Российские предприятия чешской корпорации Alta продолжают обслуживать российских производителей оружия — расследование

Чешская корпорация Alta после начала полномасштабной войны продолжила обслуживать станки главных производителей российских танков и артиллерии, выяснил The Insider совместно с чешским изданием Voxpot. Бенефициаром компании является Владимир Плашил, который с 1995 года представлял интересы «Росатома» в Чехии и Словакии, а в 2012 году создал совместное предприятие для экспорта российского ядерного топлива на европейский рынок.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Alta формально вышла из части российских активов. Два из четырех предприятий были проданы адвокату Алексею Панину, который по сей день представляет компанию в российских судах. Ряд признаков говорит о фиктивном характере сделок: проданные фирмы используют те же домены, того же таможенного брокера и тех же поставщиков, что и структуры Alta. Два других юрлица Alta по-прежнему контролирует напрямую. Связанные с Alta компании продолжают обслуживать «Уралвагонзавод», а также главного производителя российской ствольной и реактивной артиллерии — «Мотовилихинские заводы».

Как Alta Invest восстанавливала российский ВПК

Чешскую промышленную группу Alta основал в 1991 году уроженец Украины, гражданин Чехии Владимир Плашил. Головной компанией группы является Alta Invest, которой владеет VPI a.s. с годовой выручкой $3,24 млн.

Владимир Плашил — близкий деловой партнер «Росатома». Как минимум с 1995 года он представляет российскую корпорацию в Чехии и Словакии. В 2007 году Плашил и президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко подписали меморандум о создании совместного предприятия по инжинирингу в сфере атомной энергетики. В 2012 году Плашил создал совместное предприятие с российской государственной корпорацией ТВЭЛ для экспорта российского ядерного топлива на европейский рынок.

Параллельно с работой на «Росатом» в Восточной Европе Плашил занимался экспортом европейских промышленных технологий в Россию. Основанная им Alta cфокусировалась на секторе тяжелой промышленности, а ее клиентами стали крупнейшие предприятия СНГ. В 1998 году было создано представительство по продажам в Минске, где Alta проводила модернизацию завода БелАЗ. В 2002 году открылся офис в Екатеринбурге. Вскоре этот офис запустил проект по модернизации ФГУП ПО «Уралвагонзавод» и проекты по поставке линий гальванизации и покрасочной линии для ПАО «Иркут».