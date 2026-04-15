Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

610

 

 

 

 

 

Новости

Украинские беспилотники атаковали нефтехимический завод в Башкортостане

The Insider
Фото: Supernova+

Украинские беспилотники атаковали завод в Стерлитамаке, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. 

По словам Хабирова, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию неназванного предприятия, возникло возгорание. Губернатор добавляет, что на месте работают все службы. 

Официальных данных о пострадавших пока нет. 

Telegram-канал Astra выяснил, что атаке подвергся Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ), который выпускает синтетические каучуки, фенольные антиоксиданты, компоненты топлива, включая авиационный бензин и различные химические добавки и отвердители. Стерлитамакский нефтехимический завод входит в холдинг «Росхим».

Украинский проект Supernova+ публикует фото и видео взрыва и пожара в Стерлитамаке.

Расстояние от Стерлитамака до линии фронта превышает 1500 км. 

Telegramhttps://t.me/theinsru/3589

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте