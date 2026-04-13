У Анапы заметили нефтяное пятно, растянувшееся на 40 км от побережья вглубь моря

Нефтяное пятно образовалось в Черном море у берегов Анапы. Об этом свидетельствуют данные спутников Sentinel, изученные The Insider, а также пишет «Агентство».

Разлив нефти фиксируют спутниковые снимки, сделанные в воскресенье, 12 апреля. Нефтяное пятно протянулось примерно на 40 км от побережья Анапы вглубь моря. Как уточняет «Агентство», экологи оценивают его площадь примерно в 110 кв. км.