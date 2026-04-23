Российские войска ведут успешные атаки под Гуляйполем, «серьезные проблемы» ВС РФ в Приморском и Степногорске. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении российские войска ведут успешные атаки к юго-западу от Гуляйполя

На запорожском направлении сообщается о «серьезных проблемах» ВС РФ в Приморском и Степногорске

За неделю темпы российского территориального продвижения в Украине выросли с 5 кв. км до 8 кв. км в сутки

Российский налет на Днепр — три человека погибли, еще 13 человек получили ранения

Концентрация вредных веществ в воздухе в 2–3 раза превысила нормы после трех дней масштабного пожара в Туапсе

Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию системы трубопровода «Дружба» в Нижегородской области

«Новая газета Европа» — за время войны на территории России произошли 35 тысяч военных инцидентов

Le Parisien — правительство Франции продвигает сделку по отправке греческих истребителей Mirage 2000 в Украину

Обстановка на фронте

На южно-донецком направлении российские войска ведут успешные атаки к юго-западу от Гуляйполя.

По информации DeepState, ВС РФ увеличили зону контроля в районе Мирного к юго-западу от Гуляйполя. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что российские военные продвигаются в Верхней Терсе и ликвидируют украинские силы, вклинившиеся недавно в районе Святопетровки (до 2016 года — Петровка). Также, по его сведениям, российские штурмовики восстановили контроль над восточной окраиной Цветкового и ведут бои в южной части Воздвижевки.

На запорожском направлении сообщается о «серьезных проблемах» ВС РФ в Приморском и Степногорске.

«Военкор» Тимофей Ермаков сообщает о «серьезных проблемах» ВС РФ в Приморском и Степногорске, где присутствуют украинские военные. По его словам, проблема усугубляется из-за превосходства СОУ в дронах и огневого контроля над российской логистикой.

В 3-м армейском корпусе ВСУ отвергли заявление начальника Генштаба ВС РФ и командующего ОГВС Валерия Герасимова о полном «освобождении» Луганской области. В соцсетях корпуса пишут, что бойцы 3-й ОШБр контролируют Надию, Новоегоровку (до 2016 года — Свердловка) и Грековку (до 2016 года — Петровское).

Украинский ресурс «Око Гора» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю, с 13 по 19 апреля, ВС РФ оккупировали 56 кв. км территории Украины, продвигаясь в среднем по 8 кв. км в сутки (в течение недели до этого темпы наступления составляли 5 кв. км в сутки, еще неделей ранее — 1 кв. км в сутки). Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что количество боестолкновений на фронте осталось практически неизменным по сравнению с предыдущей неделей, снизившись на 2% и составив в среднем 105 в сутки.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 апреля 155 беспилотников, в том числе около 100 типа «Шахед» (139 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 11 БПЛА в девяти локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

Министерство энергетики Украины утром 23 апреля проинформировало об отключениях электричества в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях в результате обстрелов. Также сообщается, что в ходе атаки на энергетический объект в Николаевской области был ранен один из его сотрудников.

Местные власти сообщили об атаках на Сумскую область. За минувшие сутки там погибли два человека, пострадали женщина и пятеро детей. Повреждены жилые дома, транспорт и гражданская инфраструктура.

Три человека погибли, еще 13 ранены, в том числе двое детей, в результате ночной атаки на Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа.