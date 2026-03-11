The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

Производство электронных компонентов в Китае
The Insider установил более 6000 фирм, которые напрямую нарушают ограничительные меры, торгуя с находящимися под санкциями российскими предприятиями и поставщиками ВПК и тем самым наживаясь на войне в Украине. Около 4000 из них — это китайские компании, многие остальные — турецкие и эмиратские фирмы. Среди их российских контрагентов есть немало тех, кто уже включены в санкционные списки США, Великобритании и ЕС, но продолжают закупать необходимые им товары за рубежом как ни в чем не бывало.
Содержание
Китай — самый массовый поставщик
Турция — поставщик самого важного
Почему массовые санкции могут сработать
Китай — самый массовый поставщик
The Insider провел анализ внешнеторговых данных российских компаний за 2024–2025 годы, рассматривая поставки свыше $10 тысяч, и выявил более 6000 иностранных фирм-экспортеров, которые поставляли товары санкционированным на начало соответствующего года компаниям, контрагентам ВПК и непосредственно ВПК (это не полный список, и лишь те компании, которые нам удалось установить на основании фрагментарных данных). На инфографике ниже приведены наиболее крупные из них по объему экспорта.
Среди работавших с ними российских компаний-импортеров The Insider выявил несколько сотен тех, которые, уже попав под санкции США, Европы или Великобритании, продолжали покупать товары за границей, игнорируя риск «подставить» своих иностранных партнеров (а партнеры, в свою очередь, игнорировали риск блокировок со стороны банков, которые обычно не приветствуют сделки с «запятнанными» компаниями).
Также The Insider выявил российские фирмы, которые еще не оказались в санкционных списках, но, согласно данным о торговле внутри России, полученным The Insider, предоставляли товары и услуги для предприятий ВПК внутри России. Они перепродавали чужие товары и поставляли собственные изделия на базе купленных импортных устройств. The Insider выяснил названия всех иностранных фирм, которые с ними торговали, и впервые публикует их список.
Расстроповка, вытяжка, пробивка, вытяжка оправки, гибка, штабелирование и рубка.
Устройство для вынимания заготовок из печи.
Из публикуемого списка были исключены фирмы, чьим преимущественным предметом экспорта была медицинская техника и бытовые электронные средства связи (смартфоны, ноутбуки).
Полный список фирм можно посмотреть тут.
Основные страны происхождения фирм-экспортеров — это Китай (с Гонконгом), Турция, Индия и ОАЭ. В совокупности они обеспечивают 2/3 торговли с подсанкционными фирмами и контрагентами ВПК.
Среди этих фирм нашлось около 4000 китайских и гонконгских, около 300 турецких, около 120 из Эмиратов и 60 индийских.
Примеры товаров, которые наиболее крупные по объемам поставок экспортеры ввозили в Россию для подсанкционных фирм и фирм — поставщиков ВПК, приведены в таблице.
Так, например, китайская фирма Henan New Silk Road International Co., Ltd. завезла более сотни турбореактивных двигателей на сумму около $3 млн. В качестве производителя товара указана несуществующая фирма. Тяга таких двигателей — 80 кг, что позволяет их использовать на крупных военных БПЛА (для сравнения — на «Геранях»/«Шахедах» тяга составляет около 40 кг). Получателем выступило внесенное в санкционные списки российское ООО «Чипдевайс», но сам китайский продавец еще не под санкциями.
Исетский кузнечно-механический завод, производящий титановые изделия, с начала полномасштабной войны нарастил свое производство в 7–8 раз. Так что можно смело предполагать, что производство практически полностью работает на военную сферу. Предприятие закупило гидравлический пресс быстрой ковки в комплекте с двумя ковочными манипуляторами и шаржир-машиной.
