В Анапе после разлива нефтепродуктов пострадали более 800 птиц, берег очищали почти неделю

The Insider
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц, пострадавших от новых выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря вблизи Анапы. Об этом рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в интервью ИС «Вести».

«Там еще большая проблема в том, что нерегулярно вывозят эту замазученную воду после мойки птиц. Это опасный отход, и это должно делаться на регулярной основе администрацией Анапы… Опытные ветеринары есть, есть возможность кормить птиц, содержать. Сейчас в центре в Витязеве содержится порядка 800 особей», — сказал Пукалов.

Он обратился к жителям Анапы с просьбой помочь в очистке птиц. По его словам, нынешние загрязнения отличаются от мазута, попавшего в море после крушения танкеров в декабре 2024 года, и отмывать птиц сейчас проще.

В сообщении говорится, что пятно нефтепродуктов могло образоваться в результате атак украинских беспилотников в акватории Черного и Азовского морей. Под воздействием ветра пятно двигалось со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа — Витязево. Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов и установили боновые заграждения.

13 апреля Оперштаб сообщил о завершении основных работ по сбору нефтесодержащих выбросов на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. В очистке участвовали 110 сотрудников МЧС, Морспасслужбы и «Кубань-СПАСа», а также 20 волонтеров. За день им удалось очистить около 600 метров береговой линии.

Однако 14 апреля стало известно еще об одном выбросе. На следующий день Оперштаб сообщил о завершении работ по очистке. 

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. 

