Почти 20 тысяч случаев нарушения «пасхального перемирия», ВС РФ расширяют зону контроля южнее Константиновки. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Завершилось «пасхальное перемирие»: ракетных и авиационных ударов по территории Украины за это время не фиксировалось
- Минобороны РФ отчиталось о 6 658 случаях нарушения режима прекращения огня, Генштаб ВСУ — о 10 721 случае
- На сумском направлении сообщается об украинских контратаках с целью отбить утраченные позиции к северу от Сум
- На харьковском направлении российских военных обвиняют в расстреле пленных в занятом приграничном поселке
- На константиновском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в «серой зоне» южнее Константиновки
- Reuters — украинские удары не помешали нарастить экспорт российской нефти из портов на Балтике и в Чёрном море
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 208 755 человек
- Исследователь Янис Клюге — темпы набора добровольцев в России упали до двухлетнего минимума
Обстановка на фронте
11 апреля в 16:00 по московскому времени началось объявленное Владимиром Путиным и поддержанное Владимиром Зеленским «пасхальное перемирие».
Через два часа после начала перемирия украинский Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на источники отметил, что «на большинстве участков фронта» оно «действительно работает». «Беспилотники-разведчики летают по обе стороны. По обе стороны их сбивают», — говорится в сообщении. В это же время «военкор» Владимир Романов написал, что «на земле и в „малом небе “ всё летит в обе стороны».
Между тем Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 апреля сообщил о 469 нарушениях режима прекращения огня.
В тот же день DeepState опубликовал видео, на котором показана атака российских FPV-дронов на двух украинских раненых, пытающихся эвакуироваться после начала перемирия. Сообщается, что инцидент произошел в районе села Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) в Запорожской области.
На следующий день Минобороны РФ обвинило СОУ в 1 971 эпизоде нарушения «пасхального перемирия» — в частности, сообщалось об атаках на российские позиции на оккупированных территориях, применении беспилотников для ударов по Курской и Белгородской областям, а также обстрелах приграничных районов.
В свою очередь, Генштаб ВСУ также написал о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС РФ. Согласно сообщению, по состоянию на 7 утра российские военные прерывали перемирие 2 299 раз, совершив 28 штурмовых действий, 479 обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе и 1 045 ударов FPV-дронами.
В сводке от 13 апреля Генштаб сообщил о 10 721 нарушении со стороны ВС РФ с начала действия режима прекращения огня, в том числе 1 567 артиллерийских обстрелах украинских позиций, 119 штурмовых действиях, 9 035 ударах беспилотниками. В то же время сообщается, что в ходе перемирия ракетных и авиационных ударов, а также ударов беспилотниками типа «Шахед» не фиксировалось.
Минобороны РФ заявило, что российские войска «строго соблюдали режим прекращения огня», а с украинской стороны зафиксировано 6 558 случаев нарушения перемирия.
В DeepState сообщили, что ВС РФ предсказуемо воспользовались перемирием для эвакуации раненых и тел погибших, подвоза боеприпасов, ротаций личного состава и усиления позиций. По утверждению авторов проекта, это происходило только на тех участках, где это выгодно ВС РФ: на других боевые действия не прекращались.
Президент Украины призвал российские власти к продолжению перемирия после Пасхи. В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «СВО» после «пасхального перемирия» будет продолжаться, «пока Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией». По словам Пескова, Кремль хочет «устойчивого мира» и готов к нему «уже сегодня», но он может наступить только тогда, «когда мы обеспечим наши интересы».
На сумском направлении сообщается об украинских контратаках с целью отбить утраченные позиции к северу от Сум.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что СОУ пытаются восстановить контроль над Малой Корчаковкой (до 2016 года — Радянское) к северу от Сум и в то же время остановить продвижение российских штурмовых групп в Кондратовке. Он подтверждает сообщение Минобороны РФ о захвате приграничного Миропольского к востоку от Сум и сообщает о боях за восточную часть расположенной южнее Новодмитровки.
На харьковском направлении российских военных обвиняют в расстреле пленных в занятом приграничном поселке.
В DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе приграничного поселка Ветеринарное к северо-западу от Харькова. По информации проекта, в районе этого населенного пункта они взяли в плен и расстреляли четверых украинских военных — в доказательство приводится видео, снятое с дрона.
На константиновском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в «серой зоне» южнее Константиновки.
Как сообщает DeepState, подразделения ВС РФ продвинулись в направлении Иванополья и Плещеевки к югу от Константиновки. Оба села, согласно карте проекта, давно находятся в «серой зоне». Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз», в свою очередь, выполнил геопривязку украинского видео удара по российской позиции в южной части Долгой Балки к юго-западу от Константиновки и сделал вывод, что российские бойцы заняли Степановку к югу от нее.
Юрий Котенок подтверждает оккупацию Степановки и бои в Долгой Балке, а также сообщает, что СОУ контратакуют Ильиновку (до 2016 года — Ильича), примыкающую к Константиновке с юго-запада. Также, по его сведениям, встречные бои идут в Новодмитровке и Веролюбовке — соответственно к северо-востоку и к северу от Константиновки.
Исследователь под ником Playfra проиллюстрировал российские обстрелы Константиновки скриншотом спутникового сервиса NASA FIRMS, где отмечены пожары по всему городу в течение недели.
На южно-донецком направлении украинские военные добились продвижения в Днепропетровской области.
По информации исследователя Playfra, СОУ продвинулись около сёл Сичневое (до 2024 года — Январское) и Вороное в Днепропетровской области. Российский военблогер Анатолий Радов также сообщает об украинских атаках в районе Александрограда, который расположен к северу от Сичневого.
«Сливочный каприз» проанализировал видео российского обстрела украинских позиций и пришел к выводу, что украинские военные продвинулись примерно на 2 км в Новопавловке Днепропетровской области на участке, который в проекте ранее отмечали как подконтрольный ВС РФ. Согласно карте DeepState, в Новопавловке отсутствует зона уверенного российского контроля, а обстрелянный участок расположен в «серой зоне». Также в DeepState сообщили, что ВС РФ заняли село Мирное к юго-западу от Гуляйполя.
На запорожском направлении российская группировка не справляется с одновременным наступлением вдоль берега Днепра и в сторону Орехова.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ постоянно пытаются восстановить продвижение на направлении, атакуя со стороны Степногорска, а также в направлении Павловки и юго-восточной окраины Орехова. В то же время, по его сведениям, российские пехотные группы в районе Лукьяновского к северо-востоку от Степногорска находятся под угрозой из-за украинских фланговых контратак. Ситуация для российской группировки войск «Днепр» осложняется тем, что часть ее сил приходится отвлекать для содействия наступлению соседней группировки «Восток» к западу от Гуляйполя, отмечает обозреватель.
Машовец считает, что командование российской 58-й армии переоценило свои силы, пытаясь наступать одновременно на север по берегу Днепра и к востоку и юго-востоку от Орехова. Несмотря на удобную логистику и поддержку авиации с крымских аэродромов, этой армии, по оценке обозревателя, не хватило плотности боевых порядков для одновременного наступления в полосе шириной в 50 км. Кроме того, наступление вдоль Днепра ставит российские силы под угрозу флангового удара СОУ, полагает он и прогнозирует, что в ближайшее время российские усилия сосредоточатся на охвате украинского Ореховского района обороны.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал изменения на фронте за март по областям на основе карты DeepState. В частности, ВС РФ оккупировали 96,7 кв. км Донецкой области и 43,3 кв. км Запорожской области, тогда как в Днепропетровской области они потеряли контроль над 34,5 кв. км территории. Тот же ресурс подсчитал, что, по сводкам Генштаба ВСУ, число боестолкновений в марте упало на 11% по сравнению с февралем, составив в среднем 113 в день, а почти 70% атак пришлись на покровское, константиновское и ореховское направления.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 11 апреля было запущено 160 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (133 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 10 локациях, а также падение обломков в 11 локациях
- в ночь на 12 апреля об атаках не сообщалось
- в ночь на 13 апреля было запущено 98 беспилотников, в том числе около 65 типа «Шахед» (87 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания девяти БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в одной локации
Два человека погибли, еще один получил ранения при атаке на Одесскую область в ночь на 11 апреля, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Дрон попал в частный дом в Одессе и вызвал пожар. Еще один беспилотник ударил по 12-этажному жилому дому. «Пострадали также территории энергетических, промышленных и транспортных предприятий», — написал Кипер.
