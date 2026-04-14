ВС РФ создали «полосу безопасности» в 40 км на границе к юго-востоку от Сум, налет на химкомбинат в Череповце. Что происходит на фронте

Вместе с тем огневой контроль украинской логистики с помощью дронов должен ослабить наблюдение украинских БПЛА за городом, что позволит российским военным «просачиваться» в городскую застройку Константиновки чаще и глубже. Он также публикует карту авиаударов и обстрелов Константиновки за последнюю неделю: по его оценке, таким образом ВС РФ препятствуют концентрации украинских сил на территории города.

Владимир Зеленский в поздравлении по случаю дня работника ОПК рассказал, что недавно украинские дроны и НРК впервые захватили позицию и взяли в плен бойцов противника без участия пехоты, а всего за последние три месяца украинские наземные дроны выполнили 22 тысячи миссий на фронте.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 апреля 133 средств воздушного нападения: четырех управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 (одна была сбита, информация о трех уточняется) и 129 беспилотников, в том числе около 90 типа «Шахед»(114 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 БПЛА в восьми локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Пятеро человек погибли, еще 27 получили ранения в результате дневной атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), сообщает глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили, возник пожар. По информации Офиса Генпрокурора Украины, по городу ударили ракеты. Судя по опубликованным фото и видео, один из ударов пришелся по кафе, другой — по автомобилям на дороге.