Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

76.09

EUR

89.41

Поддержите нас

710

 

 

 

 

 

Новости

Беспилотники атаковали Туапсе. Погибли двое детей, в городе начался пожар на НПЗ

The Insider
Фото: Exilenova+

Краснодарский край в ночь на 16 апреля подвергся налету беспилотников — под удар, в частности, попал Туапсе. В городе начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. 

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате удара по жилым домам в городе погибли двое детей — 5 и 14 лет. Известно также как минимум о двух пострадавших. По данным местных властей, обломки беспилотников упали на жилые дома и неназванные «предприятия в районе морского порта». 

О том, что под удар попал, в частности, Туапсинский НПЗ, пишут украинские OSINT-каналы (1, 2) и издание Astra. Это предприятие «Роснефти» по адресу Индустриальная, 4, расположенное в непосредственной от портовых сооружений. 

На карте сервиса NASA Firms, отслеживающего тепловые аномалии, видно, что пожар начался именно в этом районе, убедился The Insder. 

Иллюстрация к материалу

Российское Минобороны утром отчиталось о более чем 200 сбитых украинских беспилотниках — в том числе над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и аннексированным Крымом.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте