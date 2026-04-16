Беспилотники атаковали Туапсе. Погибли двое детей, в городе начался пожар на НПЗ

Краснодарский край в ночь на 16 апреля подвергся налету беспилотников — под удар, в частности, попал Туапсе. В городе начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара по жилым домам в городе погибли двое детей — 5 и 14 лет. Известно также как минимум о двух пострадавших. По данным местных властей, обломки беспилотников упали на жилые дома и неназванные «предприятия в районе морского порта».