Российские предприятия чешской корпорации Alta продолжают обслуживать российских производителей оружия — расследование

Чешская корпорация Alta после начала полномасштабной войны продолжила обслуживать станки главных производителей российских танков и артиллерии, выяснил The Insider совместно с чешским изданием Voxpot. Бенефициаром компании является Владимир Плашил, который с 1995 года представлял интересы «Росатома» в Чехии и Словакии, а в 2012 году создал совместное предприятие для экспорта российского ядерного топлива на европейский рынок.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Alta формально вышла из части российских активов. Два из четырех предприятий были проданы адвокату Алексею Панину, который по сей день представляет компанию в российских судах. Ряд признаков говорит о фиктивном характере сделок: проданные фирмы используют те же домены, того же таможенного брокера и тех же поставщиков, что и структуры Alta. Два других юрлица Alta по-прежнему контролирует напрямую. Связанные с Alta компании продолжают обслуживать «Уралвагонзавод», а также главного производителя российской ствольной и реактивной артиллерии — «Мотовилихинские заводы».
Как Alta Invest восстанавливала российский ВПК
Чешскую промышленную группу Alta основал в 1991 году уроженец Украины, гражданин Чехии Владимир Плашил. Головной компанией группы является Alta Invest, которой владеет VPI a.s. с годовой выручкой $3,24 млн.
Владимир Плашил — близкий деловой партнер «Росатома». Как минимум с 1995 года он представляет российскую корпорацию в Чехии и Словакии. В 2007 году Плашил и президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Сергей Шматко подписали меморандум о создании совместного предприятия по инжинирингу в сфере атомной энергетики. В 2012 году Плашил создал совместное предприятие с российской государственной корпорацией ТВЭЛ для экспорта российского ядерного топлива на европейский рынок.
Параллельно с работой на «Росатом» в Восточной Европе Плашил занимался экспортом европейских промышленных технологий в Россию. Основанная им Alta cфокусировалась на секторе тяжелой промышленности, а ее клиентами стали крупнейшие предприятия СНГ. В 1998 году было создано представительство по продажам в Минске, где Alta проводила модернизацию завода БелАЗ. В 2002 году открылся офис в Екатеринбурге. Вскоре этот офис запустил проект по модернизации ФГУП ПО «Уралвагонзавод» и проекты по поставке линий гальванизации и покрасочной линии для ПАО «Иркут».
В 2007 году было создано первое российское юрлицо группы — ООО «Алта Урал», правопреемником которого стало ООО «Алта Русь», или «А-Р». Эта компания специализируется на поставках и обслуживании станков и обрабатывающих центров.
В 2011 году Alta заключила крупную сделку по приобретению станкостроительного завода Škoda Machine Tool. Хотя в 2015 году завод был перепродан новому покупателю, импорт и обслуживание станков Škoda остались важной частью бизнеса Alta. В отчете Alta Invest, опубликованном в июле 2022 года, указано, что Alta Rus является официальным представителем Škoda Machine Tool в России. После получения журналистского запроса компания удалила презентацию с сайта, но его сохраненная версия осталась доступна. Кроме того, «А-Р» является дистрибьютором производителей металлообрабатывающего оборудования TOS Kuřim, ČKD Blansko, TOS Čelákovice и завода гидравлических прессов TS Plzeň a.s. (ранее — Škoda Heavy Engineering).
В 2019 году «А-Р» приобрела ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск» (ЗСТУ). Эта сделка позволила корпорации расширить возможности по производству и ремонту тяжелых металлообрабатывающих станков. Построенный в 1950-х годах завод специализируется на механической обработке крупногабаритных деталей высокой сложности, с которыми не справляются обычные станкостроительные заводы. ЗСТУ оснащен уникальным станочным парком и кранами грузоподъемностью до 150 тонн. Его главными клиентами являются российские оборонные заводы: АО «НПО Лавочкина», ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им. М. В. Проценко, ПАО «Пролетарский завод», ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. Калинина», пермский завод «Машиностроитель» и другие. О роли Плашила в чешском промышленном экспорте в Россию говорит и то, что он занимает пост председателя Торгово-промышленной палаты города Брно по странам СНГ.
Как чешская корпорация сохранила связи с российскими партнерами
На начало 2022 года Alta Invest владела в России четырьмя копаниями: ООО «А-Р», ООО «Гудактив», ООО «Т21» и ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск». В течение 2022 года ЗСТУ был продан ООО «Т21», а его, в свою очередь, приобрел Алексей Георгиевич Панин — адвокат, который представляет «Алту» в судебных процессах с 2013 года. Целый ряд признаков указывает на фиктивный характер этой сделки.
Во-первых, Панин до этого не был учредителем каких-либо компаний, и маловероятно, чтобы наемный сотрудник располагал достаточными средствами для покупки предприятия с практически миллиардным оборотом. Во-вторых, Панин продолжает представлять интересы Alta в российских судах по настоящее время. 10 марта 2026 года на рассмотрении дела в арбитражном суде Свердловской области Панин выступал представителем «А-Р» по доверенности от 10 декабря 2025 года.
