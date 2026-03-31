В Нижнекамске произошел взрыв на предприятии «Сибура»

Сейчас на месте работают пожарные и медики. По разным данным, пострадало от 13 до более 50 человек (1, 2).

Обновлено 16:06 (Москва). На самом предприятии также сообщили о двух погибших. Число пострадавших выросло до 72, восемь из них — в больнице, пишет агентство ТАСС.

«Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших российских нефтехимических предприятий. На сайте компании утверждается, что оно входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков. Входит в холдинг «Сибур».

Еще в 2020 году стало известно о связи холдинга с бывшим зятем Владимира Путина: Кирилл Шамалов женился на его младшей дочери Катерине Тихоновой. Будучи зятем президента РФ, Шамалов приобрел значительную долю в нефтехимической компании по заниженной цене: он заплатил $100 за покупку 3,8% акций компании «Сибур» вместо реальной стоимости в $380 млн.