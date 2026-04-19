Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

713

 

 

 

 

 

Новости

В Таганроге атакован завод «Атлант Аэро», на котором собирают дроны — Astra

The Insider
Пожар на заводе «Атлант Аэро» в Таганроге. Фото: Astra

Таганрог подвергся воздушной атаке в ночь на 19 апреля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранены три человека. «В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений», — написал глава региона.

Astra, проведя OSINT-анализ, пришла к выводу, что в Таганроге было атаковано предприятие ООО «Атлант Аэро». Этот завод специализируется на разработке и производстве БПЛА. Там, в частности, выпускают ударно-разведывательные дроны типа «Молния» и комплектующие для беспилотника «Орион». Пожар на территории «Атлант Аэро» подтверждает и украинский мониторинговый канал Supernova+.

В утренней сводке Минобороны России сообщается, что за ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края, а также над аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

«Атлант Аэро» уже подвергался атакам в январе и марте.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте