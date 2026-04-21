Минобороны РФ снова отчитывается о захвате Луганской области, на российских подлодках появились «мангалы». Что происходит на фронте

О полном захвате Луганской области в очередной раз сообщил Валерий Герасимов в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки. Согласно подсчетам издания «Агентство», это как минимум пятое подобное заявление за время войны. Впервые о полном захвате Луганской области сообщалось 3 июля 2022 года: «об освобождении Луганской Народной Республики» Владимиру Путину доложил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.

Представитель командования 3-го армейского корпуса ВСУ Александр Бородин, в свою очередь, отверг информацию о контроле ВС РФ над Луганской областью. Согласно карте DeepState, СОУ в Луганской области сохраняют контроль над Новоегоровкой (до 2016 года — Свердловка) и частично Грековкой (до 2016 года — Петровское).

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 21 апреля 145 средств воздушного нападения: двух баллистических ракет «Искандер-М» (одна перехвачена) и 143 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (116 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 БПЛА в 17 локациях.

В ГСЧС Украины вечером 20 апреля сообщили, что три района Днепропетровской области были атакованы 70 раз за день. В результате три человека погибли, еще восемь получили ранения, в том числе 10-летний мальчик.

Утром 21 апреля глава ОВА Днепропетровской области Александр Ганжа написал, что в результате атак на регион пострадали четыре человека, в том числе два подростка 16 и 18 лет. Было нанесено около десяти ударов по двум районам области с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

Сумы минувшей ночью подверглись массированному удару БПЛА. По информации местных властей, пострадали по меньшей мере 15 человек, среди них трое подростков — девочки 13, 15 и 17 лет. Большинство раненых — люди пожилого возраста. Повреждены несколько жилых домов и медицинское учреждение.

Утром дронами атакован Центральный район Херсона, убит мужчина, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По информации местных властей, в Харькове и области за сутки в результате атак ранены 12 человек.

Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате атак на Запорожье и область за сутки, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров.

Разработчик системы РЭБ «Ліма» компания Cascade Systems сообщила украинскому изданию «Оборонка», что с помощью их изделий удалось нейтрализовать 58 ракет «Кинжал», из них 26 — с начала 2026 года. В украинском канале «Полковник ГШ», близком к Воздушным силам ВСУ, при этом усомнились в эффективности РЭБ для подавления «Кинжалов», отметив, что они снабжены инерциальной навигационной системой, неуязвимой для внешнего воздействия.

Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 20 апреля 55 беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымским полуостровом и над акваторией Чёрного моря. В ночь на 21 апреля были перехвачены 97 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и акваторией Чёрного моря.

14 марта ФАБ-500 нашли в районе села Севрюково в Белгородском районе Белгородской области. По информации источников Astra в МЧС, никто не пострадал. Таким образом, по сведениям издания, в 2026 году на территорию России и оккупированные украинские регионы «нештатно сошла» уже как минимум 21 российская ФАБ.

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) сообщила о «повреждении инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка» и задержке 23 пассажирских поездов. Украинский проект Exilenova+ публиковал видео очевидцев из поселка Персиановский под Новочеркасском, где зафиксированы работа ПВО и взрыв во время атаки дронов. Как отмечает Astra, рядом с местом удара находится в/ч 22179. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал о выбитых окнах в двух домах и повреждении кровли в поселке Реконструктор в Аксайском районе. Пострадавших, по его словам, ни там, ни в Персиановском нет.

В Самарской области, по информации губернатора Валерия Федорищева, была совершена «очередная попытка атаки промышленного предприятия», а «на местах падения БПЛА работают оперативные службы». Украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ утверждают (1, 2, 3), что ночью был нанесен удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Самара», расположенной в поселке Просвет в Самарской области. В результате на станции возник масштабный пожар, были повреждены пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров сырой нефти каждый. Astra сообщает, что подтверждений данной информации пока нет. Система мониторинга пожаров NASA FIRMS не фиксирует возгорания в районе станции. Отмечается, что ЛПДС «Самара» входит в систему магистральных нефтепроводов (в том числе «Дружбу») и является крупным узлом, куда сходятся потоки нефти из разных регионов.

Дым от горящих резервуаров с нефтью в Туапсе растянулся более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя, сообщает «Радио Свобода». Об этом свидетельствует спутниковый снимок NASA Worldview. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидация пожара продолжается. Тот факт, что на территории туапсинского НПЗ продолжают гореть резервуары с топливом, подтверждается и данными сервиса NASA FIRMS.