Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

595

 

 

 

 

 

Новости

Цены на нефть выросли, а фондовые рынки упали после противоречивых заявлений Трампа в обращении к нации

The Insider
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к нации в среду, 2 апреля. Он убеждал американцев, что война скоро закончится, но при этом угрожал новыми ударами по Ирану и допустил возможность выхода из конфликта без открытия Ормузского пролива. Рынки отреагировали соответствующим образом: цены на нефть выросли, фондовые рынки снизились. Ключевые тезисы из выступления Трампа публикует Reuters. 

Противоречивые заявления

Трамп заявил, что США «уничтожили военно-морские и воздушные силы Ирана» и существенно ослабили его ракетную и ядерную программы. По его словам, удары будут продолжаться «очень жестко» в течение ближайших двух-трех недель.

При этом он не назвал сроков завершения войны. Президент допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран не согласится на условия Вашингтона, включая возможные атаки на энергетическую инфраструктуру.

Риторика Трампа остается противоречивой: он одновременно говорит о дипломатии и угрожает новыми ударами, что усиливает неопределенность вокруг дальнейшего развития конфликта.

Ормузский пролив 

Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти из Персидского залива, самостоятельно взять на себя ответственность за разблокирование Ормузского пролива. По его словам, США не нуждаются в этих поставках.

При этом союзники не спешат поддерживать операцию, начатую без предварительных консультаций.

Трамп не повторил свои недавние заявления о том, что рассматривает возможность выхода из НАТО из-за недостаточной поддержки США в конфликте.

Ядерная программа Ирана

Трамп заявил о военных успехах, но ключевая цель — лишить Иран возможности создать ядерное оружие — остается под вопросом. У страны сохраняются запасы высокообогащенного урана, однако считается, что они находятся глубоко под землей после войны с Израилем в июне 2025 года.

Президент также отказался от прежнего требования передать эти запасы США, заявив, что их можно контролировать со спутников. При этом он пригрозил новыми ударами в случае попыток их перемещения.

Несмотря на потери, Иран сохраняет возможность атаковать цели в регионе с помощью ракет и дронов. Также, по оценке американской разведки, иранская государственная система в целом остается устойчивой, пишет Reuters.

Внутренняя политика

Трамп вскользь затронул обеспокоенность граждан ростом цен на бензин и заверил, что он носит временный характер. 

Согласно опросу Reuters/Ipsos, общий рейтинг одобрения Трампа снизился до 36% — это самый низкий уровень с момента его возвращения в Белый дом.

Реакция рынков на выступление Трампа

Рынки отреагировали на заявления Трампа падением акций, ростом цен на нефть и укреплением доллара. По данным Reuters, нефть Brent подорожала примерно на 6% — более чем до $107 за баррель — на фоне неопределенности вокруг Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. 

Инвесторы ожидали сигналов деэскалации, но не получили их. Ключевой вопрос о сроках окончания войны остался без ответа.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте