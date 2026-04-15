ВСУ продвигаются на запорожском направлении, налет беспилотников на нефтехимический завод в Стерлитамаке. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении фиксируется масштабное расширение «серой зоны» и зон очагового контроля ВС РФ к востоку от Сум
- На константиновском направлении российские операции в районе Константиновки отстают от графика наступления на Славянск
- На покровском направлении происходит накопление российских штурмовиков в южной части Мирнограда
- На запорожском направлении Z-канал «Рыбарь» сообщает о продвижении ВСУ от Степногорска к Каменскому
- Налет на Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане — целью было производство изопреновых каучуков
- Правительство Великобритании объявило о поставках в Украину 120 тысяч дронов разных типов
- Заключен контракт стоимостью $3,7 млрд на производство зенитных ракет на заводе в Германии для украинских комплексов Patriot
- Intelligence Online — европейский концерн MBDA помогает с доработкой украинской ракеты «Фламінго»
Обстановка на фронте
На сумском направлении фиксируется масштабное расширение «серой зоны» и зон очагового контроля ВС РФ к востоку от Сум.
В DeepState рассказали, что 150 кв. км на границе Сумской области к востоку от Сум перешли в зону российского контроля или «серую зону». В проекте утверждают, что СОУ сохраняют общий контроль над ситуацией, однако считают, что такое положение сложилось из-за того, что не были приняты своевременные меры противодействия.
На харьковском направлении сообщается о захвате российскими военными села Волчанские Хутора рядом с Волчанском.
Минобороны РФ заявило о захвате села Волчанские Хутора в Харьковской области, которое примыкает с юго-востока к городу Волчанск. Согласно карте DeepState, украинские силы до сих пор контролируют бóльшую часть этого населенного пункта.
На константиновском направлении российские операции в районе Константиновки отстают от графика наступления на Славянск.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» сделал выводы на основе геопривязок ударов по российским военным, что ВС РФ увеличили зоны контроля в Ильиновке (до 2016 года — Ильича) и Берестке, которые примыкают к Константиновке с юго-запада, а также вышли на окраины городской застройки на этом участке. О наращивании российского присутствия на юго-западе Константиновки ранее сообщал исследователь под ником Playfra.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ продолжают попытки овладеть Константиновкой и Дружковкой, чтобы выйти на южные подступы к Краматорску. По его сведениям, в последние две недели ВС РФ перешли к решительным действиям на этом направлении, так как в феврале и марте операции здесь существенно отстали от графика наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Машовец отмечает, что, вопреки заявлениям Z-каналов, российские войска смогли закрепиться только на юге Степановки к юго-западу от Константиновки, а полностью взять этот населенный пункт и тем более прорваться в Долгую Балку к северу от него им не удалось. Обозреватель подтверждает закрепление ВС РФ в районе Берестка, но отмечает, что они не смогли проникнуть оттуда в западную и центральную часть Константиновки. Тем не менее, по его информации, ВС РФ сумели выйти к восточной части Константиновки южнее Новодмитровки и нарастить присутствие на юго-востоке города. Вместе с этим СОУ сохраняют позиции в районе Часов Яра, что, по оценке Машовца, создает угрозу флангового удара.
Обозреватель отмечает, что план выйти к Дружковке, чтобы отрезать Константиновку, потерпел крах, поэтому сейчас российское командование вынуждено задействовать для захвата Константиновки те силы, которые должны были штурмовать Краматорск. Он также критикует ВС РФ за планирование наступления на Доброполье, которое отвлекает силы и средства в частности от Константиновки.
На покровском направлении происходит накопление российских штурмовиков в южной части Мирнограда (до 2016 года — Димитров).
DeepState рассказывает, что российские военные продолжают накапливаться в южной части Мирнограда и стремятся «дожать» северную часть города, а также продвигаются в направлении Ровного, создавая угрозу украинскому «карману» в районе Светлого. Также, по сведениям авторов проекта, ВС РФ практически полностью оккупировали Гришино к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
На запорожском направлении Z-канал «Рыбарь» сообщает о продвижении ВСУ от Степногорска к Каменскому.
«Рыбарь» сообщает, что ЛБС в районе реки Днепр смещается от Степногорска к Каменскому, чему способствует тотальное превосходство СОУ в дронах (речь как о подготовке пилотов, так и о поставках беспилотников). Также в проекте сообщают, что населенный пункт Веселянка на берегу реки Конка оказался взят «в кредит».
