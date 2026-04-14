ВС РФ создали «полосу безопасности» в 40 км на границе к юго-востоку от Сум, налет на химкомбинат в Череповце. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении ВС РФ создали «полосу безопасности» длиной 40 км на государственной границе к юго-востоку от Сум
- На константиновском направлении фиксируются глубокие прорывы российских штурмовиков в городской застройке Константиновки
- Владимир Зеленский отчитался о первом случае захвата вражеской позиции исключительно дронами: воздушными и наземными
- Российский ракетный удар по Днепру — пятеро человек погибли, еще 27 человек получили ранения
- The Insider выпустил материал о существенном увеличении интенсивности украинских «миддлстрайк»-ударов
- Налет беспилотников на химкомбинат в Череповце — пострадали два из трех цехов азотного комплекса
- Спутниковые снимки подтверждают повреждение трех из семи причалов на терминале «Шесхарис» в порту Новороссийска
- OSINT-исследователь Jompy — восстановление техники с баз хранения в России практически прекратилось
Обстановка на фронте
На сумском направлении ВС РФ создали «полосу безопасности» длиной 40 км на государственной границе к юго-востоку от Сум.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в Сумской области в районе приграничных сел Миропольское, Марьино и Новодмитровка. Судя по карте проекта, участок границы длиной в 40 км к востоку и юго-востоку от Сум оказался либо под контролем российских войск, либо в «серой зоне», представляя собой своеобразную «полосу безопасности». «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что один из батальонов 119-й бригады Территориальной обороны, прикрывавший границу на этом участке, отступил с большими потерями, а ВС РФ наступают в полосе от Мирополья до Рясного, заняв Проходы, Марьино и большую часть Степка.
В 71-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ заявляют о пресечении очередной попытки «инфильтрации» российских военных в украинский тыл через газовую трубу.
На константиновском направлении фиксируются глубокие прорывы российских штурмовиков в городской застройке Константиновки.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что ситуация на направлении ухудшается: российские военные совершили ряд глубоких «просачиваний», в том числе впервые проникли в многоэтажную застройку на юге города. Он считает, что ВС РФ намереваются захватить Константиновку одновременным давлением с трех сторон с приоритетом на юго-западное и восточное направления.
Вместе с тем огневой контроль украинской логистики с помощью дронов должен ослабить наблюдение украинских БПЛА за городом, что позволит российским военным «просачиваться» в городскую застройку Константиновки чаще и глубже. Он также публикует карту авиаударов и обстрелов Константиновки за последнюю неделю: по его оценке, таким образом ВС РФ препятствуют концентрации украинских сил на территории города.
Владимир Зеленский в поздравлении по случаю дня работника ОПК рассказал, что недавно украинские дроны и НРК впервые захватили позицию и взяли в плен бойцов противника без участия пехоты, а всего за последние три месяца украинские наземные дроны выполнили 22 тысячи миссий на фронте.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 апреля 133 средств воздушного нападения: четырех управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 (одна была сбита, информация о трех уточняется) и 129 беспилотников, в том числе около 90 типа «Шахед»(114 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Пятеро человек погибли, еще 27 получили ранения в результате дневной атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), сообщает глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили, возник пожар. По информации Офиса Генпрокурора Украины, по городу ударили ракеты. Судя по опубликованным фото и видео, один из ударов пришелся по кафе, другой — по автомобилям на дороге.
Ночью была совершена массированная атака беспилотниками на гражданскую и портовую инфраструктуру южной части Одесской области, сообщил глава ОВА Олег Кипер. На территории порта Измаил были повреждены гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа и портовое оборудование. Кроме того, было разрушено здание автосервиса с последующим возгоранием, уничтожены два пассажирских автобуса, семь легковых автомобилей, поврежден автомобиль скорой помощи. Также повреждения получили крыши шести частных домов. Погибших и пострадавших нет.
Военно-морские силы Украины сообщили, что в море был атакован сухогруз LADY MARIS, который направлялся в порт Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск) для загрузки кукурузой. Экипаж судна не пострадал. ВМС также подтвердили удар по порту Измаил.
В Чернигове ночью дрон ударил по административному зданию в центре города. По информации (1, 2) главы Черниговской ОВА Дмитрия Брыжинского, два человека получили ранения.
По дамбе Печенежского водохранилища в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар с помощью шести КАБ, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По информации (1, 2) местных властей, ночью в Харькове дрон попал в балкон жилого многоэтажного дома, пострадала женщина. Всего за сутки от атак в Харьковской области один человек погиб и еще 20 пострадали.
В результате удара беспилотника типа «Молния» по медицинскому учреждению в Центральном районе Херсона утром пострадали четыре сотрудника, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Днем при атаке на Корабельный район Херсона погибла женщина, один мужчина госпитализирован с ранением. В селе Осокоровка в Херсонской области при атаке FPV-дрона накануне утром погибла 89-летняя женщина. В тот же день в поселке Черешенки в результате удара дрона по гражданскому автомобилю погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Из-за атаки беспилотника на припаркованный автомобиль в Корабельном районе пострадали пять человек.
Три человека пострадали при массированном налете БПЛА на Краматорск накануне днем, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили более 10 частных и многоквартирных домов, а также 11 автомобилей, в разных частях города возникли пожары.
