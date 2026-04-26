Украинские беспилотники атаковали трубопровод с серной кислотой в Вологодской области

В результате атаки украинских БПЛА в Вологодской области был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории комплекса Аммиак-3 АО «Апатит», об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов рано утром 26 апреля.

По словам губернатора, предварительно пять человек получили ожоги от серной кислоты, они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



Филимонов добавил, что возгорания не было, а замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет.

Он уточнил, что был пробит трубопровод серной кислоты, но утечка ликвидирована. Также незначительно повреждены производственные здания и световая опора.



Ранее сообщалось, что в районе Череповецкой индустриальной зоны в Вологодской области сбили 14 беспилотников.