The Insider опубликовал материал о том, как блокировка Telegram повлияла на боевые действия в Украине. Для российских военных мессенджер оказался заменой традиционной радиосвязи, а военные аналоги Telegram доступны только старшим офицерам. Кроме того, блокировки уже привели к падению сборов российских провоенных волонтеров. Что же касается самих военнослужащих, то они рассказали The Insider об использовании Telegram с помощью платных VPN-сервисов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 апреля 327 средств воздушного нападения: трех баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и 324 беспилотников, в том числе около 250 типа «Шахед» (309 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания баллистических ракет и 13 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в 10 локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины. Основные направления атаки — Черкассы, Белая Церковь, Сумы, Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), Измаил, Запорожье и Запорожская область, Харьковская область, прифронтовые территории.
В Днепре при атаке пострадали три человека, повреждены административное здание и многоквартирный дом, возник пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В ГСЧС уточнили, что общая площадь возгорания на двух объектах составила 460 кв. м.
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате сброса авиабомбы ФАБ-1500 на центральную часть Славянска в Донецкой области утром, сообщили (1, 2) местные власти. Повреждения получили 39 многоквартирных домов, два административных здания и 15 автомобилей, полностью разрушено детское спортивное учреждение.
В Черкассах накануне вечером при налете беспилотников погиб восьмилетний мальчик, сообщил (1, 2) глава местной ОВА Игорь Табурец. Еще девять человек доставлены в больницу, среди них — ребенок, трое местных жителей получили помощь на месте. Повреждения получили по меньшей мере четыре многоквартирных дома. Ночью «армия РФ продолжила обстрел Черкасской области дронами», написал Табурец. Пострадали четыре человека, повреждены десятки частных домов и автомобили.
Ночью беспилотник нанес удар по промышленной зоне Сум. Во время тушения пожара по месту, где работали спасатели, был нанесен повторный удар. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГСЧС. Также под ударом вновь оказалась портовая инфраструктура в Одесской области.
По информации Минэнерго Украины, в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 14 апреля 11 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 15 апреля были перехвачены 85 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Утром в Башкортостане беспилотниками «Лютий» был атакован Стерлитамак. Целью атаки стал Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ), выяснило издание Astra. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» уточнил, что под удар попал АО «Синтез-Каучук», присоединенный к «СНХЗ» в 2024 году и производящий изопреновые каучуки для военной промышленности. Всего утром в Стерлитамаке было три взрыва, пишут местные жители. По словам главы республики Радия Хабирова, «несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий». Местные СМИ со ссылкой на главу администрации города пишут, что в цехе предприятия в момент атаки находились пять человек. Издание Ufa1 сообщает, что с территории Стерлитамакского нефтехимического завода эвакуируют людей. Через час после атаки возгорание на предприятии было потушено. Позже Хабиров сообщил о гибели водителя ведомственной пожарной охраны, передает ТАСС.
В результате ночных атак без электроснабжения осталась значительная часть оккупированной Херсонской области, сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 апреля по 20:00 13 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 15 погибших и 94 пострадавших мирных жителях, из них три человека пострадали во время действия «пасхального перемирия». Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Правительство Великобритании в преддверии встречи в формате «Рамштайн» объявило о крупном пакете беспилотников для Украины. В рамках пакета будут поставлены 120 тысяч дронов, в том числе дальнобойные, разведывательные, логистические и морские. Бóльшую часть заказов при этом получат британские компании.
Украина и Германия договорились о новых пакетах военной помощи, в которые войдут средства ПВО (в частности ЗРК IRIS-T и ЗУР PAC-2 для ЗРК Patriot), дальнобойные средства, беспилотники и боеприпасы. Американская компания Raytheon сообщила о подписании контракта на производство ЗУР на заводе в Германии на сумму $3,7 млрд, причем первую серийную продукцию этот завод должен дать только в 2028 году.
Издание Intelligence Online сообщило, что европейский концерн MBDA оказал помощь украинской компании Fire Point в создании и доработке крылатой ракеты FP-5 «Фламінго».
Z-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры российского НРТК «Курьер» с «царь-мангалом», утыканным «шипастыми» конструкциями, который используется для дистанционного минирования. Украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко сомневается, что такая схема противодронового бронирования окажется эффективной.
