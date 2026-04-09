Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне с Украиной. Оно должно продлиться с 16:00 11 апреля «до исхода дня» 12 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что боевые действия должны быть остановлены на всех направлениях, но войскам предписано сохранять готовность «пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». «Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — завершается текст сообщения.

Ранее сегодня, 9 апреля, Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших солдат.

Еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и «поддерживает любые форматы окончания войны». Сегодня днем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о перемирии заявлял, что никакого решения по этому вопросу не принято.

В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено Путиным 19 апреля на 30 часов. В результате уже к утру 20 апреля украинская сторона сообщала о его систематических нарушениях со стороны РФ.