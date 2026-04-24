В Туапсе выпадает «нефтяной дождь» после пожара на терминале. «Бензол — канцероген первого класса, провоцирующий рак» — эколог

Жители Туапсе уже четвертые сутки находятся под воздействием токсичных продуктов горения с морского терминала, атакованного беспилотниками. В городе выпадает «нефтяной дождь» — осадки с примесями продуктов сгорания нефти, — а концентрация бензола, ксилола и сажи в воздухе, по замерам Роспотребнадзора от вечера 21 апреля, превышает предельно допустимые значения в два-три раза.

Сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк рассказал The Insider, что образующиеся при горении соединения несут прямую угрозу здоровью, а бензол способен спровоцировать онкологические заболевания. Эксперт сказал:

«В целом, в процессе горения образуются токсичные и канцерогенные вещества. В данном случае таких веществ чрезвычайно много, они особо опасны для тех, у кого есть заболевания, связанные с дыхательной системой, — например, бронхит или астма. Бензол — канцероген первого класса опасности, он может спровоцировать какой-либо рак, например, лейкемию».

Замеры качества воздуха 22 апреля не велись из-за дождя, с которым продукты горения осели на поверхности в виде черного налета. По свидетельствам горожан, «всё вокруг покрылось маслянистой пленкой и черными шариками», об этом сообщал и местный оперштаб.

По данным экологов, смог от пожара дотянулся до Анапы, Сочи и Ставрополя. Издание «Важные истории» писало, что под «нефтяной дождь» попали птицы и бродячие собаки. Ядовитые вещества повреждают оперение и проникают в организм, что чревато гибелью животных.

Исследование ВОЗ показывает, что вдыхание бензола токсично для человека и в долгосрочной перспективе повышает риск онкологии. «Гринпис» указывает, что дым от подобных пожаров представляет особую опасность для людей с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для пожилых и детей. Экологи советуют жителям наиболее пострадавших районов по возможности оставаться дома с закрытыми окнами и дверями, а на улицу выходить в респираторах класса FFP3 или FFP2, меняя их каждые один-два часа. Домашних животных организация рекомендует держать в помещениях и не давать им пить из луж и открытых водоемов.

Пожар на морском терминале в Туапсе вспыхнул в ночь на 20 апреля после атаки украинских беспилотников на портовую инфраструктуру. Удары пришлись по резервуарному парку НПЗ «Роснефти», один человек погиб, еще один пострадал. Предыдущее возгорание, возникшее после налета БПЛА в ночь на 16 апреля, удалось ликвидировать лишь днем 19 апреля. К тушению нового пожара привлекли 276 человек и 77 единиц техники. Сильнее всего задымление ощущается в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный и частично Центральный.