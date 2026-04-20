358

 

 

 

 

 

ГУР опубликовало кадры атаки на два десантных корабля и РЛС в Севастополе

БДК «Николай Фильченков». Фото: Клуб-музей ВМФ

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об ударе по российским военным объектам в аннексированном Крыму и опубликовало соответствующие кадры. В сообщении говорится, что в ночь на 19 апреля беспилотники атаковали два больших десантных корабля Черноморского флота России — «Ямал» и «Николай Фильченков», а также радиолокационную станцию «Подлет-К1» в Севастополе.

На опубликованном видео показан полет дронов в направлении целей; в момент непосредственного сближения изображение обрывается. Украинская сторона утверждает, что оба корабля выведены из строя, а радиолокационная станция уничтожена.

Вечером 18 апреля назначенные Россией власти Севастополя объявляли воздушную тревогу. О каких-либо последствиях атаки официально не сообщалось.

OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» также распространил ролики, назвав их «объективным контролем» атаки по кораблям. При этом независимого подтверждения степени повреждений или уничтожения объектов нет.

Большие десантные корабли используются для переброски войск и техники и могут перевозить бронетехнику, включая танки, а также до нескольких сотен десантников. «Ямал» — корабль проекта 775, построенный в 1988 году. Такие суда составляют основу десантных сил российского флота. Они предназначены для высадки морского десанта, оснащаются артиллерией и реактивными системами залпового огня.

«Николай Фильченков» — более старый корабль проекта 1171, введенный в строй в 1975 году. Он также предназначен для транспортировки техники и личного состава и может выполнять задачи десантных операций, а также воинских перевозок. Оба корабля входят в состав Черноморского флота и базируются в Севастополе.

