Экспорт нефти из России морем снизился до минимальных значений за последние два года после украинских атак на портовую инфраструктуру

Морской экспорт нефти из России в середине апреля сократился до минимальных значений с лета 2024 года, а по итогам месяца может опуститься до уровня, которого не было с 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Снижение напрямую связано с последствиями украинских атак на ключевые портовые мощности.

По данным ЦЦИ, за неделю с 6 по 12 апреля морской экспорт нефти снизился на 16,1% — до 291 тысячи тонн. Объемы падают вторую неделю подряд на фоне повреждений инфраструктуры после ударов беспилотников по портам Усть-Луга, Приморск и Туапсе в конце марта — начале апреля. В частности сообщалось о возгораниях и повреждении резервуаров с топливом.

Сильнее всего пострадал порт Новороссийск, где отгрузки упали на 73,2% — до 19 тысяч тонн. При этом балтийские порты Приморск и Усть-Луга формально сохранили объемы отгрузки на уровне предыдущей недели, однако в начале апреля сообщалось об их фактической остановке. Как писало Reuters, после серии ударов украинских беспилотников эти порты в течение как минимум двух недель не могли полноценно принимать и отгружать нефть, а число отправок сократилось с десятков судов в неделю до единичных.

Источники Reuters также оценивали, что удары по нефтяной инфраструктуре вывели из строя около 20% российских экспортных мощностей — это примерно 1 млн баррелей в сутки. На этом фоне трубопроводная система «Транснефти» переполняется, а хранилища заполняются, что может вынудить нефтяные компании сокращать добычу.

По оценке аналитика ЦЦИ Давида Мартиросяна, отгрузки нефти сорта Urals из Новороссийска не восстановятся до конца апреля. Перенаправление потоков на другие порты затруднено из-за ограничений трубопроводной системы и нехватки танкеров. В результате по итогам месяца экспорт может составить 310–360 тысяч тонн в сутки — минимальный показатель с 2023 года.

Украина при этом продолжает наносить удары по нефтяной инфраструктуре России. В ночь на 16 апреля беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, в результате чего загорелись технологическое оборудование и морской терминал. По данным спутниковых сервисов, дым от пожара растянулся примерно на 250 км над акваторией Чёрного моря. Власти Краснодарского края сообщали о гибели двух человек.