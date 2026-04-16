Беспилотники атаковали Туапсе. Погибли двое детей, в городе начался пожар на НПЗ

Краснодарский край в ночь на 16 апреля подвергся налету беспилотников — под удар, в частности, попал Туапсе. В городе начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара по жилым домам в городе погибли двое детей — 5 и 14 лет. Известно также как минимум о двух пострадавших. По данным местных властей, обломки беспилотников упали на жилые дома и неназванные «предприятия в районе морского порта».
О том, что под удар попал, в частности, Туапсинский НПЗ, пишут украинские OSINT-каналы (1, 2) и издание Astra. Это предприятие «Роснефти» по адресу Индустриальная, 4, расположенное в непосредственной от портовых сооружений.
На карте сервиса NASA Firms, отслеживающего тепловые аномалии, видно, что пожар начался именно в этом районе, убедился The Insder.
Российское Минобороны утром отчиталось о более чем 200 сбитых украинских беспилотниках — в том числе над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и аннексированным Крымом.