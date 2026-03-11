The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

АО «Русполимет» купило через Турцию бывший в употреблении вертикальный токарно-карусельный станок с числовым программным управлением с двумя суппортами и револьверной головой (модель TITAN SC 43) производства румынского завода Umaro. «Русполимет» — постоянный смежник по поставке титановых и стальных колец для Воткинского завода в Удмуртии. На этом заводе производятся, в частности, ракеты «Искандер», в изготовлении которых используются металлические кольца.

Таким образом, Турция прочно специализируется на перепродаже в Россию западной высококачественной техники. Китайские же поставки отличаются большими валовыми объемами, но постепенно наращивают и качество продукции.

Почему массовые санкции могут сработать

Точечное внесение в санкционные списки отдельных компаний-перепродавцов не может дать большого эффекта и лишь приводит к переключению экспорта с одного игрока на другого. Многие из них создаются как фирмы-однодневки для торговли с Россией, поэтому их закрытие не станет большой проблемой. Если же власти западных стран решатся внести в санкционные списки одновременно несколько тысяч поставщиков российского ВПК, то эта тактика может действительно нанести очень серьезный ущерб военному производству сразу по нескольким причинам.

Во-первых, при таком массовом подходе санкции неизбежно ударят не только по прокладкам-однодневкам, но и по тем компаниям, у которых имеются жизненные интересы в США и в Европе.

Во-вторых, такие масштабные ограничения могут оказать серьезное влияние на единственного игрока на этом рынке, который умеет и зачастую хочет (когда считает, что ему это выгодно), останавливать транзакции между Россией и ее поставщиками, — это китайские и турецкие банки. Оценивая свои риски, банки могут решить, что взаимодействие с подозрительными клиентами, торгующими с Россией, не стоит того, чтобы самим попадать под угрозу санкций.

В-третьих, даже если большинство продавцов — это мелкие посредники-прокладки, массовый подход к санкциям будет большой проблемой для поставок в том случае, если принятие нового санкционного списка будет происходить быстрее, чем цепочки поставок успевают перестраиваться. Даже при использовании фирм-однодневок переориентация поставок на другие юридические лица занимает время — необходимо регистрировать сами компании, открывать им банковские счета, заключать новые договоры, оформлять товар на таможне и т.д.

Далеко не во всех случаях поставщики российского ВПК готовы к тому, чтобы менять посредников каждые несколько месяцев. А это значит, что у западных санкционных органов есть все условия для того, чтобы их опередить в своей мобильности и «задушить» поток запрещенного импорта.

