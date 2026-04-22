Украинские войска контратакуют на запорожском направлении, налеты БПЛА сказываются на добыче нефти в России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении фиксируются бои на выступе к северо-востоку от Волчанска

На Северском выступе российские войска пытаются продвигаться к Рай-Александровке одновременно с двух сторон

На покровском направлении российские военные разворачивают позиции артиллерии и операторов дронов в Мирнограде

На запорожском направлении успешно развиваются украинские контратаки за счет превосходства в беспилотниках

Reuters — налеты БПЛА на НПЗ и экспортные терминалы сказываются на добыче нефти в России

После попадания дрона частично обрушился жилой дом в Сызрани — погибли два человека, еще 12 человек пострадали

Украинский проект Texty — средняя продолжительность воздушных тревог в России выросла с 2024 года в четыре раза

Общая сумма взносов по программе закупки американских вооружений для Украины PURL достигла $5,1 млрд

Обстановка на фронте

На сумском направлении ВС РФ ведут атакующие действия севернее и восточнее Сум.

«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что бои в Сумской области идут как к северу от Сум (в частности в Кондратовке), так и к востоку от города, где российские войска продвигаются в Мирополье и стремятся выйти на рубеж Горналь — Миропольское, создав условия для удара во фланг северной группировке СОУ.

На харьковском направлении фиксируются бои на выступе к северо-востоку от Волчанска.

По информации «военкора» Юрия Котенка, российские военные ведут бои в Охримовке и Бочкове к северо-востоку от Волчанска, что создает угрозу выступу между Охримовкой и Ольховаткой и позволяет отодвинуть ЛБС от Белгорода.

На Северском выступе российские войска пытаются продвигаться к Рай-Александровке одновременно с двух сторон.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ нацеливаются на Рай-Александровку как со стороны Соледара, так теперь и Северска. По его прогнозу, после падения этого села начнутся бои собственно за Славянско-Краматорскую агломерацию. В то же время он отмечает, что фланги российских сил, наступающих на Рай-Александровку, не обеспечены, в то время как СОУ сдерживают натиск и даже контратакуют южнее — в районе Миньковки.

Юрий Котенок утверждает, что российские штурмовики уже вошли в северо-восточную часть Рай-Александровки, но их продвижение затруднено из-за украинского укрепрайона к северу. Кроме того, по его сведениям, бои идут к югу от Рай-Александровки, где части СОУ контратакуют в направлении Никифоровки, а также в Кривой Луке, у берега Северского Донца.

На покровском направлении российские военные разворачивают позиции артиллерии и операторов дронов в Мирнограде (до 2016 года — Димитров).

Источники издания «Українська правда» среди бойцов СОУ сообщили, что ВС РФ практически полностью контролируют Мирноград (до 2016 года — Димитров) и развернули там позиции артиллерии и операторов дронов, однако при этом на северной окраине до сих пор присутствуют украинские военные. Их пребывание там источники издания считают нецелесообразным, в том числе потому, что все подъезды к городу превратились в «киллзону».

На южно-донецком направлении сложилась ситуация «полной неразберихи» в районе Вербового в Днепропетровской области.

Российский военблогер Анатолий Радов характеризует ситуацию в районе Вербового в Днепропетровской области как «полную неразбериху», где перемещаются российские и украинские военные, периодически вступая в огневые контакты.