«Случаи каннибализма» среди российских военных, ожесточенные бои за Родинское к северу от Покровска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении российские войска продвигаются к Купянску на левом берегу реки Оскол
- На лиманском направлении украинские военные ведут атаки на опорные пункты ВС РФ к северо-востоку от Лимана
- На Северском выступе сообщается о начала боев за Рай-Александровку на подступах к Славянску
- На покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за Родинское к северу от Покровска
- The Sunday Times — среди российских военных отмечаются «случаи каннибализма»
- Российский налет на Днепр — как минимум девять человек погибли, еще свыше 60 человек получили ранения
- Украинские беспилотники впервые долетели до Екатеринбурга — дрон поразил многоэтажный жилой дом
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 213 858 человек
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ заявляет захват очередного населенного пункта в приграничье к востоку от Сум.
Минобороны РФ сообщило об оккупации села Таратутина в приграничье Сумской области к востоку от Сум. На карте DeepState этот населенный пункт обозначен как подконтрольный Украине, хотя и примыкает к «серой зоне».
На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате приграничного села на северо-востоке Харьковской области.
В Минобороны РФ отчитались о захвате приграничного села Бочкова на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, Бочково находится под контролем СОУ.
На купянском направлении российские войска продвигаются к Купянску на левом берегу реки Оскол.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в районе Синьковки и Петропавловки к северо-востоку от Купянска на левом берегу реки Оскол. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников описывает этот участок, а также район Песчаного как «один сплошной ад» для истощенных украинских подразделений, которые испытывают проблемы со снабжением (напомним, последнее стало причиной скандала в украинских социальных сетях, о чем мы писали в предыдущей сводке). По сведениям Мирошникова, в результате российские военные «просачиваются» вплоть до Ковшаровки, но не могут там закрепиться. Также он сообщает, что безуспешными остаются российские атаки на правобережье Оскола, а на территории самого Купянска продолжается «зачистка».
На лиманском направлении украинские военные ведут атаки на опорные пункты ВС РФ к северо-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
«Рыбарь» рассказывает, что СОУ атакуют российские опорные пункты в лесных массивах к северо-востоку от Лимана, а ВС РФ — юго-восточную часть города. Обстановка к западу от Лимана, по сведениям авторов проекта, характеризуется информационным затишьем и наличием обширных «серых зон».
В 3-м армейском корпусе ВСУ, который ведет оборону на лиманском направлении, рассказали, что эвакуировали 77-летнюю женщину из прифронтового села с помощью НРК и сопроводили дронами к точке эвакуации еще трех мирных жителей, которые эвакуировались пешком. В корпусе добавили, что вся операция продолжалась четыре часа, и призвали эвакуироваться заблаговременно.
На Северском выступе сообщается о начала боев за Рай-Александровку на подступах к Славянску.
По сведениям «военкора» Юрия Котенка, ВС РФ ведут бои в северо-восточной и центральной части Рай-Александровки, расположенной в 15 км от Славянска, а также в районе Липовки и Никифоровки к юго-востоку от этого села.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер» рассказывает, что ВС РФ атакуют военных и гражданских без разбору в восточной части Краматорска с помощью дронов на оптоволокне, а также разрушают город ударами КАБ.
Командир 54-й ОМБр Вадим Черний, который сменил на этом посту Алексея Коновала после потери Северска, рассказал, что одной из причин провала обороны города стали «комплекс халатного отношения, безответственности, бесконтрольности, кумовства всех уровней», характерный для предыдущего руководства подразделения. По его словам, в бригаде «на 90%» уделяли внимание дронам и не проводили должного обучения пехоты. Черний утверждает, что те же проблемы имели место в смежных бригадах, где командование «расслабилось» из-за того, что этот участок фронта оставался относительно спокойным.
На константиновском направлении российские бойцы всё чаще фиксируются в центре Константиновки.
Согласно карте DeepState, ВС РФ продвинулись со стороны Ступочек к восточной окраине Константиновки. Богдан Мирошников пишет об ухудшении ситуации на этом направлении: по его сведениям, ВС РФ продвинулись к городу со стороны Александро-Шультина и Часова Яра, а также всё чаще фиксируются в центре Константиновки. По его мнению, российское командование планирует планомерное продвижение без охвата города с флангов. Мирошников сравнивает эту ситуацию с потерей Северска, однако считает, что полноценно провести операцию в Константиновке не выйдет, пока СОУ сохраняют контроль в Часовом Яре.
На покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за Родинское к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в восточной части Родинского к северу от Покровска. В то же время, по сведениям российского военблогера Анатолия Радова, СОУ сохраняют присутствие только в западной части города, но все российские сообщения о контроле над Родинским являются преждевременными.
Автор канала «Офіцер», в свою очередь, пишет, что российские штурмовики активно «просачиваются» в Родинское, но находят там «братскую могилу», а соотношение потерь на этом участке превышает 1:10 в пользу СОУ. По его мнению, ВС РФ наступают в направлении Шевченко — к югу от Доброполья, со стороны Гришина (расположенного к северо-западу от Покровска) как раз для того, чтобы выйти в тыл Родинскому.
«Военкор» Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Белицкое к северу от Родинского и ведут его зачистку, а также ведут бои в Васильевке и Новоалександровке к северу и северо-западу от Гришина.
На южно-донецком направлении командование ВС РФ перебрасывает резервы на стык Днепропетровской и Запорожской областей.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ перебросили резервы на участок на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где одновременно пытаются восстановить положение, существовавшее до украинского контрудара, и отражают продолжающиеся украинские контратаки. В частности, ВС РФ безуспешно контратаковали в направлении Александрограда, Тернового (до 2016 года — Новопетровское) и Новониколаевки, одновременно удерживая Берёзовое и Новогригоровку (СОУ вошли в северную часть последней). Как пишет Машовец, украинские военные продолжают атаковать в направлении Новоивановки и Темировки, одновременно «зачищая» оставшиеся в их тылу российские пехотные группы в районе Вербового, Степового и Вишневого.
Западнее ВС РФ пытаются не допустить продвижения украинских сил вдоль реки Янчур, для чего контратаковали и добились, по оценке Машовца, «микроскопических» успехов. В целом, как считает обозреватель, российские войска стремятся вернуться на рубеж реки Волчьей, для чего используют «тактику просачивания» и атакуют украинскую логистику с помощью дронов.
Что касается участка западнее Гуляйполя, по сведениям обозревателя, ВС РФ пытаются восстановить темпы наступления в направлении Орехова, для чего усиливают этот участок подразделениями морской пехоты. В настоящее время российские силы стремятся выйти на рубеж Верхняя Терса — Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское) и восстановить позиции по реке Гайчур. Здесь российские военные «просачиваются» между украинскими позициями малыми пехотными группами, пользуясь недостатком пехоты в передовых частях СОУ, а также атакуют украинские тылы дронами. В результате удалось добиться существенных тактических вклинений, однако зона шириной от 8 до 15 км в полосе российского наступления теперь представляет собой расположенные вперемешку позиции обеих сторон — украинское присутствие сохраняется даже у северо-западной окраины Гуляйполя, сообщает Машовец.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» приводит геопривязку украинского видео атаки на российского военного в районе Новосёловки к юго-западу от Гуляйполя, в 6 км к западу от текущей ЛБС (согласно оценке проекта). Исследователь Playfra сообщает, что речь идет об одиночной «инфильтрации», а Новосёловка остается под контролем СОУ, как и Гуляйпольское к востоку от нее.
Согласно геопривязке, выполненной исследователем под ником imi (m), видео российских «скидов» на украинскую позицию оказалось снято на границе Днепропетровской и Запорожской областей в районе Новогригоровки. По оценке «Сливочного каприза», место съемки находится в 6 км в глубине российской зоны контроля, согласно карте DeepState — на границе «серой зоны».
Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ вернули контроль над половиной Новопавловки в Днепропетровской области, откуда были выбиты два месяца назад.
На запорожском направлении украинские войска ведут ограниченные контратаки на ранее утраченные позиции.
Богдан Мирошников рассказывает, что СОУ проводят на этом участке ограниченные контратаки, пользуясь тем, что ВС РФ не смогли уверенно закрепиться на занятых ими позициях. Обозреватель отказывается сообщать, где именно украинские силы имели успех, из соображений операционной безопасности.
