Фейк постпреда РФ при ОБСЕ: потери Украины в сотни раз выше российских

В действительности количество переданных в рамках обмена тел погибших солдат ничего не говорит о соотношении потерь. Дело в том, что тела собирает та сторона, которая контролирует территорию, а в 2024–2025 годах линия фронта сдвигалась в сторону Украины, хотя и очень медленно. Ситуация, когда трупы россиян могли попасть к украинской стороне, складывалась редко. Во время украинского наступления 2023 года все было наоборот и Украина тогда передавала больше тел, чем Россия.