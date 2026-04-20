Украинские беспилотники атаковали порт Туапсе второй раз за четыре дня — загорелся морской терминал

По данным Минобороны РФ, за ночь над Россией и акваториями Черного и Азовского морей были сбиты 112 украинских беспилотников. Ведомство не уточняет, какие из них достигли целей в Туапсе.

По данным «Интерфакса», после атаки в Туапсе отменили занятия в городских школах, часть детских садов закрыта или работает в режиме дежурных групп. Предыдущий пожар на этом же объекте, возникший после атаки 16 апреля, удалось потушить только днем 19 апреля.

Предыдущая атака на Туапсе произошла в ночь на 16 апреля. Тогда после удара беспилотников загорелось технологическое оборудование на территории нефтеперерабатывающего завода и морского терминала «Роснефти». По данным властей, в результате того удара погибли два человека, включая 14-летнюю девочку. Пожар продолжался несколько суток. Анализ спутниковых данных NASA и видеозаписей очевидцев показывал, что дымовой шлейф от пожара растянулся примерно на 250 км над акваторией Черного моря.

На фоне атак на портовую инфраструктуру морской экспорт нефти из России уже начал снижаться. По данным Центра ценовых индексов, за неделю с 6 по 12 апреля он упал на 16,1%, до 291 тысячи тонн, — это минимальные значения с лета 2024 года.

Снижение связано с ударами беспилотников по портам Усть-Луга, Приморск и Туапсе, где фиксировались пожары и повреждения резервуаров. Сильнее всего пострадал Новороссийск — отгрузки там сократились более чем на 70%.

В начале апреля источники Reuters оценивали, что в результате атак выведено из строя около 20% экспортных мощностей — примерно 1 млн баррелей в сутки. На этом фоне, по оценкам аналитиков, нефтяные компании могут столкнуться с необходимостью сокращать добычу.