Россия и Украина обменялись телами погибших

Москва и Киев в четверг, 9 апреля, провели обмен телами погибших военных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

По его словам, Россия передала Украине 1000 тел погибших военных. Украинская сторона, в свою очередь, отдала Москве 41 тело российских военнослужащих.

Обмен также подтвердил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Украинским следователям предстоит идентифицировать останки, после чего их передадут семьям погибших для захоронения.

С начала года это уже третий раунд обмена телами погибших между сторонами конфликта. Предыдущий обмен состоялся 26 февраля, а до этого — 29 января.