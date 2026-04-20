Украинские беспилотники атаковали порт Туапсе второй раз за четыре дня — загорелся морской терминал

The Insider
Фото: скриншот видео Exilenova+

В ночь на 20 апреля беспилотники вновь атаковали порт Туапсе. По сообщениям властей и кадрам очевидцев, в результате ударов загорелись резервуары НПЗ «Роснефть», который входит в структуру морского терминала. Предыдущая атака на порт была всего четыре дня назад: тогда так же горели резервуары НПЗ, а дым растянулся на 250 км над Черным морем.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате атаки в морском порту погиб один человек, еще один получил ранения. В самом порту произошло возгорание. Обломки беспилотников также повредили здания в городе: выбиты стекла в школе, детском саду, музее, церкви и жилом доме, повреждена газовая труба.

Прокуратура Краснодарского края сообщила о повреждениях транспортной инфраструктуры в порту. На месте работают транспортный и межрайонный прокуроры, ведомства координируют действия служб и проверяют соблюдение прав жителей.

OSINT-анализ Astra на основе видео очевидцев указывает на пожар именно в резервуарном парке Туапсинского НПЗ. На опубликованных кадрах видны масштабное возгорание и густой черный дым, поднимающийся над промышленной зоной.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией и акваториями Черного и Азовского морей были сбиты 112 украинских беспилотников. Ведомство не уточняет, какие из них достигли целей в Туапсе.

По данным «Интерфакса», после атаки в Туапсе отменили занятия в городских школах, часть детских садов закрыта или работает в режиме дежурных групп. Предыдущий пожар на этом же объекте, возникший после атаки 16 апреля, удалось потушить только днем 19 апреля.

Предыдущая атака на Туапсе произошла в ночь на 16 апреля. Тогда после удара беспилотников загорелось технологическое оборудование на территории нефтеперерабатывающего завода и морского терминала «Роснефти». По данным властей, в результате того удара погибли два человека, включая 14-летнюю девочку. Пожар продолжался несколько суток. Анализ спутниковых данных NASA и видеозаписей очевидцев показывал, что дымовой шлейф от пожара растянулся примерно на 250 км над акваторией Черного моря.

На фоне атак на портовую инфраструктуру морской экспорт нефти из России уже начал снижаться. По данным Центра ценовых индексов, за неделю с 6 по 12 апреля он упал на 16,1%, до 291 тысячи тонн, — это минимальные значения с лета 2024 года.

Снижение связано с ударами беспилотников по портам Усть-Луга, Приморск и Туапсе, где фиксировались пожары и повреждения резервуаров. Сильнее всего пострадал Новороссийск — отгрузки там сократились более чем на 70%.

В начале апреля источники Reuters оценивали, что в результате атак выведено из строя около 20% экспортных мощностей — примерно 1 млн баррелей в сутки. На этом фоне, по оценкам аналитиков, нефтяные компании могут столкнуться с необходимостью сокращать добычу.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

