Российские военные проникают в Купянск, передача в Украину норвежских F-16 задерживается из-за проблем с ремонтом. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские военные снова проникают в городскую застройку Купянска
- На Северском выступе идут работы по установке противодроновых сеток над дорогами в украинском тылу
- На южно-донецком направлении фиксируются попытки «инфильтрации» российскими мотоштурмовиками в районе Гуляйполя
- В марте 2026 года почти 30% пусков управляемых авиабомб ВКС РФ пришлось на Запорожскую область
- Министр обороны Украины Фёдоров — дроны-перехватчики в марте 2026 года сбили 33 тысячи российских беспилотников
- В оккупированной ВС РФ части Херсонской области впервые удалось разрушить мост при помощи тяжелых БПЛА
- Состоялся очередной обмен телами: украинской стороне передано 1000 тел, российской — 41 тело
- Передача в Украину норвежских истребителей F-16 задерживается из-за проблем с ремонтом
Обстановка на фронте
На купянском направлении российские военные снова проникают в городскую застройку Купянска.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что ситуация в Купянске начинает складываться в пользу ВС РФ: российские военные продолжают проникать в город и уже контролируют отдельные районы, по которым СОУ ведут артиллерийский огонь.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в то же время утверждает, что в Купянске присутствуют только отдельные группы российских военных, которых регулярно «зачищают». Вместе с тем он признает, что полностью «зачистить» город не удалось. По его словам, благодаря перестроенной украинской обороне, ВС РФ практически не имеют успехов в «просачивании» в Купянск. Тем не менее российские силы продолжают атаковать левобережный плацдарм СОУ, где накапливаются в промзоне на окраине Ковшаровки, чтобы впоследствии атаковать переправы через Оскол в районе Купянска-Узлового, считает обозреватель.
На Северском выступе идут работы по установке противодроновых сеток над дорогами в украинском тылу.
Украинский военный Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ ударили по автомобилю работников, устанавливавших противодроновые сетки между Славянском и Краматорском. По его мнению, за эту работу украинцы взялись слишком поздно, когда этот участок уже оказался в зоне досягаемости российских дронов.
На южно-донецком направлении фиксируются попытки «инфильтрации» российскими мотоштурмовиками в районе Гуляйполя.
В штурмовом батальоне «Чорний Лебідь» 225-го ОШП продемонстрировали видео ударов FPV-дронами и «скидами» по двум российским мотоциклистам, которые пытались «просочиться» в украинские тылы в районе Гуляйполя. Отмечается, что один из мотоштурмовиков поднялся и продолжил движение, пока украинские пилоты отвлекались на второго, но, как утверждается, впоследствии был убит дроноводами одного из смежных подразделений.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» привязал к местности российское видео удара по украинскому пикапу в поселке Андреевка и сделал вывод о продвижении СОУ в населенном пункте на 1,5 км. Согласно карте DeepState, украинские силы уверенно контролируют Андреевку, а расстояние от поселка до «серой зоны» составляет 3 км.
Проект WarArchive обратил внимание на видео Сил беспилотных систем ВСУ, где показаны кадры поражения российской понтонной переправы в Донецкой области. В проекте установили, что переправа находилась в районе Великой Новосёлки, а для ее уничтожения, видимо, впервые были применены БПЛА FP-2.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 апреля 119 беспилотников, в том числе около 70 типа «Шахед» (99 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 16 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Один человек погиб, семеро, в том числе один ребенок, пострадали в результате атаки на поселок Балабино, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Разрушены несколько частных домов.
Telegram-канал «Сталинские соколы» опубликовал кадры боевого применения новейшего БПЛА-камикадзе «Герань-5». Z-канал «Осведомитель», комментируя публикацию, пишет, что целью беспилотника стала нефтегазовая инфраструктура в Мошенке в Сумской области, в 150 км от пункта управления. Отмечается, что дрон оснащен оптико-электронной станцией и имеет возможность передавать изображение, его удар корректировала разведывательная «Герань». Сам БПЛА — это близкий аналог украинского дрона FP-2, наносящего урон российским объектам в приграничных регионах благодаря телеуправлению через Starlink. Отмечается, что передача сигнала на «Герань-5» из-за отсутствия Starlink возможна только в строго ограниченных областях через ретрансляторы.
Канал «Сталинские соколы» также публикует видео удара, как заявляется, реактивных БПЛА «Герань-4» по энергетической инфраструктуре у города Городня в Черниговской области.
