Почти 20 тысяч случаев нарушения «пасхального перемирия», ВС РФ расширяют зону контроля южнее Константиновки. Что происходит на фронте

На основе спутникового снимка от 12 апреля OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ сделал вывод, что два поврежденных нефтеналивных причала в порту Усть-Луга отремонтированы и на них уже загружают нефть на танкеры. В настоящее время не работает только один причал, который был уничтожен.

Генштаб ВСУ сообщил об ударах по нефтеперекачивающей станции «Крымская» в Краснодарском крае. Ранее украинские Telegram-каналы со ссылкой на видео очевидцев писали, что станция была атакована в ночь на 11 апреля. В Оперштабе региона утром заявили о пожаре на территории нефтебазы в Крымске «из-за падения обломков БПЛА». Вскоре пожар был потушен, обошлось без пострадавших. Это уже вторая атака на ЛДПС «Крымская» за неделю, предыдущая была совершена в ночь на 9 апреля.

На спутниковом снимке последствий ударов по станции видны не только следы большого пожара на одном из резервуаров с нефтью, но и повреждения двух других емкостей с топливом, констатирует «Радио Свобода».

Также в вышеупомянутом сообщении Генштаба говорится об атаке на нефтебазу «Гвардейская» в аннексированном Крыму.

По информации Оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске ночью 11 апреля обломки БПЛА повредили один частный и два многоквартирных дома. Пострадавших нет.

В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, в результате атаки загорелся трансформатор на электроподстанции в Людиновском округе. Отключений электроэнергии не последовало, пострадавших нет. О взрывах ночью 11 апреля сообщали и жители Твери. По сведениям издания Astra, вспышки на видео очевидцев могли быть в районе нефтебазы «Тверьнефтепродукт».

Два человека погибли, еще четверо получили ранения после налета БПЛА на оккупированную Ясиноватую в Донецкой области 11 апреля, сообщил «губернатор» Денис Пушилин.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в одном из частных домов города Шебекино были найдены тела мужчины и женщины, они погибли из-за обстрела, который произошел примерно за час до начала перемирия. Еще один мужчина получил ранения.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что «во время объявленного пасхального перемирия» 11 апреля беспилотником была атакована автозаправка во Льгове. По его информации, пострадали трое человек, среди них годовалый ребенок. Доказательств, что удар по заправке был нанесен после 16 часов по московскому времени, Хинштейн не привел.

Об атаках в нарушение перемирия сообщили также «власти» оккупированной Новой Каховки в Херсонской области Украины. Они утверждают, что город атаковали дроны, один житель пострадал.

Четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор утром 13 апреля. Трое мужчин получили осколочные ранения головы в селе Ясные Зори Белгородского округа, еще один пострадал в хуторе Гаевка Волоконовского округа.

В марте 2026 года вокруг резиденции Путина на Валдае были построены семь новых башен для размещения ЗРПК «Панцирь-С1», в результате чего общее число таких систем ПВО в этом районе достигло 27, выяснило «Радио Свобода». Согласно спутниковым снимкам, строительство сразу семи новых башен для «Панцирей» началось в один день — 17 марта. Некоторые из них уже оснащены зенитно-ракетными комплексами, а сама система обороны организована по принципу двух колец: большого и малого диаметра — аналогично размещению ПВО вокруг Москвы.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 апреля по 20:00 10 апреля стало известно как минимум о восьми погибших мирных жителях и 51 пострадавшем в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 17 мирных жителей погибли, еще 99 получили ранения, из них 11 человек пострадали во время действия «пасхального перемирия». (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

По подсчетам ООН, в марте число жертв среди гражданского населения выросло на 49% по сравнению с февралем и составило 211 погибших и 1 206 раненых.

Потери

Россия и Украина накануне православной Пасхи провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175», также стороны вернули по семь гражданских лиц. По информации проекта «Хочу найти», большинство освобожденных находились в плену сравнительно недолго — медианный срок составил 5,5 месяца, а 86% провели в плену менее года. В то же время в украинском плену остаются сотни российских военнослужащих, ожидающих обмена более трех лет. Также отмечается, что украинские власти предлагали провести более масштабный обмен, но договориться о нем сторонам не удалось.

«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 10 апреля 2026 года стали известны имена 208 755 человек, за неделю список пополнился 1 203 записями.

С начала 2026 года как минимум 35 российских регионов значительно повысили выплаты за заключение контракта с Минобороны для отправки на войну, выяснило издание «Агентство». В ряде случаев рост составил сотни процентов. В Марий Эл, например, выплаты выросли на 550% и составили 2,6 млн рублей, в Татарстане — на 525%, до 2,5 млн рублей, в Саратовской области — на 300%, до 2 млн рублей. В среднем региональная выплата достигла 1,675 млн рублей, в то время как в отдельных регионах, таких как Санкт-Петербург, она превышает 4 млн рублей. Дополнительно сохраняется федеральная выплата в 400 тысяч рублей, а в некоторых регионах вводятся отдельные повышенные ставки для заключивших контракты в беспилотные войска.

Согласно подсчетам исследователя Яниса Клюге, темпы набора добровольцев в России в первом квартале 2026 года упали до 70,5 тысячи человек. Средние темпы упали до 800 человек в день — это самый низкий показатель с первого квартала 2024 года.

Вооружения и военная техника

Правительство Германии заказало более 1000 дронов-перехватчиков METIS у мюнхенского стартапа TYTAN Technologies для Нацгвардии Украины, сообщил ресурс German Aid to Ukraine. Как заявляется, дроны будут оснащены искусственным интеллектом и смогут поражать цели на дальности до 45 км и на высоте до 6 км.

Пользователь Twitter под ником Jeff2146🇧🇪 обратил внимание на серийный номер САУ «Богдана» на украинском видео и сделал вывод, что по состоянию на январь 2026 года была произведена 441 такая установка. OSINT-исследователь Илья Волынский отметил, что вместе с буксируемыми орудиями «Богдана-БГ» на тот момент было произведено, по его оценке, порядка 600 таких систем, а исходя из предыдущих данных серийных номеров, темпы производства, скорее всего, соответствуют заявленным.

Украинская частная компания Carmine Sky разместила на территории Украины башни с турелями Sky Sentinel, которые вооружены пулеметами M2 Browning, оснащены системами автоматического наведения на цель и управляются с помощью игровых геймпадов, говорится в репортаже украинской редакции Deutsche Welle. Проект реализован в рамках анонсированной ранее Минобороны Украины инициативы по созданию частной ПВО.

Z-канал «Белорусский силовик 🇧🇾» утверждает, что в России сократили бюджеты и объемы производства ракет. По его сведениям, сокращения коснулись и дронов, хотя и в меньшей степени.

Чешская корпорация Alta после начала полномасштабной войны продолжила обслуживать станки ведущих предприятий российского ОПК, в частности «Уралвагонзавода» и «Мотовилихинских заводов», которые занимаются производством танков и артиллерии, выяснил The Insider в совместном расследовании с чешским изданием Voxpot.

В сети распространяется фотография, вероятно, российского эрзац-ЗРК на базе грузовика «Урал», вооруженного ракетами «воздух — воздух» Р-77-1. В СОУ в последние годы применяются аналогичные ЗРК, поставленные Великобританией.