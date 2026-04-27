«Случаи каннибализма» среди российских военных, ожесточенные бои за Родинское к северу от Покровска. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении российские войска продвигаются к Купянску на левом берегу реки Оскол

На лиманском направлении украинские военные ведут атаки на опорные пункты ВС РФ к северо-востоку от Лимана

На Северском выступе сообщается о начала боев за Рай-Александровку на подступах к Славянску

На покровском направлении продолжаются ожесточенные бои за Родинское к северу от Покровска

The Sunday Times — среди российских военных отмечаются «случаи каннибализма»

Российский налет на Днепр — как минимум девять человек погибли, еще свыше 60 человек получили ранения

Украинские беспилотники впервые долетели до Екатеринбурга — дрон поразил многоэтажный жилой дом

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 213 858 человек

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ заявляет захват очередного населенного пункта в приграничье к востоку от Сум.

Минобороны РФ сообщило об оккупации села Таратутина в приграничье Сумской области к востоку от Сум. На карте DeepState этот населенный пункт обозначен как подконтрольный Украине, хотя и примыкает к «серой зоне».

На харьковском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате приграничного села на северо-востоке Харьковской области.

В Минобороны РФ отчитались о захвате приграничного села Бочкова на северо-востоке Харьковской области. Согласно карте DeepState, Бочково находится под контролем СОУ.

На купянском направлении российские войска продвигаются к Купянску на левом берегу реки Оскол.

По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в районе Синьковки и Петропавловки к северо-востоку от Купянска на левом берегу реки Оскол. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников описывает этот участок, а также район Песчаного как «один сплошной ад» для истощенных украинских подразделений, которые испытывают проблемы со снабжением (напомним, последнее стало причиной скандала в украинских социальных сетях, о чем мы писали в предыдущей сводке). По сведениям Мирошникова, в результате российские военные «просачиваются» вплоть до Ковшаровки, но не могут там закрепиться. Также он сообщает, что безуспешными остаются российские атаки на правобережье Оскола, а на территории самого Купянска продолжается «зачистка».

На лиманском направлении украинские военные ведут атаки на опорные пункты ВС РФ к северо-востоку от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

«Рыбарь» рассказывает, что СОУ атакуют российские опорные пункты в лесных массивах к северо-востоку от Лимана, а ВС РФ — юго-восточную часть города. Обстановка к западу от Лимана, по сведениям авторов проекта, характеризуется информационным затишьем и наличием обширных «серых зон».