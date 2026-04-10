Путин объявил «пасхальное перемирие» на 32 часа, Минобороны РФ отчитывается о приближении к Лиману. Что происходит на фронте

По сведениям Машовца, к западу от Гуляйполя российские силы смогли выйти на ближние подступы к узлу обороны СОУ в Верхней Терсе. Он рассказывает, что в глубину 8–10 км к западу и юго-западу от Гуляйполя поле боя представляет собой расположенные вперемешку российские и украинские позиции. В то же время он отмечает, что российские силы уже неделю не достигали существенного продвижения в направлении на Орехов.

Тем не менее, по мнению Машовца, командование группировки «Восток» отдает предпочтение наступлению на Орехов, а не отражению украинских контратак, которым предполагается противодействовать теми войсками, которые уже развернуты в полосе контрнаступления СОУ. Он предполагает, что эти приоритеты могут измениться, если украинские войскам удастся прорваться на Успеновку и Темировку, хотя для осуществления этих планов сейчас недостаточно сил и средств. Обозреватель считает, что украинскому командованию тоже вскоре придется делать выбор, продолжать ли контрнаступательные действия или же сосредоточиться на обороне к западу от Гуляйполя.

Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие, которое должно продлиться 32 часа — с 16:00 11 апреля до 0:00 13 апреля по московскому времени. Владимир Зеленский фактически согласился на перемирие, отметив, что и сам ранее выступал с таким предложением, и выразив надежду, что прекращение огня продолжится и после Пасхи.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 апреля 128 беспилотников, в том числе около 85 типа «Шахед» (113 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в семи локациях.

Накануне пять человек, включая детей, пострадали в результате обстрела Золочева в Харьковской области из РСЗО. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Повреждены 26 домов, хозяйственные постройки и энергосети, написал глава ОВА Олег Синегубов.

Telegram-канал «Думская. Одесса. Война в Украине» опубликовал кадры удара беспилотников по резервуару с маслом в порту под Одессой и его последствия. Отмечается, что обошлось без пострадавших.