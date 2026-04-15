Украинские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Башкортостане

Украинские беспилотники атаковали завод в Стерлитамаке, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По словам Хабирова, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию неназванного предприятия, возникло возгорание. Губернатор добавляет, что на месте работают все службы.

Официальных данных о пострадавших пока нет.

Telegram-канал Astra выяснил, что атаке подвергся Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ), который выпускает синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты, компоненты топлива, включая авиационный бензин и различные химические добавки и отвердители. Стерлитамакский нефтехимический завод входит в холдинг «Росхим».



Украинский проект Supernova+ публикует фото и видео взрыва и пожара в Стерлитамаке.

Расстояние от Стерлитамака до линии фронта превышает 1500 км.