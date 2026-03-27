Власти рассчитывают открыть пляжи Анапы до 1 июня

Пляжи Анапы, загрязненные после аварии двух танкеров с мазутом в декабре 2024 года, рассчитывают открыть к 1 июня. Такие сроки назвал вице-премьер Виталий Савельев.

Об этом Савельев заявил в эфире программы «Вести».

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. Думаю, все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — цитирует его агентство ТАСС.

Последние тесты Росприроднадзора также показали безопасность восьми галечных пляжей Анапы: пробы воды и грунта там соответствуют санитарным нормам, пишет губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточняет, что песчаные пляжи, попавшие в зону ЧС, до 1 июня будут отсыпать песком:

«По рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача — подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма и затонули в Керченском проливе. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами, к гибели дельфинов и птиц. Мазут выбросило на побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также на пляжи Севастополя, Феодосии и Керчи в аннексированном Крыму.

По словам Савельева, с этих территорий было убрано и утилизировано в общей сложности 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

На прошлой неделе стало известно, что суд в Краснодарском крае обязал «Волгатранснефть» выплатить 34 млрд рублей за разлив мазута. Компания подавала иск к министерству природных ресурсов региона и пыталась признать недействующей методику исчисления размера вреда при крушении танкеров.