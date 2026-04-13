У Анапы заметили нефтяное пятно, растянувшееся на 40 км от побережья вглубь моря

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Нефтяное пятно образовалось в Черном море у берегов Анапы. Об этом свидетельствуют данные спутников Sentinel, изученные The Insider, а также пишет «Агентство». 

Разлив нефти фиксируют спутниковые снимки, сделанные в воскресенье, 12 апреля. Нефтяное пятно протянулось примерно на 40 км от побережья Анапы вглубь моря. Как уточняет «Агентство», экологи оценивают его площадь примерно в 110 кв. км. 

Нефтяное пятно в Черном море, 12 апреля 2026 / данные спутника Sentinel-2

Из-за сильной облачности на доступных снимках Sentinel-2 за 9 апреля этой области на карте не видно, но на кадрах, сделанных спутником Sentinel-1 8 апреля, этого пятна еще нет. Когда именно оно образовалось, неясно. 

Нефтяное пятно в Черном море, 12 апреля 2026 / данные спутника Sentinel-1

Об обнаруженном нефтяном пятне в Оперштабе Краснодарского края сообщили 11 апреля. Тогда там уточнили, что из-за ветра оно движется в сторону побережья Анапа-Витязево. Тогда же, вечером 11 апреля, Оперштаб региона сообщил, что на берегу обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц за последние двое суток. Пост этот, однако, пропал из Telegram-канала штаба утром 13 апреля. Он по-прежнему доступен в сервисе TgStat. 

Удаленный пост из Telegram-канала Оперштаба Краснодарского края

Удаленный пост из Telegram-канала Оперштаба Краснодарского края

Скриншот: TgStat

Власти региона одной из наиболее вероятных причин загрязнения называли последствия атак украинских беспилотников по гражданским судам и нефтяной инфраструктуре. Какая именно из атак могла привести к таким последствиям, неясно. Краснодарский край регулярно подвергается ударам беспилотников, но, например, 5 апреля масштабная атака пришлась на Новороссийск, который находится восточнее места аварии.  

Ранее в эту субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным отчитался, что все пляжи региона будут открыты для отдыхающих, после того как их закрыли из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. 

