В Таганроге атакован завод «Атлант Аэро», на котором собирают дроны — Astra

Таганрог подвергся воздушной атаке в ночь на 19 апреля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранены три человека. «В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений», — написал глава региона.

Astra, проведя OSINT-анализ, пришла к выводу, что в Таганроге было атаковано предприятие ООО «Атлант Аэро». Этот завод специализируется на разработке и производстве БПЛА. Там, в частности, выпускают ударно-разведывательные дроны типа «Молния» и комплектующие для беспилотника «Орион». Пожар на территории «Атлант Аэро» подтверждает и украинский мониторинговый канал Supernova+.

В утренней сводке Минобороны России сообщается, что за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края, а также над аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

«Атлант Аэро» уже подвергался атакам в январе и марте.