Сергей «Флеш» Бескрестнов прокомментировал видео, опубликованное Z-каналом «Изнанка», на котором зафиксирована атака на экипаж мобильной огневой группы под Полтавой с использованием управляемого «Шахеда». Бескрестнов подчеркнул появление новой угрозы и рекомендовал военным по возможности маскировать технику даже в тылу. Он также отметил, что у «Шахедов» пока нет автоматического захвата целей, а показанные элементы наведения могут быть постановочными. Отдельно подчеркивается, что Mesh-модемы на таких дронах можно подавлять средствами РЭБ на расстоянии 200–500 м.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» обобщил данные о пусках КАБ по областям Украины за март (всего 412). Почти 30% пусков авиабомб приходится на Запорожскую область, которая уже второй месяц подряд возглавляет список.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 8 апреля 22 беспилотников (1, 2) над Белгородской, Ростовской, Курской, Брянской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 9 апреля были перехвачены 69 БПЛА над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ публикует снимок, на котором зафиксированы повреждения на нефтебазе АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии в результате удара накануне. Утверждается, что Силы беспилотных систем поразили резервуар дронами FP-2. Канал Exilnova+ опубликовал видео горения резервуара.
В ночь на 9 апреля беспилотники атаковали «одно из предприятий» в Крымске в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его сведениям, в результате падения обломков в расположенном рядом с городом поселке погиб мужчина. Всего местные жители слышали более 20 взрывов в течение часа, пишет Shot. Согласно видеозаписям очевидцев, которые проанализировало издание Astra, атаке подверглась Крымская линейная производственно-диспетчерская станция. После прилета беспилотников там вспыхнул пожар.
Оперштаб Краснодарского края утром сообщил, что «из-за падения обломков БПЛА на территории нефтебазы» пострадали три человека, а возгорание к утру было ликвидировано. Станция в Крымске прокачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам «Тихорецк — Новороссийск 2.3», «Крымск — Грушовая» и «Крымск — Краснодар», а также нефтепродуктопроводу «Тихорецк — Новороссийск 1». От ЛПДС «Крымская» нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск, на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы. Станция входит в структуру АО «Черномортранснефть» и считается одной из крупнейших в Краснодарском крае.
«Губернатор» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо утром сообщил, что все округа на подконтрольной РФ территории области полностью или частично обесточены, не назвав причину отключения электричества. «Власти» оккупированной Запорожской области также заявили об аварийных отключениях электричества.
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что в марте 2026 года дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч БПЛА противника, вдвое превысив показатель февраля, что подтверждает их ключевую роль в ПВО. Основной вызов — реактивные «Шахеды», для борьбы с которыми разрабатываются новые технологии.
The Telegraph пишет, что СОУ с помощью британских тяжелых дронов Malloy T‑150 разрушили мост в оккупированной части Херсонской области — это стало первым известным случаем уничтожения моста дронами в боевых условиях. Операция длилась около двух месяцев и значительно усложнила логистику российских войск, а также сократила их атаки на Херсон. Ранее попытки разрушить мост авиаударом и ракетами HIMARS не увенчались успехом из-за прочности конструкции. Украинские инженеры использовали данные о внутренней структуре моста, чтобы выявить уязвимые точки и нанести точные удары. СОУ провели примерно 30 боевых вылетов за 60 дней, доставив около 1,5 т взрывчатки с помощью дронов. Мост получил серьезные повреждения, а финальный удар ракетой разрушил его полностью. Это вынудило ВС РФ снабжать позиции на островах лодками.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 7 апреля по 20:00 8 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о семи погибших мирных жителях и еще 39 пострадавших. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Украина получила тела 1000 погибших военных, Россия — 41 тело.
Ресурс «Сливочный каприз» публикует график обмена телами погибших за 2023–2026 годы. Всего за этот период Россия передала 22 853 тела погибших украинских военнослужащих, Украина — 1749 российских.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался об уничтожении девятого ЗРК за девять дней апреля. По его сообщению, операторы БПЛА 1-го отдельного центра СБС поразили комплекс «Тор-М1» на оккупированной территории Донецкой области.
Вооружения и военная техника
Украина еще не получила обещанные правительством Норвегии истребители F-16 из-за проблем с ремонтом, сообщила норвежская телерадиовещательная компания NRK. По данным издания, все шесть самолетов уже год ожидают ремонта на мощностях бельгийской компании Sabena, а их передача может затянуться еще на год.