426-й отдельный полк беспилотных систем в составе 30-го корпуса морской пехоты отчитался о «миддлстрайк»-ударах по логистике на оккупированной территории Херсонской области (геопривязка).
Издание The Insider опубликовало материал об украинском «миддлстрайке» — новой тактике ударов по оперативным тылам российской армии. В статье отмечается, что с февраля 2026 года СОУ существенно нарастили количество атак беспилотниками на глубину 30–300 км от линии фронта, параллельно увеличивая производство соответствующих дронов, формируя специализированные подразделения и выстраивая так называемые разведывательно-ударные контуры. Это позволило Украине не только приблизиться к паритету с Россией в ударах по логистике, но и получить преимущество в подавлении систем ПВО, создавая условия для более глубоких и результативных атак по всей инфраструктуре обеспечения российских войск.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 13 апреля 90 беспилотников (1, 2) — над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 14 апреля были перехвачены 97 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
В городе Елец в Липецкой области при атаке беспилотников погибла женщина, еще пять человек получили ранения, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, дрон ударил по дому на улице Черокманова, обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах. По информации украинского Telegram-канала Supernova+, целью атаки могла быть промзона города. Издание Astra выяснило, что поврежденные жилые дома расположены примерно в двух километрах от АО «Энергия», производящего, в частности, аккумуляторы для БПЛА и батареи для авиации и флота.
Накануне днем беспилотники атаковали промзону в Череповце. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, «на подлете к промплощадке Череповца» сбили 13 беспилотников. Согласно видео очевидца, столб дыма поднимался с территории завода «Апатит» группы «Фосагро» — производителя фосфорсодержащих удобрений и аммиачной селитры. Череповецкий химический кластер АО «Апатит» производит как фосфорные удобрения (бывший «Аммофос»), так и азотные удобрения и аммиак (бывший «Череповецкий “Азот”»). Издание Astra уточняет, что под удар попал азотный комплекс предприятия. Анализ украинского OSINT-проекта «КіберБорошно» позволил установить, что черный дым шел от двух из трех аммиачных цехов ОАО «Череповецкий „Азот“» с общей мощностью 900 тысяч тонн в год. Также сообщается о возможном попадании в хранилище аммиака этих цехов. Позже ответственность за удар взяли на себя Силы беспилотных систем ВСУ. Об этом написал их командующий Роберт «Мадяр» Бровди. АО «Апатит» уже был атакован 27 марта. «Военкор» Владимир Романов иронизирует, что повреждения на объектах власти как правило приписывают падению «обломков БПЛА».
Во время атаки на Череповец местные жители жаловались на отсутствие сирен и оповещения по СМС. Судя по количеству взрывов, дронов было больше, чем 13, рассказало издание «Север.Реалии», побеседовав с очевидцами.
Ракетами SCALP-EG и управляемыми авиабомбами GBU-39 ночью были атакованы склады «Шахедов» в районе Донецкого аэропорта, сообщили в Генштабе ВСУ. Также беспилотники атаковали места хранения боеприпасов в Урзуфе и Куликовском в оккупированной части Донецкой области и в Азовском в оккупированной части Запорожской области.
Последние спутниковые снимки нефтеналивного терминала «Шесхарис», атакованного 5 апреля 2026 года, подтверждают повреждение трех из семи нефтеналивных причалов (ранее сообщалось о повреждении шести причалов), пишет OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Два причала до сих пор находятся на ремонте. Три из семи стендеров продолжают или возобновили загрузку нефти после атаки, еще два выглядят неповрежденными.
По информации издания Astra, российские бомбардировщики снова «уронили» авиабомбу на жилой сектор. 7 марта 2026 года ФАБ-500 упала возле села Городище Корочанского района в Белгородской области, 10 марта авиабомбу нашли в селе Заломное в этом же районе, а 12 марта ФАБ-250 «нештатно сошла» в селе Беловское в Белгородском районе. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших. Таким образом, уже известно как минимум о 20 ФАБ, упавших на территории России и в оккупированных частях Украины с начала 2026 года.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 апреля по 20:00 13 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о семи погибших и 64 пострадавших мирных жителях, из них два человека погибли и еще 10 пострадали во время действия «пасхального перемирия». Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
OSINT-исследователь Jompy сообщил, что российские базы хранения техники практически не претерпели изменений в течение 2026 года. Он считает, что в России уже не занимаются восстановлением техники с хранения, поскольку оставшиеся образцы находятся в слишком плохом состоянии, хотя по-прежнему подвергаются «каннибализации», а производство бронетехники «с нуля» с лихвой покрывает потери, которые снизились из-за сокращения использования техники на фронте.
«Военкор» Владимир Романов утверждает, что Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны РФ, которое занимается, в частности, поставкой дронов в войска, прекратит поставки фронтовым подразделениям в пользу Войск беспилотных систем. Он также сообщает, что теперь распределение дронов находится исключительно в ведении бизнесмена Юрия Ваганова, известного в Z-среде как «Юра Унитаз».
Telegram-канал «Военный Осведомитель» поделился фотографиями крупногабаритного НРК «Челнок» на вооружении российских штурмовиков 12-го танкового полка 4-й танковой дивизии группировки войск «Запад» на Харьковском направлении.
