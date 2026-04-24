Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

1084

 

 

 

 

 

Новости

Трафик портов Приморск и Усть-Луга вернулся к тому же уровню, что был до украинских атак — представитель НАТО

The Insider
Мэрила Ингэм. Фото: Yle

Количество танкеров, проходящих через российские порты Приморск и Усть-Луга, сравнялось с тем, что было до масштабных атак украинских БПЛА. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на британскую командующую Силами быстрого реагирования НАТО, контр-адмирала Мэрилу Ингэм. По словам Ингэм, в Финском заливе ежедневно проходит несколько судов, перевозящих нефть и нефтепродукты, а на рейдах десятки танкеров ожидают загрузки. Точные числа она назвать отказалась

Также Ингэм заявила, что НАТО за последние полтора года сократил среднее время реагирования на инциденты в Балтийском море с 17 часов до одного. По ее словам, ускорение обусловлено активизацией сотрудничества между странами, выходящими к Балтийскому морю, работой разведывательных служб и использованием более продвинутых технологий. Причем особенно пристально военные НАТО наблюдают за российским «теневым флотом». 

Атаки на порты продолжались в течение последних двух недель марта и нанесли существенный ущерб портовой инфраструктуре. Только по Усть-Луге за десять дней было нанесено не менее пяти ударов. В результате оба порта оказались неспособны отгружать нефть в течение как минимум двух недель. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте