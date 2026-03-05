РИА «Новости» в материале под заголовком «Статистика потерь опровергает тезис об успехе ВСУ, заявил Полянский» сообщает:
«Сторонники Киева продвигают тезис об успехах ВСУ, однако статистика потерь показывает обратное, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
„Не очень понятно, что нам хотят доказать в этом зале, — что у Украины все замечательно на поле боя? Именно подобный тезис пытаются в последнее время продвигать сторонники киевской власти — мол, Киеву не стоит соглашаться с ‘плохим’ — по версии главных спонсоров, подбадривающих украинскую власть, cheerleaders — миром, поскольку у России в военном плане якобы ничего не получается и мы несем огромные потери”, — заявил он в ходе ответного слова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что здесь не нужно даже ничего комментировать, достаточно взглянуть на статистику.
„Так, в рамках недавней гуманитарной акции Украине с российской стороны были переданы тела одной тысячи погибших украинских военнослужащих, России вернули тела 35 наших воинов. И эту пропорцию вы увидите во всех последних подобных обменах. Это ли не лучшее свидетельство о реальном соотношении потерь сторон?” — заключил дипломат».
В действительности количество переданных в рамках обмена тел погибших солдат ничего не говорит о соотношении потерь. Дело в том, что тела собирает та сторона, которая контролирует территорию, а в 2024–2025 годах линия фронта сдвигалась в сторону Украины, хотя и очень медленно. Ситуация, когда трупы россиян могли попасть к украинской стороне, складывалась редко. Во время украинского наступления 2023 года все было наоборот и Украина тогда передавала больше тел, чем Россия.
В 2026 году ситуация несколько изменилась; за последнюю неделю февраля размер оккупированной украинской территории впервые с 2023 года уменьшился. Но на соотношении количества передаваемых тел это пока не сказалось.