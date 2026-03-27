Власти рассчитывают открыть пляжи Анапы до 1 июня

Пляжи Анапы, загрязненные после аварии двух танкеров с мазутом в декабре 2024 года, рассчитывают открыть к 1 июня. Такие сроки назвал вице-премьер Виталий Савельев. 

Об этом Савельев заявил в эфире программы «Вести».

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. Думаю, все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — цитирует его агентство ТАСС. 

Последние тесты Росприроднадзора также показали безопасность восьми галечных пляжей Анапы: пробы воды и грунта там соответствуют санитарным нормам, пишет губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточняет, что песчаные пляжи, попавшие в зону ЧС, до 1 июня будут отсыпать песком:

«По рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача — подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма и затонули в Керченском проливе. Авария привела к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами, к гибели дельфинов и птиц. Мазут выбросило на побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, а также на пляжи Севастополя, Феодосии и Керчи в аннексированном Крыму. 

По словам Савельева, с этих территорий было убрано и утилизировано в общей сложности 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

На прошлой неделе стало известно, что суд в Краснодарском крае обязал «Волгатранснефть» выплатить 34 млрд рублей за разлив мазута. Компания подавала иск к министерству природных ресурсов региона и пыталась признать недействующей методику исчисления размера вреда при крушении танкеров.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

