У берегов Туапсе обнаружили нефтяное пятно. Власти винят в аварии украинские беспилотники

У побережья Краснодарского края зафиксировали новое нефтяное пятно — на этот раз у берегов Туапсе. Оперштаб региона утверждает, что причиной разлива нефтепродуктов стала атака украинских дронов по порту в городе 16 апреля.

Разлив обнаружили недалеко от порта Туапсе накануне, 19 апреля, примерно в 1,5 морской мили (это около 2,7 км). Власти региона пишут, что площадь загрязнения специалисты оценили примерно в 10 тысяч кв. м. В море выставили боновые ограждения и ведутся работы по локализации разлива.

Оперштаб региона также пишет, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, но там загрязнение удалось локализовать. В оперштабе утверждают, что причина разлива — удар дронов ВСУ в ночь на 16 апреля, в результате которого пострадала инфраструктура морского терминала.

Проект экологического мониторинга «Прозрачный мир» в своем Telegram-канале публикует спутниковый снимок, сделанный рано утром в воскресенье. На нем также видно пятно, площадь которого проект оценивает примерно в 7 кв. км. Как пишут исследователи, под действием ветра оно смещается на восток, то есть движется к берегу.