Автор канала «Офіцер» рассказывает, что в последние три месяца российские войска практически перестали использовать бронетехнику на фронте. По его сведениям, российские части достаточно хорошо укомплектованы бронетехникой, но уже не могут себе позволить расходовать ее в механизированных штурмах.
В ВС РФ зафиксированы «случаи каннибализма», сообщает The Sunday Times со ссылкой на материалы украинской военной разведки, в том числе фотографии и радиоперехваты. Со своей стороны отметим, что плачевная ситуация со снабжением, которая упоминалась выше в контексте бойцов СОУ на купянском направлении, имеет место по обе стороны фронта, поскольку подвоз припасов, в том числе провизии, затруднен из-за постоянных ударов БПЛА.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 25 апреля было запущено 666 средств воздушного нападения: 12 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (о перехвате не сообщалось), 29 крылатых ракет Х-101 (26 сбиты), одна крылатая ракета «Искандер-К» (о перехвате не сообщалось), пять крылатых ракет «Калибр» (четыре сбиты) и 619 беспилотников, в том числе около 400 типа «Шахед» (580 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 13 ракет и 36 БПЛА в 23 локациях, а также падение обломков в девяти локациях
- в ночь на 26 апреля было запущено 144 беспилотника, в том числе около 100 типа «Шахед» (124 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 19 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в шести локациях
- в ночь на 27 апреля было запущено 94 беспилотника, в том числе около 60 типа «Шахед» (74 БПЛА были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 20 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в 11 локациях
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 25 апреля. Основное направление удара — Белая Церковь, Днепр (до 2016 года — Днепропетровск), Шостка, Рени, Харьков, Сумы и Нежин, главная цель — энергетическая инфраструктура и объекты ВПК. Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что под ударом оказались восемь регионов страны.
Минобороны РФ отчиталось о «массированном ударе по используемым ВСУ объектам оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплексов и портовой инфраструктуры Украины».
В результате атак на Днепр ночью, утром и вечером 25 апреля погибли по меньшей мере девять человек, еще 61 пострадал, среди них трое детей, сообщил (1, 2, 3, 4) глава местной ОВА Александр Ганжа. По его информации, город атаковали в течение более чем 20 часов подряд. Ночью и утром под удар попали многоквартирные дома в одном и том же жилом квартале. Из-за утренней атаки загорелась автозаправка, пожар уничтожил восемь грузовиков и четыре легких автомобиля. Z-каналы пишут (1, 2), что одной из целей ударов по региону стала нефтебаза.
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что один беспилотник влетел в окно жилого дома, но не взорвался; в ходе инцидента никто не пострадал.
Ночью в регионе под удар попал объект инфраструктуры, возник пожар, сообщил (1, 2) Ганжа.
В Белой Церкви в Киевской области из-за атаки начался пожар и возникло сильное задымление, сообщают Z-каналы (1, 2).
По сообщению Харьковской областной прокуратуры, в результате ночного массированного ракетного удара по Харькову пострадали 54-летний мужчина и мальчик в возрасте полутора лет. Повреждены многоквартирный дом, объекты детской железной дороги, служебный автомобиль правоохранителей. В Немышлянском районе города зафиксировано попадание по частному жилому сектору.
По Сумской области в течение суток наносились удары с помощью КАБ, БПЛА, артиллерии и минометов, сообщили в местной ОВА. В Шосткинской общине ранена 54-летняя женщина, повреждены хозяйственные и жилые постройки. В Буринской общине из-за удара дрона пострадала 71-летняя женщина, повреждены частные дома.
В городе Нежин в Черниговской области два человека погибли и не менее семи были ранены в результате ночного ракетно-дронового удара, сообщил глава местной ОВА Вячеслав Чаус.
Той же ночью беспилотники атаковали Одессу. Глава местной ОВА Олег Кипер сообщил о двух пострадавших. Повреждения получили жилые дома и припортовая инфраструктура.
Беспилотник ударил по маршрутному автобусу около села Юрковка в Запорожском районе, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. В результате один человек погиб, четверо пострадали.
В Николаевской области из-за атак повреждена линия электропередачи, сообщил глава ОВА Виталий Ким. Без света остались шесть населенных пунктов. В результате падения обломков БПЛА пострадали две женщины.
