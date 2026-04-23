Российские войска ведут успешные атаки под Гуляйполем, «серьезные проблемы» ВС РФ в Приморском и Степногорске. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На южно-донецком направлении российские войска ведут успешные атаки к юго-западу от Гуляйполя
- На запорожском направлении сообщается о «серьезных проблемах» ВС РФ в Приморском и Степногорске
- За неделю темпы российского территориального продвижения в Украине выросли с 5 кв. км до 8 кв. км в сутки
- Российский налет на Днепр — три человека погибли, еще 13 человек получили ранения
- Концентрация вредных веществ в воздухе в 2–3 раза превысила нормы после трех дней масштабного пожара в Туапсе
- Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию системы трубопровода «Дружба» в Нижегородской области
- «Новая газета Европа» — за время войны на территории России произошли 35 тысяч военных инцидентов
- Le Parisien — правительство Франции продвигает сделку по отправке греческих истребителей Mirage 2000 в Украину
Обстановка на фронте
На южно-донецком направлении российские войска ведут успешные атаки к юго-западу от Гуляйполя.
По информации DeepState, ВС РФ увеличили зону контроля в районе Мирного к юго-западу от Гуляйполя. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что российские военные продвигаются в Верхней Терсе и ликвидируют украинские силы, вклинившиеся недавно в районе Святопетровки (до 2016 года — Петровка). Также, по его сведениям, российские штурмовики восстановили контроль над восточной окраиной Цветкового и ведут бои в южной части Воздвижевки.
На запорожском направлении сообщается о «серьезных проблемах» ВС РФ в Приморском и Степногорске.
«Военкор» Тимофей Ермаков сообщает о «серьезных проблемах» ВС РФ в Приморском и Степногорске, где присутствуют украинские военные. По его словам, проблема усугубляется из-за превосходства СОУ в дронах и огневого контроля над российской логистикой.
В 3-м армейском корпусе ВСУ отвергли заявление начальника Генштаба ВС РФ и командующего ОГВС Валерия Герасимова о полном «освобождении» Луганской области. В соцсетях корпуса пишут, что бойцы 3-й ОШБр контролируют Надию, Новоегоровку (до 2016 года — Свердловка) и Грековку (до 2016 года — Петровское).
Украинский ресурс «Око Гора» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю, с 13 по 19 апреля, ВС РФ оккупировали 56 кв. км территории Украины, продвигаясь в среднем по 8 кв. км в сутки (в течение недели до этого темпы наступления составляли 5 кв. км в сутки, еще неделей ранее — 1 кв. км в сутки). Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что количество боестолкновений на фронте осталось практически неизменным по сравнению с предыдущей неделей, снизившись на 2% и составив в среднем 105 в сутки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 апреля 155 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (139 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 11 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Министерство энергетики Украины утром 23 апреля проинформировало об отключениях электричества в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях в результате обстрелов. Также сообщается, что в ходе атаки на энергетический объект в Николаевской области был ранен один из его сотрудников.
Местные власти сообщили об атаках на Сумскую область. За минувшие сутки там погибли два человека, пострадали женщина и пятеро детей. Повреждены жилые дома, транспорт и гражданская инфраструктура.
Три человека погибли, еще 13 ранены, в том числе двое детей, в результате ночной атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.
Женщина погибла в результате удара БПЛА по гражданской транспортной инфраструктуре в Житомирской области, заявил глава местной ОВА Виталий Бунечко.
Удар управляемыми авиабомбами был нанесен по Камышевахе. Один человек погиб, разрушены частные дома, здания повреждены взрывной волной и обломками, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
Сергей «Флеш» Бескрестнов написал, что российские военные успешно применили дрон, оборудованный Starlink. По его информации, проверка показала, что это был украинский терминал: после того, как украинский дрон, на котором он был установлен, был потерян, терминал не был подан на деактивацию в установленном порядке.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 22 апреля 50 беспилотников (1, 2) над Белгородской, Брянской и Курской областями. В ночь на 23 апреля были перехвачены 154 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Крымским полуостровом и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Вечером 22 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший в результате атаки БПЛА. В атмосферу поступают продукты горения, которые выпали вместе с дождем, «создав эффект черного налета на поверхностях». По сведениям Роспотребнадзора, на вечер 21 апреля отмечено превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в нескольких районах города в два–три раза. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали.