Такая техника используется для ковки титанового сплава и других операций. Продавец — Shanghai Yanghuang Trading Co. Ltd. — не под санкциями. Ковка титана — довольно сложная технология из-за плохой теплопроводности этого материала. Таким образом изготавливают, например, детали брони для автобронетанковой техники и индивидуальной защиты.
Турция — поставщик самого важного
И по количеству фирм-экспортеров, и по валовому ввозу товаров лидером в торговле с попавшими под санкции и военными предприятиями по-прежнему остается Китай.
Однако по качеству ввозимых товаров среди крупных санкционированных фирм и торговых партнеров российского ВПК лидирует Турция. 68% ее поставок в секторе наиболее высокотехнологичных товаров (металлообработка, непотребительская электроника, оптика, оборудование для металлургии и энергетики, небытовые измерительные инструменты) составляет техника высокого класса, сделанная в Европе, Японии и Корее.
Например, для ООО «Мобула», продающего станки военным заводам, турки поставили вертикально-фрезерный станок — пятиосевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением производства Leadwell CNC Machines. Такие станки использует, например, концерн «Калашников», производящий стрелковое оружие и беспилотники ZALA.
Компания-поставщик ВПК «Союз Инжиниринг» закупила в Турции новый пятиосевой высокопроизводительный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр R5A.6 линейки Raffaello итальянской фирмы Rema Control SRL.
Другой поставщик ВПК, компания ООО «Совтест АТЕ», закупает через Турцию итальянские системы автоматического тестирования печатных плат Seica (модель PILOT V8).
Комплекс «Искандер»
АО «Русполимет» купило через Турцию бывший в употреблении вертикальный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением с двумя суппортами и револьверной головой (модель TITAN SC 43) производства румынского завода Umaro. «Русполимет» — постоянный смежник по поставке титановых и стальных колец для Воткинского завода в Удмуртии. На этом заводе производятся, в частности, ракеты «Искандер», в изготовлении которых используются металлические кольца.
Таким образом, Турция прочно специализируется на перепродаже в Россию западной высококачественной техники. Китайские же поставки отличаются большими валовыми объемами, но постепенно наращивают и качество продукции.
Почему массовые санкции могут сработать
Точечное внесение в санкционные списки отдельных компаний-перепродавцов не может дать большого эффекта и лишь приводит к переключению экспорта с одного игрока на другого. Многие из них создаются как фирмы-однодневки для торговли с Россией, поэтому их закрытие не станет большой проблемой. Если же власти западных стран решатся внести в санкционные списки одновременно несколько тысяч поставщиков российского ВПК, то эта тактика может действительно нанести очень серьезный ущерб военному производству сразу по нескольким причинам.
Во-первых, при таком массовом подходе санкции неизбежно ударят не только по прокладкам-однодневкам, но и по тем компаниям, у которых имеются жизненные интересы в США и в Европе.
Во-вторых, такие масштабные ограничения могут оказать серьезное влияние на единственного игрока на этом рынке, который умеет и зачастую хочет (когда считает, что ему это выгодно), останавливать транзакции между Россией и ее поставщиками, — это китайские и турецкие банки. Оценивая свои риски, банки могут решить, что взаимодействие с подозрительными клиентами, торгующими с Россией, не стоит того, чтобы самим попадать под угрозу санкций.
В-третьих, даже если большинство продавцов — это мелкие посредники-прокладки, массовый подход к санкциям будет большой проблемой для поставок в том случае, если принятие нового санкционного списка будет происходить быстрее, чем цепочки поставок успевают перестраиваться. Даже при использовании фирм-однодневок переориентация поставок на другие юридические лица занимает время — необходимо регистрировать сами компании, открывать им банковские счета, заключать новые договоры, оформлять товар на таможне и т.д.
Далеко не во всех случаях поставщики российского ВПК готовы к тому, чтобы менять посредников каждые несколько месяцев. А это значит, что у западных санкционных органов есть все условия для того, чтобы их опередить в своей мобильности и «задушить» поток запрещенного импорта.
