Российские военные проникают в Купянск, передача в Украину норвежских F-16 задерживается из-за проблем с ремонтом. Что происходит на фронте

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в то же время утверждает, что в Купянске присутствуют только отдельные группы российских военных, которых регулярно «зачищают». Вместе с тем он признает, что полностью «зачистить» город не удалось. По его словам, благодаря перестроенной украинской обороне, ВС РФ практически не имеют успехов в «просачивании» в Купянск. Тем не менее российские силы продолжают атаковать левобережный плацдарм СОУ, где накапливаются в промзоне на окраине Ковшаровки, чтобы впоследствии атаковать переправы через Оскол в районе Купянска-Узлового, считает обозреватель.

На Северском выступе идут работы по установке противодроновых сеток над дорогами в украинском тылу.

Украинский военный Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ ударили по автомобилю работников, устанавливавших противодроновые сетки между Славянском и Краматорском. По его мнению, за эту работу украинцы взялись слишком поздно, когда этот участок уже оказался в зоне досягаемости российских дронов.

На южно-донецком направлении фиксируются попытки «инфильтрации» российскими мотоштурмовиками в районе Гуляйполя.

В штурмовом батальоне «Чорний Лебідь» 225-го ОШП продемонстрировали видео ударов FPV-дронами и «скидами» по двум российским мотоциклистам, которые пытались «просочиться» в украинские тылы в районе Гуляйполя. Отмечается, что один из мотоштурмовиков поднялся и продолжил движение, пока украинские пилоты отвлекались на второго, но, как утверждается, впоследствии был убит дроноводами одного из смежных подразделений.