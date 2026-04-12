На побережье Анапы за два дня нашли более 200 погибших птиц, испачканных нефтепродуктами — оперштаб

На побережье Анапы 10–11 апреля обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Ранее за аналогичный период сообщалось примерно о 50 пострадавших птицах.

По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, обнаруженное в Черном море примерно в 11 километрах от берега. Пленку обработали биосорбентом и установили боновые заграждения, однако под воздействием ветра загрязнение продолжает смещаться в сторону береговой линии Анапа — Витязево.

В оперштабе одной из вероятных причин появления пятна назвали атаки украинских беспилотников по гражданским судам в Черном и Азовском морях. При этом ранее официально сообщалось лишь о налетах на Новороссийск 5–6 апреля (1, 2), в ходе которых, по данным российских властей и OSINT-проектов, могли быть повреждены объекты нефтяной инфраструктуры, включая терминал «Шесхарис». О подтвержденных утечках нефтепродуктов в море в результате этих атак не сообщалось.

В ООО «Курорты Анапы» считают, что речь идет о новом загрязнении легкими фракциями нефтепродуктов. Там отмечают, что после недавних штормов на побережье не фиксировали выбросов мазута, что косвенно указывает на иной источник загрязнения.

В то же время экологи ранее указывали на другую возможную причину новых загрязнений. После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года часть нефтепродуктов могла остаться в обломках судов на дне. Как отмечал в разговоре с The Insider эксперт группы UWEC Евгений Симонов, из них продолжаются утечки, которые могут усиливаться во время штормов и приводить к новым выбросам на побережье. По его словам, полностью устранить последствия разлива невозможно, а риск повторных загрязнений сохраняется.

Ранее побережье Краснодарского края уже пострадало от масштабного разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. Власти заявляли, что к весне 2026 года удалось убрать более 90% загрязнения, и рассчитывали открыть пляжи Анапы к 1 июня, однако новые выбросы и загрязнения продолжают фиксироваться.