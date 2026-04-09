Россия и Украина обменялись телами погибших

The Insider
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

Москва и Киев в четверг, 9 апреля, провели обмен телами погибших военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

По его словам, Россия передала Украине 1000 тел погибших военных. Украинская сторона, в свою очередь, отдала Москве 41 тело российских военнослужащих. 

Обмен также подтвердил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Украинским следователям предстоит идентифицировать останки, после чего их передадут семьям погибших для захоронения.  

С начала года это уже третий раунд обмена телами погибших между сторонами конфликта. Предыдущий обмен состоялся 26 февраля, а до этого — 29 января