В результате ночных ударов по жилому сектору в Сумах пострадали пять человек, среди них ребенок. Еще пять человек получили острую реакцию на стресс. Повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей, сообщили в ГСЧС.
Как минимум 10 человек пострадали при бомбардировке Краматорска в Донецкой области утром 11 апреля, сообщили (1, 2) местные власти. Одна из трех авиабомб попала в жилой дом. Повреждения получили 17 многоквартирных домов и 12 автомобилей.
Тем же утром в результате атаки БПЛА на два грузовика в Никополе погиб водитель одного из них, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Обе машины сгорели.
За полчаса до начала «пасхального перемирия» 11 апреля беспилотник нанес удар по троллейбусу в Херсоне, из-за чего погиб водитель. Об этом сообщил (1, 2) глава местной ОВА Александр Прокудин.
Вечером 11 апреля как минимум дважды объявлялась воздушная тревога и угроза атаки БПЛА в Запорожской области, сообщал глава ОВА Иван Фёдоров.
В 18:00 в Свесской общине Сумской области БПЛА атаковал гражданский автомобиль, в результате чего был ранен 59-летний мужчина, сообщили в областной прокуратуре. По информации главы Сумской ОВА Олега Григорова, в ночь на 12 апреля три медработника пострадали при атаке дрона на машину скорой помощи в Глуховской общине. Днем в селе Лютовка во время эвакуации мирных жителей беспилотником был атакован легковой автомобиль, в результате чего ранения грудной клетки получил 70-летний мужчина.
В результате налета беспилотника на село Золочев в Харьковской области пострадали два человека, сообщили в ГСЧС. Утром 12 апреля дрон ударил по продуктовому магазину, возник пожар.
В ночь на 13 апреля были атакованы объект инфраструктуры в Кировоградской области и «нежилое помещение» в Сумской области, возникли пожары, сообщила (1, 2) спасательная служба. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Более 12 тысяч домохозяйств в Черниговском районе остались без электроэнергии из-за атаки на энергетический объект в ночь на 13 апреля, сообщили в «Чернігівобленерго».
В Запорожье были атакованы офисное здание и промышленное предприятие, сообщил (1, 2) глава местной ОВА Иван Фёдоров. Также во время атаки повреждения получили жилые дома, расположенные поблизости, пострадала 17-летняя девушка.
По информации Минэнерго Украины, в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Запорожской и Черниговской областях.
Два человека получили ранения в результате обстрела Херсонской области, написал глава ОВА 13 апреля.
В этот же день один человек погиб из-за ударов по Донецкой области, сообщили в ГСЧС. Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов дома в Краматорске.
В результате удара по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) два человека пострадали, возник пожар, повреждения получила инфраструктура, написал (1, 2, 3) глава Днепропетровской ОВА. В областной прокуратуре добавили, что в Днепре были повреждены железнодорожная инфраструктура и учебное заведение.
При дневной атаке на предприятие в Дергачах в Харьковской области пять работников получили ранения, сообщили в областной прокуратуре.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 10 апреля были перехвачены 19 беспилотников (1, 2): девять — над Волгоградской, шесть — над Ростовской областью и еще четыре — над Курской областью и Крымским полуостровом
- в ночь на 11 апреля были уничтожены 99 БПЛА: над Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областями, а также акваториями Азовского и Чёрного морей
- в ночь на 12 апреля и в течение дня об атаках не сообщалось
- в ночь на 13 апреля были уничтожены 33 БПЛА: над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымским полуостровом
Украинские ССО опубликовали кадры ударов по двум российским буровым платформам «Лукойла» в Каспийском море в ночь на 10 апреля. Атаке подверглись ледостойкая стационарная платформа ЛСП-2 на месторождении имени В. Грайфера («Ракушечное») и ледостойкая стационарная платформа ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина в северной акватории Каспийской линии.
