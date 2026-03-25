Украина заявила об ударе по кораблю ФСБ на верфи в Выборге

Дроны также ударили по другим объектам в регионе, включая нефтяной терминал в Усть-Луге. 23 марта Украина также нанесла удар по нефтяному терминалу в Приморске, после чего, по данным СМИ, там остановился экспорт нефти.

Ледокольные патрульные корабли проекта 23550 предназначены для арктических операций, и всего для ФСБ строятся четыре таких судна. Два из них — на Выборгской верфи, еще два — на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, отмечает The Barents Observer.

Первое судно проекта 23550 — «Иван Папанин» — было введено в эксплуатацию на Кольском полуострове в начале 2025 года. Второй корабль, «Николай Зубов», в настоящее время достраивается на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Еще два судна — «Пурга» и «Дзержинский» — строятся на Выборгском судостроительном заводе.

Корабли этого проекта предназначены для работы в Арктике. Они могут выполнять как военные, так и вспомогательные задачи. В частности, суда способны преодолевать лед толщиной до 1,7 метра, использоваться в качестве буксиров, участвовать в поисково-спасательных операциях и доставлять грузы в удаленные районы.

Оснащение кораблей включает 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, вертолетную площадку и ангар для вертолетов Ка-27. Также предусмотрено использование беспилотников и скоростных катеров, пишет The Barents Observer. На корме могут размещаться контейнерные пусковые установки для крылатых ракет «Калибр».