В Херсонской области из-за обстрелов погибли два человека и 15 получили ранения, среди пострадавших — медицинские работники и волонтеры, сообщили в Национальной полиции Украины.
Российский дрон снова упал на территории страны НАТО. На востоке Румынии были обнаружены обломки беспилотника, сообщили в Министерстве национальной обороны страны 25 апреля. Ответственность за инцидент ведомство возложило на Россию. Повреждены опора линии электропередачи и хозпостройка, обошлось без пострадавших. Сообщается, что при появлении беспилотников вблизи румынского воздушного пространства в небо были подняты два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
В результате атаки на портовую инфраструктуру Одесской области в ночь на 26 апреля было повреждено гражданское судно под флагом Палау, которое находилось в порту в процессе погрузки, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Среди членов экипажа пострадавших нет. Также повреждения получили объекты портовой инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания и грузовой транспорт.
После атаки на порт Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) 26 апреля в море вылилось подсолнечное масло. В акватории порта образовалось пятно размером примерно 400 на 200 метров, сообщили в Государственной экологической инспекции, передает «Суспільне Одеса».
Вечером 26 апреля Днепропетровская область вновь подверглась атаке, сообщил глава ОВА. По его словам, по трем районам региона беспилотниками и артиллерией было нанесено более 20 ударов. Повреждения получили предприятие и объекты инфраструктуры, жилые дома и автомобили. Ранены три человека.
Четырнадцать человек, в том числе двое детей, пострадали при массированной атаке на Одессу в ночь на 27 апреля, сообщил глава ОВА Кипер. В трех районах города повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, включая гостиницу, фуникулер и склады. Также пострадала территория у порта.
Утром 27 апреля в Черниговской области беспилотники нанесли удары по энергетическому объекту и двум предприятиям: деревообрабатывающему и по производству обоев, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Два человека получили ранения. В Корюковском и Черниговском районах зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в Нежинском районе — по объекту транспортной инфраструктуры, а в Семёновке Новгород-Северского района повреждена котельная. По информации «Чернігівобленерго», из-за удара по энергообъекту Корюковском районе без электричества остались 4,5 тысячи домохозяйств.
В результате атаки на Шосткинскую общину в Сумской области погибла женщина, сообщили в ГСЧС. Под ударами оказались два населенных пункта, загорелись частные дома. В Роменской общине возникли пожары на объектах инфраструктуры. Z-каналы пишут, что в Шостке дрон ударил по АЗС.
OSINT-исследователь под ником Cyrus обновил статистику по пускам и перехватам беспилотников типа «Шахед» и их имитаторов. По его подсчетам, за последние 90 дней количество запусков таких БПЛА в среднем составляло 200 единиц в день, число самих «Шахедов» оценивается в 140 единиц в день, остальное — имитаторы. Доля перехватов этих дронов украинскими военными стала доходить до 90%.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 24 апреля были перехвачены 11 беспилотников над Курской, Белгородской, Ростовской областями, Дагестаном, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 25 апреля были уничтожены 127 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей
- в течение дня 25 апреля были перехвачены (1, 2) 64 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областями, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в ночь на 26 апреля были уничтожены 203 БПЛА над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в течение дня 26 апреля были перехвачены (1, 2) 63 беспилотника над Белгородской, Вологодской, Ярославской, Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 27 апреля были уничтожены три БПЛА над Брянской областью
По информации инсайдерского канала «Досье Шпиона», в ночь на 23 апреля 2026 года был нанесен удар беспилотниками по базе подразделения ФСБ РФ в селе Счастливцево в Геническом районе Херсонской области, дислоцированного на территории пансионата «Экспресс». В результате атаки были уничтожены пять жилых зданий, столовая, оружейная и склад боеприпасов, сгорели четыре автомобиля, погибли двое сотрудников, еще десять получили ранения.
Генштаб ВСУ отчитался о поражении 24 апреля и в ночь на 25 апреля российских складов, пунктов управления БПЛА, командно-наблюдательных пунктов и районов сосредоточения живой силы ВС РФ на оккупированных территориях и в Курской области.