Z-канал «Осведомитель», комментируя атаку на платформу месторождения имени Юрия Корчагина, отмечает, что объект пытались защитить огнем стрелкового оружия и, вероятно, ПЗРК, однако эти меры оказались неэффективными. В связи с этим автор поднимает вопрос о необходимости внедрения автоматизированных систем обнаружения и противодействия беспилотникам.
Россия в начале апреля смогла увеличить экспорт нефти из балтийских и черноморских портов, несмотря на серию украинских ударов по нефтяной инфраструктуре, сообщает Reuters. По сведениям источников агентства, суммарные отгрузки из Усть-Луги, Приморска и Новороссийска в первую неделю апреля выросли до примерно 2 млн баррелей в сутки против 1,9 млн в марте, наибольшая доля отгрузок пришлась на Приморск, который быстро восстановил работу после удара 23 марта. Отгрузка нефти в Усть-Луге была приостановлена 25 марта после атаки БПЛА и возобновилась только 6 апреля, в результате чего в начале месяца объемы поставок из порта были минимальными. 9 апреля вечером в порту Новороссийска частично возобновилась отгрузка нефти и топлива с терминала «Шесхарис» после четырехдневной приостановки, вызванной атакой дронов.
На основе спутникового снимка от 12 апреля OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ сделал вывод, что два поврежденных нефтеналивных причала в порту Усть-Луга отремонтированы и на них уже загружают нефть на танкеры. В настоящее время не работает только один причал, который был уничтожен.
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по нефтеперекачивающей станции «Крымская» в Краснодарском крае. Ранее украинские Telegram-каналы со ссылкой на видео очевидцев писали, что станция была атакована в ночь на 11 апреля. В Оперштабе региона утром заявили о пожаре на территории нефтебазы в Крымске «из-за падения обломков БПЛА». Вскоре пожар был потушен, обошлось без пострадавших. Это уже вторая атака на ЛДПС «Крымская» за неделю, предыдущая была совершена в ночь на 9 апреля.
На спутниковом снимке последствий ударов по станции видны не только следы большого пожара на одном из резервуаров с нефтью, но и повреждения двух других емкостей с топливом, констатирует «Радио Свобода».
Также в вышеупомянутом сообщении Генштаба говорится об атаке на нефтебазу «Гвардейская» в аннексированном Крыму.
По информации Оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске ночью 11 апреля обломки БПЛА повредили один частный и два многоквартирных дома. Пострадавших нет.
В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, в результате атаки загорелся трансформатор на электроподстанции в Людиновском округе. Отключений электроэнергии не последовало, пострадавших нет. О взрывах ночью 11 апреля сообщали и жители Твери. По сведениям издания Astra, вспышки на видео очевидцев могли быть в районе нефтебазы «Тверьнефтепродукт».
Два человека погибли, еще четверо получили ранения после налета БПЛА на оккупированную Ясиноватую в Донецкой области 11 апреля, сообщил «губернатор» Денис Пушилин.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в одном из частных домов города Шебекино были найдены тела мужчины и женщины, они погибли из-за обстрела, который произошел примерно за час до начала перемирия. Еще один мужчина получил ранения.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что «во время объявленного пасхального перемирия» 11 апреля беспилотником была атакована автозаправка во Льгове. По его информации, пострадали трое человек, среди них годовалый ребенок. Доказательств, что удар по заправке был нанесен после 16 часов по московскому времени, Хинштейн не привел.
Об атаках в нарушение перемирия сообщили также «власти» оккупированной Новой Каховки в Херсонской области Украины. Они утверждают, что город атаковали дроны, один житель пострадал.
Четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор утром 13 апреля. Трое мужчин получили осколочные ранения головы в селе Ясные Зори Белгородского округа, еще один пострадал в хуторе Гаевка Волоконовского округа.
В марте 2026 года вокруг резиденции Путина на Валдае были построены семь новых башен для размещения ЗРПК «Панцирь-С1», в результате чего общее число таких систем ПВО в этом районе достигло 27, выяснило «Радио Свобода». Согласно спутниковым снимкам, строительство сразу семи новых башен для «Панцирей» началось в один день — 17 марта. Некоторые из них уже оснащены зенитно-ракетными комплексами, а сама система обороны организована по принципу двух колец: большого и малого диаметра — аналогично размещению ПВО вокруг Москвы.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 апреля по 20:00 10 апреля стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и 51 пострадавшем в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 17 мирных жителей погибли, еще 99 получили ранения, из них 11 человек пострадали во время действия «пасхального перемирия». (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
По подсчетам ООН, в марте число жертв среди гражданского населения выросло на 49% по сравнению с февралем и составило 211 погибших и 1 206 раненых.
Потери
Россия и Украина накануне православной Пасхи провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175», также стороны вернули по семь гражданских лиц. По информации проекта «Хочу найти», большинство освобожденных находились в плену сравнительно недолго — медианный срок составил 5,5 месяца, а 86% провели в плену менее года. В то же время в украинском плену остаются сотни российских военнослужащих, ожидающих обмена более трех лет. Также отмечается, что украинские власти предлагали провести более масштабный обмен, но договориться о нем сторонам не удалось.
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 10 апреля 2026 года стали известны имена 208 755 человек, за неделю список пополнился 1 203 записями.
С начала 2026 года как минимум 35 российских регионов значительно повысили выплаты за заключение контракта с Минобороны для отправки на войну, выяснило издание «Агентство». В ряде случаев рост составил сотни процентов. В Марий Эл, например, выплаты выросли на 550% и составили 2,6 млн рублей, в Татарстане — на 525%, до 2,5 млн рублей, в Саратовской области — на 300%, до 2 млн рублей. В среднем региональная выплата достигла 1,675 млн рублей, в то время как в отдельных регионах, таких как Санкт-Петербург, она превышает 4 млн рублей. Дополнительно сохраняется федеральная выплата в 400 тысяч рублей, а в некоторых регионах вводятся отдельные повышенные ставки для заключивших контракты в беспилотные войска.
Согласно подсчетам исследователя Яниса Клюге, темпы набора добровольцев в России в первом квартале 2026 года упали до 70,5 тысячи человек. Средние темпы упали до 800 человек в день — это самый низкий показатель с первого квартала 2024 года.
Вооружения и военная техника
Правительство Германии заказало более 1000 дронов-перехватчиков METIS у мюнхенского стартапа TYTAN Technologies для Нацгвардии Украины, сообщил ресурс German Aid to Ukraine. Как заявляется, дроны будут оснащены искусственным интеллектом и смогут поражать цели на дальности до 45 км и на высоте до 6 км.
Пользователь Twitter под ником Jeff2146🇧🇪 обратил внимание на серийный номер САУ «Богдана» на украинском видео и сделал вывод, что по состоянию на январь 2026 года была произведена 441 такая установка. OSINT-исследователь Илья Волынский отметил, что вместе с буксируемыми орудиями «Богдана-БГ» на тот момент было произведено, по его оценке, порядка 600 таких систем, а исходя из предыдущих данных серийных номеров, темпы производства, скорее всего, соответствуют заявленным.
Украинская частная компания Carmine Sky разместила на территории Украины башни с турелями Sky Sentinel, которые вооружены пулеметами M2 Browning, оснащены системами автоматического наведения на цель и управляются с помощью игровых геймпадов, говорится в репортаже украинской редакции Deutsche Welle. Проект реализован в рамках анонсированной ранее Минобороны Украины инициативы по созданию частной ПВО.
Z-канал «Белорусский силовик 🇧🇾» утверждает, что в России сократили бюджеты и объемы производства ракет. По его сведениям, сокращения коснулись и дронов, хотя и в меньшей степени.
Чешская корпорация Alta после начала полномасштабной войны продолжила обслуживать станки ведущих предприятий российского ОПК, в частности «Уралвагонзавода» и «Мотовилихинских заводов», которые занимаются производством танков и артиллерии, выяснил The Insider в совместном расследовании с чешским изданием Voxpot.
В сети распространяется фотография, вероятно, российского эрзац-ЗРК на базе грузовика «Урал», вооруженного ракетами «воздух — воздух» Р-77-1. В СОУ в последние годы применяются аналогичные ЗРК, поставленные Великобританией.
О главных событиях войны 10 апреля 2026 года — в предыдущей сводке: Путин объявил «пасхальное перемирие» на 32 часа, Минобороны РФ отчитывается о приближении к Лиману. Что происходит на фронте