В-третьих, домены российского филиала Alta и якобы независимых компаний Панина зарегистрированы друг на друга: ООО «А-Р» владеет доменами alta-energo.ru, tr21v.ru и зтсу.рф. ООО «Т21», в свою очередь, владеет доменом a-r.ru, который был зарегистрирован уже после продажи фирмы Панину.
Принадлежащие чешской корпорации «А-Р» и «Т21» Панина выступают импортерами станков для одного покупателя — упомянутого выше ульяновского завода ЗСТУ. Две якобы независимые друг от друга фирмы импортируют в Россию станки одного китайского производителя, оформляют их через одного таможенного брокера, указывая контактные адреса на одних доменах. Например, 20 января 2024 года ООО «А-Р» импортировало моторизировaнный ленточный конвейер Verich (Shenzhen) Trading Co., таможенную очистку которого произвело ООО «С.В.Т.С. Сервис Групп», а в контактных данных были указаны адреса [email protected], [email protected], [email protected]. Спустя шесть дней, 26 января 2024 года, «Т21» завезло в Россию координатно-расточный станок Verich (Shenzhen) Trading Co. Таможенное оформление станка произвел тот же брокер ООО «С.В.Т.С. Сервис Групп», а в контактных данных были указаны адреса на тех же доменах Alta: [email protected], [email protected] и [email protected].
Хотя «А-Р» и «Т21» расположены в Екатеринбурге, в заказах обеих компаний местом отгрузки был указан Ульяновск. Приведенные в таможенных данных условия поставки DAP Ulyanovsk означают, что продавец поставил товар, провел таможенное оформление и предоставил в распоряжение покупателя на транспортном средстве, готовом к разгрузке в Ульяновске. Такая цепочка совпадений с высокой степенью вероятности говорит о том, что «А-Р» и «Т21» выступают в роли посредников в поставках для ульяновского завода.
В ответ на запрос о работе ее российских предприятий представители Alta Invest заявили, что не поддерживают связь с российскими компаниями, а продавать их не стали, чтобы не платить повышенный налог в российский бюджет.
Эти утверждения трудно согласовать с тем, что топ-менеджмент чешской группы продолжил приезжать в Россию и принимал прямое участие в управлении российскими компаниями. Директор группы развития бизнеса Alta Invest Иржи Шалк совершил несколько поездок в Россию, последняя из которых была сделана в сентябре 2023 года. В 2023 году Шалк лично подписал отчетность ООО «Гудактив» за предыдущий год. Владелец корпорации Alta, бизнесмен Владимир Плашил, также продолжил приезжать в Россию после начала полномасштабной войны. Согласно утечкам данных о пересечении границы, последний раз он вылетел из Москвы в Стамбул 14 декабря 2022 года.
Кроме владения и управления, Alta напрямую снабжала российское предприятие. 28 мая 2022 чешская компания поставила «А-Р» горизонтальный фрезерно-расточный станок с ЧПУ производства Skoda. Совокупная выручка предприятий Alta за 2022–2024 годы составила 4 млрд рублей.
Чешские станки для российских военных заводов
Восстановление российского военно-промышленного комплекса происходило благодаря активной финансовой поддержке ЕС. В 2009 году государственный Чешский экспортный банк обязался выдать кредиты на €2 млрд сроком до десяти лет на инвестиционные проекты в Свердловской области. Половина этой суммы предназначалась НПК «Уралвагонзавод», а одним из крупнейших подрядчиков этих проектов должна была стать Alta. Из-за начавшегося финансового кризиса выделенная сумма в итоге сократилась: в апреле 2010 года Alta подтвердила выделение «Уралвагонзаводу» €280 млн.
УВЗ — это главный российский производитель танков, который выпускает танки Т-90 и модернизированные танки Т-72, боевые машины огневой поддержки «Терминатор», боевые ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1 и другую тяжелую гусеничную технику. Предприятие находится под санкциями США с 17 июля 2014 года, в 2022 году санкции против него ввели ЕС и большинство западных стран.
Ни санкции, ни полномасштабное вторжение не привели к разрыву Alta с танковым заводом. Формально проданный Панину, но связанный с Alta ЗСТУ продолжает обслуживать станки нижнетагильского предприятия. Доказать эту работу помогли судебные документы. В постановлении Арбитражного суда Свердловской области указано, что 10 февраля 2023 года ЗСТУ заключил с «Уралвагонзаводом» договор на капитальный ремонт токарно-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ. Стоимость ремонта была оценена в 60,2 млн рублей.
Важность ЗСТУ для российской оборонной промышленности можно продемонстрировать на примере станка Wagner DDKSS-150, о ремонте которого завод отчитывался в социальных сетях. Этот токарный станок был выпущен одноименным немецким заводом почти столетие назад, в 1931 году, и все это время работает на заводе «Уралмаш» в Екатеринбурге. За это время на станке были установлены новые системы управления и контроля, но сохранившаяся металлическая структура также нуждалась в ремонте. Для этого 250-тонный станок пришлось перевезти из Екатеринбурга в Ульяновск — вероятно, среди уральских предприятий не нашлось завода, способного обработать настолько крупное оборудование.
«Уралмашзавод» находится под санкциями США с июля 2023 года и под санкциями Великобритании с ноября 2023 года. В 2023 году ЗСТУ завершило модернизацию еще одного тяжелого станка для «Уралмашзавода». Обработка зубодолбежного станка Schiess-Froriep модели RS 35/500S обошлась уральскому предприятию в 84,6 млн рублей.
ЗСТУ ремонтирует станки не только для главного производителя российских танков, но и для ведущего российского производителя артиллерии. Как указано в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Самары, 21 июня 2022 года ЗСТУ заключил договор подряда № 710 с пермским АО «Мотовилихинские заводы». По этому договору ЗСТУ провел капитальный ремонт продольно-фрезерного станка УФ 5201 за 35,9 млн рублей. АО «Мотовилихинские заводы» входит в состав «Ростеха» и является главным российским производителем ствольной и реактивной артиллерии. Предприятие выпускает самоходные минометы «Тюльпан», пушки «Гиацинт-Б», гаубицы Д-20 и «Мста-Б», орудия «Нона», РСЗО «ГРАД», «Ураган» и «Смерч».
В 2025 году «ЗСТУ» обратилось с иском к НТЦ «Промтехаэро» для взыскания 6,2 млн рублей за проведенный ремонт стола, колонн и направляющих станка. «Промтехаэро» занимается модернизацией радиоэлектронных систем контроля воздушного пространства для гражданской авиации; кроме того, компания выполняет работы по модернизации систем противовоздушной и противокосмической обороны для МО РФ. С 2002 года у предприятия работает отдельное представительство в помещении, арендуемом у 2-го ЦНИИ Минобороны России. С 23 марта 2024 года «Промтехаэро» находится под санкциями ЕС.
С подсанкционными заводами работает не только формально проданный Панину ЗСТУ, но и российский филиал Alta — ООО «А-Р». Согласно решению, вынесенному Арбитражным судом Свердловской области, ООО «А-Р» и заключило с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) контракт, а затем дополнительное соглашение. «Дочка» чешской Alta обязалась передать покупателю горизонтально-расточной станок Skoda МТ WT 200 GNR NC, выпущенный в 1978 году и модернизированный в 2008-м. ООО «А-Р» поставило станок и ввело его в эксплуатацию 2 июля 2024 года, а затем продолжило его обслуживание, установив угловую фрезерную головку 27 мая 2025-го.
ЧКПЗ не производит оружие напрямую, но является важным звеном в цепочке ВПК. Завод выпускает горячие штамповки и поковки для узлов артиллерийских орудий, ракетных и авиационных двигателей, а также штампованные колесные диски для специальной техники. ЧКПЗ находится под санкциями США с февраля 2024 года и под санкциями ЕС с июня 2024.
Из-за поставок станков Skoda «А-Р» судилась с АО «Машиностроительный завод „ЗиО Подольск“». Согласно решению Арбитражного суда Московской области, ООО «А-Р» по договору поставки обязалось продать и провести монтаж угловой и универсальной фрезерной головки станка SKODA модели HCW 3-225 2023 года выпуска. ООО «А-Р» поставило оборудование, но для взыскания оплаты с предприятия «Росатома» пришлось обратиться в суд. Подольский завод входит в «Атомэнергомаш» и производит парогенераторы и теплообменное оборудование для атомных подводных лодок.
Еще один чешский станок пока не нашел своего покупателя. В соцсети «ВКонтакте» ЗСТУ рекламирует горизонтально-расточной станок Škoda W200Н с системой управления Siemens Sinumerik 840Dsl, модернизированный в 2010 году.
Станки для Луганска и поддержка «СВО»
В октябре 2025 года ЗСТУ отчитался об отгрузке продольно-фрезерного станка УФ 5212 для ООО «Лугамаш» в Луганске. Этот железнодорожный завод в оккупированном Луганске сейчас включен в состав «Трансмашхолдинга» и анонсирует новое производство железнодорожного состава.
На странице ЗСТУ в соцсети «ВКонтакте» также можно узнать, что в марте 2024 года коллектив завода отработал один день в помощь российским военным «в зоне СВО». В апреле 2024 года сотрудники ЗСТУ в присутствии секретаря Совета безопасности Ульяновской области Геннадия Неробеева передали военным три дрона, видеоочки и аккумуляторы.
Совместное расследование с Voxpot. Видеоверсия расследования на чешском. В подготовке расследования были использованы агрегаторы данных Tools of War, NorthData.