Путин объявил «пасхальное перемирие» на 32 часа, Минобороны РФ отчитывается о приближении к Лиману. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного населенного пункта около государственной границы
- На купянском направлении на левобережье реки Оскол продолжаются встречные бои
- На лиманском направлении сообщается об установлении российского контроля над селом Диброва к югу от Лимана
- На южно-донецком направлении ВС РФ уже неделю не могут добиться существенного продвижения в сторону Орехова
- Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» на 32 часа — с 16:00 мск 11 апреля до 00:00 мск 13 апреля
- В Волгоградской области беспилотники атаковали перекачивающую станцию нефтепродуктопровода в Новороссийск
- Владимир Зеленский — получена новая партия зенитных управляемых ракет для комплексов Patriot
- Появились кадры применения северокорейской РСЗО Type 75 на российском наземном дроне «Курьер»
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного населенного пункта около государственной границы.
Минобороны РФ заявило о захвате села Миропольское в Сумской области к востоку от Сум в районе государственной границы.
На купянском направлении на левобережье реки Оскол продолжаются встречные бои.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что ВС РФ закрепились в Песчаном к востоку от Купянска-Узлового, тогда как СОУ продвинулись к востоку от Петропавловки, которая расположена восточнее Купянска, на левобережье реки Оскол.
На лиманском направлении сообщается об установлении российского контроля над селом Диброва к югу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
В Минобороны РФ заявили об оккупации села Диброва к югу от Лимана. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт находится в «серой зоне». Российский военблогер Анатолий Радов уточняет, что село находится одновременно в российской и украинской «киллзонах»и украинские военные там отсутствуют, а российские периодически проходят через Диброву по направлению на Брусовку и Старый Караван. Также, по сведениям Радова, ВС РФ ликвидировали «карман» к востоку от Лимана.
В Z-канале «Секреты Винакоса» опубликованы кадры ударов дронами по украинской технике и живой силе в Ямполе к востоку от Лимана (геопривязка). Согласно карте DeepState, поселок частично контролируется ВС РФ, а частично представляет собой «серую зону».
На южно-донецком направлении ВС РФ уже неделю не могут добиться существенного продвижения в сторону Орехова.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что российская группировка войск «Восток» продолжает попытки охватить Орехов Запорожской области с севера и одновременно отражает украинские контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Он предполагает, что российское командование может перебрасывать стратегические резервы для пополнения этой группировки и соседней группировки «Днепр» после потерь в тяжелых боях за Гуляйполе и Степногорск.
Украинское командование, в свою очередь, стремится замедлить российское наступление к западу от Гуляйполя и выйти в ходе контратак на дорогу Гуляйполе — Великая Новосёлка, создав угрозу флангового охвата наступающих российских сил. Переброска резервов в виде 120-й дивизии морской пехоты ВС РФ позволила затянуть бои за Воскресенку и Сичневое (до 2024 года — Январское), сообщает обозреватель. В целом на этом участке идут встречные бои, так как российские военные стремятся восстановить позиции, утраченные в ходе украинских контратак, в частности, в районе села Доброполье.
По сведениям Машовца, к западу от Гуляйполя российские силы смогли выйти на ближние подступы к узлу обороны СОУ в Верхней Терсе. Он рассказывает, что в глубину 8–10 км к западу и юго-западу от Гуляйполя поле боя представляет собой расположенные вперемешку российские и украинские позиции. В то же время он отмечает, что российские силы уже неделю не достигали существенного продвижения в направлении на Орехов.
Тем не менее, по мнению Машовца, командование группировки «Восток» отдает предпочтение наступлению на Орехов, а не отражению украинских контратак, которым предполагается противодействовать теми войсками, которые уже развернуты в полосе контрнаступления СОУ. Он предполагает, что эти приоритеты могут измениться, если украинские войскам удастся прорваться на Успеновку и Темировку, хотя для осуществления этих планов сейчас недостаточно сил и средств. Обозреватель считает, что украинскому командованию тоже вскоре придется делать выбор, продолжать ли контрнаступательные действия или же сосредоточиться на обороне к западу от Гуляйполя.
Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие, которое должно продлиться 32 часа — с 16:00 11 апреля до 0:00 13 апреля по московскому времени. Владимир Зеленский фактически согласился на перемирие, отметив, что и сам ранее выступал с таким предложением, и выразив надежду, что прекращение огня продолжится и после Пасхи.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 апреля 128 беспилотников, в том числе около 85 типа «Шахед» (113 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 14 БПЛА в шести локациях, а также падение обломков в семи локациях.
Накануне пять человек, включая детей, пострадали в результате обстрела Золочева в Харьковской области из РСЗО. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Повреждены 26 домов, хозяйственные постройки и энергосети, написал глава ОВА Олег Синегубов.
Telegram-канал «Думская. Одесса. Война в Украине» опубликовал кадры удара беспилотников по резервуару с маслом в порту под Одессой и его последствия. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Три женщины пострадали в результате российского удара БПЛА по Славянску в Донецкой области, сообщили в ГСЧС. Повреждены 20 частных домов и три автомобиля, загорелся двухэтажный дом.
При атаке дрона на грузовик в селе Русская Лозовая в Харьковской области погиб водитель, пишет «Пепел ➜ Белгород».
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 апреля 11 беспилотников: пяти — над Белгородской и по три — над Брянской и Курской областями. В ночь на 10 апреля был перехвачен 151 БПЛА: 57 — над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской, 35 — над Белгородской, девять — над акваторией Каспийского моря и по одному — над Калмыкией и Тамбовской областью.
«Повреждения оборудования в результате удара БПЛА оказались значительными», — написал «губернатор» подконтрольной РФ территории Запорожской области Евгений Балицкий в продолжение вчерашнего заявления об аварийных отключениях электричества. Электроснабжение по состоянию на утро не восстановлено.
Украинский расследовательский проект «Схеми» опубликовал спутниковые снимки с последствиями удара беспилотниками по линейной производственно-диспетчерский станции в Крымске в Краснодарском крае накануне. Темные пятна вокруг резервуара могут свидетельствовать о пожаре и вероятном повреждении инфраструктуры.
Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, в Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, возник пожар, в Суровикинском районе пострадали 13 частных домов, линия электропередачи и газопровод. Exilenova+ пишет, что удар был нанесен по магистральному нефтепродуктопроводу «Волгоград – Тихорецк». В Светлоярском районе расположена головная перекачивающая станция «Тингута», которая получает дизельное топливо с Волгоградского НПЗ для дальнейшей его транспортировки в порт в Новороссийске. Мониторинговая группа «Крымского ветра» публикует снимок спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS, на котором зафиксирована сигнатура пожара на НПС. Официально украинские военные удар не подтверждали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке на село Юрасово в Карачевском районе, ранена женщина. По словам Богомаза, ВСУ применили ракеты «Нептун», которые были сбиты средствами ПВО. Четыре жилых дома были уничтожены, еще 15 повреждены в результате падения обломков сбитых ракет.
Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали о взрывах в Гуково в Ростовской области (1, 2) и Перевальске в оккупированной части Луганской области (1, 2). Аналитики украинского OSINT-проекта «КіберБорошно» привязали к местности кадры очевидцев в Гуково и пришли к выводу, что горит шахта «Восточная».
При обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 апреля по 20:00 9 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о пяти погибших мирных жителях и 56 пострадавших. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Несколько дней назад Украина получила новую партию ЗУР для ЗРК Patriot, сообщил Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами.
Норвежская компания Nammo поставила в Украину модульные гранаты Scalable Offensive Hand Grenade. Это стало известно из пророссийского канала «Рабочие будни сапёра 😎», посвященного в том числе разминированию.
Z-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры применения северокорейской РСЗО Type 75, установленной на российском НРТК «Курьер».
О главных событиях войны 9 апреля 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные проникают в Купянск, передача в Украину норвежских F-16 задерживается из-за проблем с ремонтом. Что происходит на фронте
