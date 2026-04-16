Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

76.09

EUR

89.41

Поддержите нас

829

 

 

 

 

 

Новости

В Туапсе горит НПЗ, дым растянулся на 250 км над Чёрным морем

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

В Туапсе продолжает гореть нефтеперерабатывающий завод. По данным властей, возгорание началось после ночной атаки беспилотника, в результате которой загорелось технологическое оборудование в порту.

Речь идёт о предприятии «Роснефти» по адресу Индустриальная, 4, которое расположено в непосредственной близости от портовой инфраструктуры, об этом свидетельствует анализ опубликованных очевидцами роликов (POV): 

Данные спутникового сервиса NASA FIRMS, отслеживающего тепловые аномалии, также указывают на возникновение пожара в этом районе. На спутниковых снимках, опубликованных «Радио Свобода» и Exilenova+, виден значительный шлейф дыма. Как установил The Insider с помощью сервиса NASA Worldview, дымовой шлейф растянулся примерно на 250 километров над акваторией Чёрного моря.

Также загорелся морской терминал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.

В ту же ночь Россия нанесла массированный удар по Киеву и другим регионам Украины, применив ракеты и беспилотники. В результате атаки в столице погибли как минимум четыре человека, включая 12-летнего мальчика, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, ещё 49 человек получили ранения.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте