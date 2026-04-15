ВСУ продвигаются на запорожском направлении, налет беспилотников на нефтехимический завод в Стерлитамаке. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении фиксируется масштабное расширение «серой зоны» и зон очагового контроля ВС РФ к востоку от Сум

На константиновском направлении российские операции в районе Константиновки отстают от графика наступления на Славянск

На покровском направлении происходит накопление российских штурмовиков в южной части Мирнограда

На запорожском направлении Z-канал «Рыбарь» сообщает о продвижении ВСУ от Степногорска к Каменскому

Налет на Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане — целью было производство изопреновых каучуков

Правительство Великобритании объявило о поставках в Украину 120 тысяч дронов разных типов

Заключен контракт стоимостью $3,7 млрд на производство зенитных ракет на заводе в Германии для украинских комплексов Patriot

Intelligence Online — европейский концерн MBDA помогает с доработкой украинской ракеты «Фламінго»

Обстановка на фронте

В DeepState рассказали, что 150 кв. км на границе Сумской области к востоку от Сум перешли в зону российского контроля или «серую зону». В проекте утверждают, что СОУ сохраняют общий контроль над ситуацией, однако считают, что такое положение сложилось из-за того, что не были приняты своевременные меры противодействия.

На харьковском направлении сообщается о захвате российскими военными села Волчанские Хутора рядом с Волчанском.

Минобороны РФ заявило о захвате села Волчанские Хутора в Харьковской области, которое примыкает с юго-востока к городу Волчанск. Согласно карте DeepState, украинские силы до сих пор контролируют бóльшую часть этого населенного пункта.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» сделал выводы на основе геопривязок ударов по российским военным, что ВС РФ увеличили зоны контроля в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) и Берестке, которые примыкают к Константиновке с юго-запада, а также вышли на окраины городской застройки на этом участке. О наращивании российского присутствия на юго-западе Константиновки ранее сообщал исследователь под ником Playfra.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ продолжают попытки овладеть Константиновкой и Дружковкой, чтобы выйти на южные подступы к Краматорску. По его сведениям, в последние две недели ВС РФ перешли к решительным действиям на этом направлении, так как в феврале и марте операции здесь существенно отстали от графика наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Машовец отмечает, что, вопреки заявлениям Z-каналов, российские войска смогли закрепиться только на юге Степановки к юго-западу от Константиновки, а полностью взять этот населенный пункт и тем более прорваться в Долгую Балку к северу от него им не удалось. Обозреватель подтверждает закрепление ВС РФ в районе Берестка, но отмечает, что они не смогли проникнуть оттуда в западную и центральную часть Константиновки. Тем не менее, по его информации, ВС РФ сумели выйти к восточной части Константиновки южнее Новодмитровки и нарастить присутствие на юго-востоке города. Вместе с этим СОУ сохраняют позиции в районе Часов Яра, что, по оценке Машовца, создает угрозу флангового удара.

Обозреватель отмечает, что план выйти к Дружковке, чтобы отрезать Константиновку, потерпел крах, поэтому сейчас российское командование вынуждено задействовать для захвата Константиновки те силы, которые должны были штурмовать Краматорск. Он также критикует ВС РФ за планирование наступления на Доброполье, которое отвлекает силы и средства в частности от Константиновки.

DeepState рассказывает, что российские военные продолжают накапливаться в южной части Мирнограда и стремятся «дожать» северную часть города, а также продвигаются в направлении Ровного, создавая угрозу украинскому «карману» в районе Светлого. Также, по сведениям авторов проекта, ВС РФ практически полностью оккупировали Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).

«Рыбарь» сообщает, что ЛБС в районе реки Днепр смещается от Степногорска к Каменскому, чему способствует тотальное превосходство СОУ в дронах (речь как о подготовке пилотов, так и о поставках беспилотников). Также в проекте сообщают, что населенный пункт Веселянка на берегу реки Конка оказался взят «в кредит».

The Insider опубликовал материал о том, как блокировка Telegram повлияла на боевые действия в Украине. Для российских военных мессенджер оказался заменой традиционной радиосвязи, а военные аналоги Telegram доступны только старшим офицерам. Кроме того, блокировки уже привели к падению сборов российских провоенных волонтеров. Что же касается самих военнослужащих, то они рассказали The Insider об использовании Telegram с помощью платных VPN-сервисов.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 апреля 327 средств воздушного нападения: трех баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и 324 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (309 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания баллистических ракет и 13 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в 10 локациях.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основные направления атаки — Черкассы, Белая Церковь, Сумы, Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), Измаил, Запорожье и Запорожская область, Харьковская область, прифронтовые территории.