В результате ночной атаки на промышленные предприятия в Новокуйбышевске один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Он не уточнил, какие именно предприятия были атакованы. Astra со ссылкой на местных жителей писала, что под удар попало предприятие «Новокуйбышевской нефтехимической компании», входящей в «Роснефть». OSINT-аналитик издания по фото очевидцев подтвердил, что атакован именно Новокуйбышевский нефтехимический комбинат. Кадры с пожаром оттуда также публиковал украинский канал Exilenova+. В Самаре обломки дрона попали по крыше многоэтажки. Есть пострадавшие, один человек госпитализирован, рассказал Федорищев. Как сообщается на сайте «Роснефти», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» — один из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза на территории России и Восточной Европы, ежегодно перерабатывающий более 1 млн тонн углеводородного сырья.
Ночью был также нанесен удар по нефтеперекачивающей станции «Горький» под городом Кстово в Нижегородской области. Как следует из фото очевидцев, на территории объекта начался пожар. OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, выполнив привязку к местности, предполагает, что горят два резервуара объемом по 50 тысяч кубометров каждый. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что дроны атаковали промзону, но о последствиях не рассказал. Нефть, которую перекачивает станция «Горький», в числе прочего подается в трубопровод «Дружба», недавно отремонтированный для возобновления транспортировки сырья в Словакию и Венгрию.
Также ночью атакована нефтебаза в Феодосии в аннексированном Крыму, утверждают Exilenova+ и «Крымский ветер». По сведениям последнего, стрельба и взрывы были слышны в районе аэродромов Бельбек и Кача (1, 2). Назначенные Россией власти полуострова подтвердили атаку, но не рассказали о ее последствиях.
Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате атак на Белгородскую область за сутки, написал губернатор Вячеслав Гладков утром 23 апреля.
В канале «✈️Стратегічна авіація рф» сделали вывод по спутниковым снимкам, что на «дронодроме» в районе села Цымбулово были оборудованы пусковые установки для реактивных БПЛА «Герань-3/4» и «Герань-5». Кроме того, аналитики заметили на этом объекте много легковых автомобилей, которые также используются для пусков БПЛА, и указали на строительство новых складов для дронов.
«Новая газета Европа» публикует интерактивную карту обстрелов территории России в реальном времени. Карта создана на основе анализа более 700 Telegram-каналов: алгоритм с использованием ИИ выявляет сообщения об атаках и объединяет их в единые события. По информации издания, с 2022 года зафиксированы военные инциденты как минимум в 60 регионах. Атаки после резкого увеличения их числа в 2023 году стали регулярными. Большинство инцидентов связано с применением беспилотников и работой систем ПВО. Несмотря на то, что наибольшее количество ударов приходится на приграничные регионы, прежде всего Белгородскую область, их география расширяется. С начала войны на территории России зафиксировано более 35 тысяч военных инцидентов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 апреля по 20:00 22 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 10 погибших и 70 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
OSINT-проект Russian Officers Killed in Ukraine установил, что 1 апреля 2026 года погиб майор морской пехоты Виноходов Виталий Александрович, начальник оперативно-технического отдела штаба командования морской пехоты Главного командования ВМФ России.
Командующий Силами беспилотніх систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил об уничтожении командного пункта Управления мобильных действий ФСБ в Донецке. По его словам, российские потери составили 12 убитых и 13 раненых офицеров спецслужбы.
В 225-м ОШП показали кадры ударов БПЛА по 11 российским артиллерийским орудиям и танку Т-55, который использовался в качестве импровизированной САУ. Заявлено, что все удары имели место в течение апреля 2026 года.
Вооружения и военная техника
Правительство Бельгии выкупит у компании OIP 15 единиц ЗСУ Gepard B2 и передаст их Украине после восстановления. Уточняется, что шасси будут восстановлены в Бельгии, а башни — в Украине. Установки, которые будут поставлены в рамках ранее объявленного пакета военной помощи на сумму €1 млрд, были проданы OIP в 2000-х годах после снятия с вооружения ВС Бельгии.
Минобороны Испании, в свою очередь, объявило, что поставит Украине 100 бронемашин VAMTAC. Планируется начать поставки уже через 10 дней.
Как сообщает Le Parisien, правительство Франции предлагает Греции выкупить все наличные истребители Mirage 2000 (речь идет о 43 самолетах), чтобы затем передать их Украине. В обмен Греция сможет закупить более современные истребители Rafale по сниженной цене.