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group сообщили о поражении ЗРК С-300В в Белгородской области.
Вечером 24 апреля при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области погибла женщина, водитель получил тяжелые ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атак на регион на следующий день пострадали пять человек, в Белгороде был поврежден объект инфраструктуры, часть жителей осталась без света. Позже стало известно, что один из пострадавших погиб.
Вечером того же дня, по информации Гладкова, беспилотник повредил многоквартирный дом в городе Алексеевка. На балконе квартиры начался пожар, поврежден фасад дома. Обошлось без пострадавших. В селе Ржевка в результате атаки дрона на автомобиль пострадали четыре человека, среди них два ребенка.
25 апреля беспилотник атаковал Екатеринбург — дрон врезался в многоэтажный жилой дом, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, девять человек обратились за медпомощью. У них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, одного пострадавшего госпитализировали. По информации местных СМИ, беспилотник попал в верхнюю часть жилого комплекса «Тринити» на улице Хохрякова в центре города. Повреждения получили 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Предположительно, целью атаки было предприятие «Вектор», которое находится в 3 км по ходу движения дрона от ЖК «Тринити», показал OSINT-анализ издания Astra. Завод выпускает в том числе радиолокационную и радионавигационную аппаратуру и входит в концерн «Алмаз-Антей». Это первая атака дронов на Екатеринбург с начала вторжения России в Украину, город находится примерно в 1700 км от границы с Украиной.
В Вологодской области в ночь на 26 апреля дроны ударили по производственной площадке на территории азотного комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит» в Череповце и повредили трубопровод высокого давления с серной кислотой. Губернатор Георгий Филимонов сообщил, что десять человек получили кислотные ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии. Этот завод уже был неоднократно атакован, последний раз — 13 апреля 2026 года.
Той же ночью массированной атаке БПЛА подвергся Ярославль, сообщил губернатор Михаил Евраев. Обошлось без пострадавших. Согласно видео и фото очевидцев (1, 2), под удар попал НПЗ «Славнефть‑ЯНОС». Ответственность за атаку на завод взяли на себя украинские ССО. «На месте происшествия продолжается масштабный пожар», — говорится в сообщении. Атаку на НПЗ подтвердили и в Генштабе ВСУ. Предприятие уже многократно подвергалось налетам БПЛА, последний раз — в ночь на 28 марта 2026 года.
По информации украинского OSINT-проекта «КіберБорошно», в результате атаки на завод «Славнефть‑ЯНОС» зафиксировано несколько попаданий по его территории. Среди подтвержденных целей — установка ЭЛОУ-АТ-4 (ключевой узел первичной переработки нефти).
Беспилотники СБУ той же ночью поразили три военных корабля на военно-морской базе в аннексированном Севастополе, заявили в спецслужбе. Утверждается, что поражены большие десантные корабли ВМФ РФ «Ямал» и «Николай Фильченков», а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Кроме того, были атакованы учебный центр Черноморского флота России «Лукомка», штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС «Мыс-М1». Еще один удар был нанесен по аэродрому «Бельбек» и базировавшемуся там истребителю МиГ-31, а также технико-эксплуатационной части аэродрома. Z-канал «Осведомитель» отмечает, что были обнародованы лишь изображения с видео, что не позволяет судить об ущербе. Кроме того, на изображениях видны три разных интерфейса, а значит, в налете участвовали как минимум три разные модели управляемых дронов-камикадзе.
По информации «губернатора» Михаила Развожаева, в результате «одного из самых массированных налетов на Севастополь» один человек погиб, еще четыре получили ранения. Утверждается, что средства ПВО сбили 71 БПЛА над морем и городом. О поражении БДК «Ямал» и «Николай Фильченков» СБУ сообщала также 18 апреля 2026 года. В OSINT-проекте «КіберБорошно» заметили, что оба корабля были перемещены в Корабельную бухту, вероятно, в целях ремонта, что подтверждает эффективность предыдущих ударов. Также аналитики обратили внимание на повреждения объектов на территории, ранее принадлежавшей 26-му морскому радиотехническому подразделению специального назначения Украины в районе мыса Фиолент.
По информации губернатора Белгородской области, один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате атак на Шебекинский и Белгородский округа днем 26 апреля.
Сотрудник Запорожской АЭС погиб из-за удара беспилотника по территории транспортного цеха 27 апреля, утверждают в Росатоме.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» выяснил, что в результате налета беспилотников на нефтеналивной терминал «Югторсан» в бухте Севастополя 18 апреля было уничтожено два резервуара, еще один получил повреждения. Эту информацию подтверждает «Радио Свобода». Фото пожара на терминале публиковал украинский канал Exilenova+.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» также установил, что в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Феодосии 23 апреля 2026 года один резервуар был уничтожен и еще один — поврежден. Всего в ходе атак на эту нефтебазу 28 из 33 резервуаров получили повреждения.
Атаки БПЛА вывели из строя около 61% резервуарного парка Туапсинского НПЗ, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные каналом Exilenova+: зафиксированы повреждения насосных станций, железнодорожной нефтеналивной эстакады, трубопроводов и узлов обвязки, однако сама территория завода не получила видимых поражений. По подсчетам ресурса «Око Гора», уничтожены 24 резервуара (52%), еще четыре (9%) повреждены и лишь 18 (39%) остались без видимых повреждений, что делает 61% хранилищ временно непригодными к эксплуатации. «Радио Свобода» также публикует спутниковые снимки резервуарного парка НПЗ в Туапсе за 15 и 26 апреля 2026 года — до и после серии ударов.
Трафик танкеров в российских портах Усть-Луга и Приморск вернулся к уровню, который был до масштабных атак БПЛА, сообщила финскому телеканалу Yle коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании и командующая 1-й постоянной военно-морской группой НАТО Мерила Ингем. По ее словам, в настоящее время в Финском заливе каждый день курсируют несколько судов с нефтяными грузами, а на рейдах десятки танкеров ожидают загрузки.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал инфографику с классификацией ударов по территории РФ по месяцам. Отмечается, что в марте 2026 года количество ударов возросло на 70% в сравнении с февралем. Аналитики констатируют, что в марте было зафиксировано рекордное за всё время войны количество атак по российскому ВПК.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 апреля по 20:00 24 апреля стало известно как минимум об 11 погибших мирных жителях и 55 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 32 мирных жителя погибли, еще 179 получили ранения (1, 2). Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
24 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «193 на 193». «Посреднические усилия гуманитарного характера» оказали США и ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ. Обмен подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
«Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров обновили список погибших на войне против Украины с российской стороны. К 24 апреля 2026 года стали известны имена 213 858 военнослужащих, за неделю список пополнился 1 670 записями.
Украинский волонтер Андрей Петухов, эвакуирующий мирных жителей из «красных зон», опубликовал видео, на котором видны тела гражданских, обнаруженные им на одной из проселочных дорог в Херсонской области. Где именно были сделаны кадры, неизвестно.
Исследователь под ником Dominik выполнил геопривязку кадров, опубликованных в траурном видео в Instagram жены погибшего члена экипажа российского вертолета Ми-8, сбитого «дружественным огнем» российской ПВО 3 марта 2026 года, и установил, что место крушения находится в районе населенного пункта Дубки возле аэродрома Миллерово в Ростовской области.
В украинских Силах беспилотных систем отчитались, что поразили три российских ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Оса» и другие цели.
Вооружения и военная техника
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что компания SpaceX с 20 мая запретит пользователям Starlink получать данные геопозиционирования по спутникам системы, которые невосприимчивы к работе GPS-спуферов. По его оценке, эта мера ударит и по российским военным, которые теперь не смогут использовать свои запасы терминалов в качестве навигаторов, а украинские беспилотные силы найдут выход из этой ситуации.
Российский провоенный канал «Разработчик БПЛА» жалуется, что для российских дронов-перехватчиков, работающих в тылу, приходится использовать петарды в качестве боевой части, поскольку применение самодельных взрывных устройств по российскую сторону ЛБС запрещено. По той же причине, по его сведениям, российский дрон-перехватчик «Елка» разработан как кинетический, что снижает его эффективность.
О главных событиях войны 24 апреля 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные «просачиваются» в Константиновку, спустя четыре для после налета БПЛА потушен пожар в Туапсе. Что происходит на фронте
