Украинские войска контратакуют на запорожском направлении, налеты БПЛА сказываются на добыче нефти в России. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении фиксируются бои на выступе к северо-востоку от Волчанска
- На Северском выступе российские войска пытаются продвигаться к Рай-Александровке одновременно с двух сторон
- На покровском направлении российские военные разворачивают позиции артиллерии и операторов дронов в Мирнограде
- На запорожском направлении успешно развиваются украинские контратаки за счет превосходства в беспилотниках
- Reuters — налеты БПЛА на НПЗ и экспортные терминалы сказываются на добыче нефти в России
- После попадания дрона частично обрушился жилой дом в Сызрани — погибли два человека, еще 12 человек пострадали
- Украинский проект Texty — средняя продолжительность воздушных тревог в России выросла с 2024 года в четыре раза
- Общая сумма взносов по программе закупки американских вооружений для Украины PURL достигла $5,1 млрд
Обстановка на фронте
На сумском направлении ВС РФ ведут атакующие действия севернее и восточнее Сум.
«Военкор» Юрий Котенок рассказывает, что бои в Сумской области идут как к северу от Сум (в частности в Кондратовке), так и к востоку от города, где российские войска продвигаются в Мирополье и стремятся выйти на рубеж Горналь — Миропольское, создав условия для удара во фланг северной группировке СОУ.
На харьковском направлении фиксируются бои на выступе к северо-востоку от Волчанска.
По информации «военкора» Юрия Котенка, российские военные ведут бои в Охримовке и Бочкове к северо-востоку от Волчанска, что создает угрозу выступу между Охримовкой и Ольховаткой и позволяет отодвинуть ЛБС от Белгорода.
На Северском выступе российские войска пытаются продвигаться к Рай-Александровке одновременно с двух сторон.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ВС РФ нацеливаются на Рай-Александровку как со стороны Соледара, так теперь и Северска. По его прогнозу, после падения этого села начнутся бои собственно за Славянско-Краматорскую агломерацию. В то же время он отмечает, что фланги российских сил, наступающих на Рай-Александровку, не обеспечены, в то время как СОУ сдерживают натиск и даже контратакуют южнее — в районе Миньковки.
Юрий Котенок утверждает, что российские штурмовики уже вошли в северо-восточную часть Рай-Александровки, но их продвижение затруднено из-за украинского укрепрайона к северу. Кроме того, по его сведениям, бои идут к югу от Рай-Александровки, где части СОУ контратакуют в направлении Никифоровки, а также в Кривой Луке, у берега Северского Донца.
На покровском направлении российские военные разворачивают позиции артиллерии и операторов дронов в Мирнограде (до 2016 года — Димитров).
Источники издания «Українська правда» среди бойцов СОУ сообщили, что ВС РФ практически полностью контролируют Мирноград (до 2016 года — Димитров) и развернули там позиции артиллерии и операторов дронов, однако при этом на северной окраине до сих пор присутствуют украинские военные. Их пребывание там источники издания считают нецелесообразным, в том числе потому, что все подъезды к городу превратились в «киллзону».
На южно-донецком направлении сложилась ситуация «полной неразберихи» в районе Вербового в Днепропетровской области.
Российский военблогер Анатолий Радов характеризует ситуацию в районе Вербового в Днепропетровской области как «полную неразбериху», где перемещаются российские и украинские военные, периодически вступая в огневые контакты.
Пользователь под ником richardzai выполнил геопривязку украинского видео удара по российской позиции к северо-востоку от Цветкового, которое расположено к северо-западу от Гуляйполя.
На запорожском направлении успешно развиваются украинские контратаки за счет превосходства в беспилотниках.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что СОУ успешно контратакуют на запорожском направлении, пользуясь преимуществом в дронах. Напомним, ранее «военкор» Владимир Романов приводил карту ЛБС, согласно которой украинцы вернули контроль над значительной частью Степногорска.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 22 апреля 215 беспилотников, в том числе около 140 типа «Шахед» (189 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 24 БПЛА в 13 локациях.
Глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров сообщил, что один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате атак по областному центру и Запорожскому району. Всего в области ударам беспилотников, авиации, артиллерии и систем РСЗО подверглись 35 населенных пунктов, в том числе Запорожье, Вольнянск, Новоалександровка, Степногорск и Малая Токмачка.
Атаке БПЛА также подверглась портовая инфраструктура в Одессе, сообщают местные власти. По их сведениям, обошлось без пострадавших, пожар в порту удалось быстро ликвидировать. Как позже уточнил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, разрушенными полностью или частично оказались складские помещения, причал, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.
По одному из сёл в Сумской области ночью был нанесен массированный удар, беспилотники попали в жилые дома, начались пожары, сообщил глава ОВА Олег Григоров. В одном из домов обнаружили тело погибшего мирного жителя.
Национальная полиция Украины проинформировала, что число пострадавших в результате атаки по Сумам в ночь на 21 апреля выросло до 33 человек.
Беспилотник попал в гражданский автомобиль в Харьковской области. По сведениям областной прокуратуры, погиб один человек.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 21 апреля 48 беспилотников (1, 2) над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымским полуостровом. В ночь на 22 апреля были перехвачены 155 БПЛА над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
В апреле в России могут существенно снизить добычу нефти из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их оценкам, сокращение добычи может составить 300–400 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем предыдущих месяцев 2026 года и до 500–600 тысяч баррелей в сутки относительно конца 2025 года. Это может стать крупнейшим падением с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Причинами называются неоднократные атаки на НПЗ и нефтяные порты на Чёрном и Балтийском морях, а также долгий период остановки поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».
Туапсинский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», после атаки 16 апреля остановил работу, сообщили Reuters два отраслевых источника. Также агентство пишет, что после атаки 18 апреля приостановил работу Новокуйбышевский завод «Роснефти», где повреждено оборудование и остановлена ключевая установка, обеспечивающая бóльшую часть переработки. Ремонт может занять до двух недель.
По информации оперштаба Краснодарского края, в Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале. В работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники.
Подъезд жилого многоквартирного дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотников на город, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По сведениям чиновника и МЧС, под завалами обнаружили тела двух погибших — женщины и ребенка, 12 человек пострадали. Поврежденный дом находится на улице Астраханской, менее чем в трех километрах от Сызранского НПЗ, следует из анализа издания Astra. Под удар БПЛА попал еще один многоэтажный жилой дом в Сызрани, сообщает Mash. Кадры последствий атаки также публикует украинский канал Exilenova+. По информации Mash, людей эвакуировали, спасатели ищут пострадавших. О повреждении второго дома власти не информировали.
Генштаб ВСУ сообщил об ударе по пункту управления движением кораблей Черноморского флота ВМФ РФ «Стрелецкий» в оккупированном Севастополе. Помимо этого, поражен ряд командных пунктов, пунктов управления БПЛА и зон сосредоточения личного состава наземных сил ВС РФ.
Проект Texty.org.ua публикует инфографику воздушных тревог в РФ (дата и время). Отмечается, что основные удары происходят в период с 21:00 до 06:00. С августа 2025 года они стали систематическими. Также проект создал инфографики количества беспилотных и ракетных атак с 2023-го по 2026 год и средней продолжительности воздушных тревог в РФ по месяцам, которая увеличилась в четыре раза: с 60 минут в 2024 году до 240 минут в 2026-м.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 20 апреля по 20:00 21 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о пятерых погибших и 84 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Украинский канал Military Journal ✙ сообщает, что Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония и Люксембург внесли дополнительные взносы в программу PURL. Общая сумма заявленных взносов по программе достигла $5,1 млрд.
О главных событиях войны 21 апреля 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ снова отчитывается о захвате Луганской области, на российских подлодках появились «мангалы». Что происходит на фронте
