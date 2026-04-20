У берегов Туапсе обнаружили нефтяное пятно. Власти винят в аварии украинские беспилотники

У побережья Краснодарского края зафиксировали новое нефтяное пятно — на этот раз у берегов Туапсе. Оперштаб региона утверждает, что причиной разлива нефтепродуктов стала атака украинских дронов по порту в городе 16 апреля. 

Разлив обнаружили недалеко от порта Туапсе накануне, 19 апреля, примерно в 1,5 морской мили (это около 2,7 км). Власти региона пишут, что площадь загрязнения специалисты оценили примерно в 10 тысяч кв. м. В море выставили боновые ограждения и ведутся работы по локализации разлива. 

Оперштаб региона также пишет, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, но там загрязнение удалось локализовать. В оперштабе утверждают, что причина разлива — удар дронов ВСУ в ночь на 16 апреля, в результате которого пострадала инфраструктура морского терминала.

Проект экологического мониторинга «Прозрачный мир» в своем Telegram-канале публикует спутниковый снимок, сделанный рано утром в воскресенье. На нем также видно пятно, площадь которого проект оценивает примерно в 7 кв. км. Как пишут исследователи, под действием ветра оно смещается на восток, то есть движется к берегу. 

Атака на Туапсе, о которой идет речь в сообщении Оперштаба, произошла в ночь на 16 апреля. Тогда после удара беспилотников загорелось технологическое оборудование на территории нефтеперерабатывающего завода и морского терминала «Роснефти». В ночь на 20 апреля город снова попал под атаку беспилотников. 

Ранее на этой неделе нефтяное загрязнение обнаружили у берегов Анапы. Разлив нефти зафиксировали спутниковые снимки, сделанные в воскресенье, 12 апреля. Нефтяное пятно протянулось примерно на 40 км от побережья Анапы вглубь моря.

