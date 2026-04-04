Порты Усть-Луга и Приморск вторую неделю не принимают нефть после ударов Украины — Reuters

Крупнейшие российские нефтяные экспортные порты на Балтике — Усть-Луга и Приморск — остаются неспособными принимать и отгружать топливо уже вторую неделю после серии ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, атаки продолжались в течение последних двух недель марта и нанесли существенный ущерб портовой инфраструктуре. Только по Усть-Луге за десять дней было нанесено не менее пяти ударов. В результате нефтеперерабатывающие заводы оказались вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта, включая более дорогие железнодорожные перевозки.

Собеседники агентства отмечают, что с 22 марта Приморск фактически перестал принимать дизельное топливо для экспорта. Это лишило НПЗ в европейской части России и Сибири одного из ключевых экспортных маршрутов. В качестве альтернативы рассматриваются порты Высоцк и Тамань, однако первый обладает ограниченной пропускной способностью, а второй требует задействования значительно большего числа железнодорожных цистерн.

По данным финских морских служб, отгрузки из Приморска и Усть-Луги резко сократились — вместо обычных 40–50 судов в неделю речь идет о «единичных» отправках. Источники Reuters отмечают, что ограничения на экспорт и перебои в работе НПЗ могут в ближайшее время привести к снижению добычи нефти в России.

Ранее Reuters сообщало, что украинские удары вывели из строя около 20% российских нефтяных экспортных мощностей — это примерно 1 млн баррелей в сутки. На этом фоне трубопроводная система «Транснефти» переполняется нефтью, а хранилища заполняются, что может вынудить добывающие компании сокращать производство.