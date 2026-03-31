Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

691

 

 

 

 

 

Новости

В Нижнекамске произошел взрыв на предприятии «Сибура»

The Insider
Иллюстрация к материалу

На территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске (Татарстан) произошел сильный взрыв и пожар. Инцидент подтвердили городские власти: предварительной причиной они назвали сбой в работе оборудования. 

По информации близкого к силовикам канала Shot, возгорание произошло в технологическом корпусе предприятия, из-за чего взорвался осушитель. Жители Нижнекамска жалуются на химический запах в воздухе, смог и гарь — на видео очевидцев над городом виден столб густого дыма. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска, однако позднее они были сняты

Telegramhttps://t.me/theinsru/3542

Сейчас на месте работают пожарные и медики. По разным данным, пострадало от 13 до более 50 человек (1, 2). 

Обновлено 16:06 (Москва). На самом предприятии также сообщили о двух погибших. Число пострадавших выросло до 72, восемь из них — в больнице, пишет агентство ТАСС.

«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших российских нефтехимических предприятий. На сайте компании утверждается, что оно входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков. Входит в холдинг «Сибур». 

Еще в 2020 году стало известно о связи холдинга с бывшим зятем Владимира Путина: Кирилл Шамалов женился на его младшей дочери Катерине Тихоновой. Будучи зятем президента РФ, Шамалов приобрел значительную долю в нефтехимической компании по заниженной цене: он заплатил $100 за покупку 3,8% акций компании «Сибур» вместо реальной стоимости в $380 млн.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте