приморск и Усть-Луга. Как писало агентство Reuters, к середине марта оказались заблокированы около 40% российских мощностей по экспорту сырой нефти. 

Снижение экспорта нефти из-за украинских ударов совпало с увеличением поставок с танкеров, ранее застрявших в море. На фоне угрозы дефицита топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, Минфин США на время снял ограничения на сделки с российской нефтью, загруженной на суда до 12 марта. Такие операции будут разрешены до 11 апреля. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте