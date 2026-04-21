Минобороны РФ снова отчитывается о захвате Луганской области, на российских подлодках появились «мангалы». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении российские войска активизировали штурмовые действия после накопления сил во время перемирия
- На купянском направлении Валерий Герасимов отчитался о ликвидации украинской группировки в районе Купянска-Узлового
- На константиновском направлении Константиновка подвергается интенсивным авиаударам и артобстрелам
- «Агентство» — российская сторона как минимум в пятый раз сообщает о захвате Луганской области
- Astra — с начала 2026 года на регионы России и оккупированные территории Украины «нештатно сошла» как минимум 21 авиабомба
- Дымный след от пожара после налета беспилотников на Туапсе растянулся на 300 км и дошел до Ставрополя
- «Чешская инициатива» по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины сталкивается с нехваткой финансирования
- На российских подводных лодках замечены защитные противодронные конструкции типа «мангал»
Обстановка на фронте
На сумском направлении российские войска активизировали штурмовые действия после накопления сил во время перемирия.
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что ВС РФ активизировали штурмовые действия в Сумской области, предварительно накопив силы под прикрытием перемирия. Он уверен, что в дальнейшем ситуацию удастся стабилизировать, однако предполагает, что таким образом ВС РФ отвлекают внимание от харьковского направления.
На харьковском направлении сообщается о захвате ВС РФ села Ветеринарное в районе государственной границы.
Минобороны РФ заявило о захвате приграничного села Ветеринарное к северу от Харькова. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт частично контролируется российскими силами как минимум с 11 апреля.
На купянском направлении Валерий Герасимов отчитался о ликвидации украинской группировки в районе Купянска-Узлового.
Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов отчитался о ликвидации группировки СОУ на левобережном плацдарме в районе Купянска-Узлового. В то же время «военкор» Владимир Романов публикует карту ЛБС, согласно которой украинцы контролируют и Купянск-Узловой, и восточную часть самого Купянска, и ряд других населенных пунктов на левом берегу Оскола.
Представитель украинской Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что ВС РФ усилили активность в зоне ответственности группировки, отметив в частности «сильное обострение» на купянском направлении.
На константиновском направлении Константиновка подвергается интенсивным авиаударам и артобстрелам.
В беспилотном подразделении Госпогранслужбы Украины «Фенікс» показали прилет российской планирующей авиабомбы по Константиновке, снятый с беспилотника. В канале подразделения написали, что из-за российских авиаударов и обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии Константиновка превратилась в «город-призрак».
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2), что ВС РФ предприняли ряд атак на Часов Яр, чтобы оказать содействие своим частям, пытающимся проникнуть в Константиновку с востока и северо-востока, однако не достигли здесь особых успехов, сумев взять лишь три посадки на северо-западе от микрорайона Новосеверный. В самой Константиновке, по его сведениям, идут бои на восточной окраине, куда периодически «просачиваются» российские военные со стороны Предтечина и Ступочек, а украинские бойцы проводят регулярные зачистки.
Машовец также сообщает, что попыткам прорыва российских сил в западную часть Константиновки со стороны Берестка и Ильиновки (до 2016 года — Ильича) мешает присутствие СОУ на их флангах в районе Иванополья и Плещеевки, а также Степановки. Именно поэтому ВС РФ не могут продвинуться на этом участке в течение уже двух недель, рассказывает обозреватель.
На покровском направлении Минобороны РФ заявляет захват Гришина к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
Минобороны РФ заявило, что российские войска заняли Гришино к северо-западу от Покровска. Согласно карте DeepState, северо-западная окраина этого села остается в «серой зоне».
Константин Машовец пишет (1, 2), что ВС РФ оставили попытки прорваться к Доброполью со стороны Добропольского выступа, понеся значительные потери. Тем не менее, по его сведениям, российская пехота накапливается в районе Красного Лимана, чтобы продвинуться от Родинского на Шевченко и от Красного Лимана на Новоалександровку, вытеснив СОУ с участка к северо-западу от Мирнограда (до 2016 года — Димитров), а также атаковать в направлении села Доброполье с юга. Бои в Гришине Машовец характеризует как «мясорубку», а темпы продвижения ВС РФ здесь оценивает в сотни метров в неделю. Такое пренебрежение к потерям он объясняет наличием приказа взять Доброполье к определенной дате.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что ВС РФ ведут бои на северо-западной окраине Гришина и ликвидируют «карман» между Новоалександровкой и Родинским, а также продвигаются в Белицком. По его сведениям, российские силы атакуют с использованием бронетехники, пользуясь плохой погодой.
На южно-донецком направлении ресурс «Сливочный каприз» засчитал ВС РФ продвижение на 2 км по видео с гибелью российского военного.
OSINT-исследователь под ником Andrew Perpetua раскритиковал своих «коллег» из пророссийского ресурса «Сливочный каприз» за то, что те сделали вывод о продвижении ВС РФ более чем на 2 км в направлении Верхней Терсы по геопривязке видео, где российского бойца разрывает пополам после удара дроном, а его тело приземляется на крыше.
На запорожском направлении украинские войска вернули контроль над значительной частью Степногорска.
«Военкор» Владимир Романов публикует свою версию карты ЛБС в районе Степногорска — по его данным, СОУ вернули контроль над значительной частью населенного пункта.
О полном захвате Луганской области в очередной раз сообщил Валерий Герасимов в ходе выступления на пункте управления общевойскового объединения «Южной» группировки. Согласно подсчетам издания «Агентство», это как минимум пятое подобное заявление за время войны. Впервые о полном захвате Луганской области сообщалось 3 июля 2022 года: «об освобождении Луганской Народной Республики» Владимиру Путину доложил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.
Представитель командования 3-го армейского корпуса ВСУ Александр Бородин, в свою очередь, отверг информацию о контроле ВС РФ над Луганской областью. Согласно карте DeepState, СОУ в Луганской области сохраняют контроль над Новоегоровкой (до 2016 года — Свердловка) и частично Грековкой (до 2016 года — Петровское).
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 21 апреля 145 средств воздушного нападения: двух баллистических ракет «Искандер-М» (одна перехвачена) и 143 беспилотников, в том числе около 80 типа «Шахед» (116 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 22 БПЛА в 17 локациях.
В ГСЧС Украины вечером 20 апреля сообщили, что три района Днепропетровской области были атакованы 70 раз за день. В результате три человека погибли, еще восемь получили ранения, в том числе 10-летний мальчик.
Утром 21 апреля глава ОВА Днепропетровской области Александр Ганжа написал, что в результате атак на регион пострадали четыре человека, в том числе два подростка 16 и 18 лет. Было нанесено около десяти ударов по двум районам области с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.
Сумы минувшей ночью подверглись массированному удару БПЛА. По информации местных властей, пострадали по меньшей мере 15 человек, среди них трое подростков — девочки 13, 15 и 17 лет. Большинство раненых — люди пожилого возраста. Повреждены несколько жилых домов и медицинское учреждение.
Утром дронами атакован Центральный район Херсона, убит мужчина, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
По информации местных властей, в Харькове и области за сутки в результате атак ранены 12 человек.
Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате атак на Запорожье и область за сутки, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров.
Разработчик системы РЭБ «Ліма» компания Cascade Systems сообщила украинскому изданию «Оборонка», что с помощью их изделий удалось нейтрализовать 58 ракет «Кинжал», из них 26 — с начала 2026 года. В украинском канале «Полковник ГШ», близком к Воздушным силам ВСУ, при этом усомнились в эффективности РЭБ для подавления «Кинжалов», отметив, что они снабжены инерциальной навигационной системой, неуязвимой для внешнего воздействия.
Минобороны РФ отчиталось (1, 2) об уничтожении в течение дня 20 апреля 55 беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымским полуостровом и над акваторией Чёрного моря. В ночь на 21 апреля были перехвачены 97 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями и акваторией Чёрного моря.
14 марта ФАБ-500 нашли в районе села Севрюково в Белгородском районе Белгородской области. По информации источников Astra в МЧС, никто не пострадал. Таким образом, по сведениям издания, в 2026 году на территорию России и оккупированные украинские регионы «нештатно сошла» уже как минимум 21 российская ФАБ.
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) сообщила о «повреждении инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на станции Персиановка» и задержке 23 пассажирских поездов. Украинский проект Exilenova+ публиковал видео очевидцев из поселка Персиановский под Новочеркасском, где зафиксированы работа ПВО и взрыв во время атаки дронов. Как отмечает Astra, рядом с местом удара находится в/ч 22179. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал о выбитых окнах в двух домах и повреждении кровли в поселке Реконструктор в Аксайском районе. Пострадавших, по его словам, ни там, ни в Персиановском нет.
В Самарской области, по информации губернатора Валерия Федорищева, была совершена «очередная попытка атаки промышленного предприятия», а «на местах падения БПЛА работают оперативные службы». Украинские СМИ со ссылкой на источник в СБУ утверждают (1, 2, 3), что ночью был нанесен удар по линейной производственно-диспетчерской станции «Самара», расположенной в поселке Просвет в Самарской области. В результате на станции возник масштабный пожар, были повреждены пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров сырой нефти каждый. Astra сообщает, что подтверждений данной информации пока нет. Система мониторинга пожаров NASA FIRMS не фиксирует возгорания в районе станции. Отмечается, что ЛПДС «Самара» входит в систему магистральных нефтепроводов (в том числе «Дружбу») и является крупным узлом, куда сходятся потоки нефти из разных регионов.
Дым от горящих резервуаров с нефтью в Туапсе растянулся более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя, сообщает «Радио Свобода». Об этом свидетельствует спутниковый снимок NASA Worldview. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидация пожара продолжается. Тот факт, что на территории туапсинского НПЗ продолжают гореть резервуары с топливом, подтверждается и данными сервиса NASA FIRMS.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 19 апреля по 20:00 20 апреля в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях, стало известно как минимум о 12 погибших и 70 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В 429-й отдельной бригаде беспилотных систем «Ахіллес» отчитались о поражении РСЗО БМ-21 «Град» на запорожском направлении.
Вооружения и военная техника
«Чешская инициатива» столкнулась с недостатком средств после прекращения финансирования со стороны правительства Чехии и снижения взносов от других партнеров. Как сообщает издание iRozhlas, в настоящее время средств хватает только на 45–50% заказов.
Военно-морской аналитик Х.И. Саттон обратил внимание на фотографии российских подводных лодок «Можайск» и «Дмитров» в Кронштадте, на которые установлены средства защиты от дронов, в частности 12,7-мм пулемет, прожектор и «мангал».
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует кадры 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с дополнительным бронированием из бревен.
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут