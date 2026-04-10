Британский Королевский флот не смог задержать танкеры «теневого флота» из опасений, что это нарушит международное право — The Telegraph

The Insider
Фото: британские военные корабли сопровождают российский эсминец и танкер «Кама» / Министерство обороны Великобритании

Фото: британские военные корабли сопровождают российский эсминец и танкер «Кама» / Министерство обороны Великобритании

Британские власти не смогли задержать подсанкционные танкеры российского «теневого флота» из опасений, что это нарушит международное право. Об этом пишет газета The Telegraph. Ранее премьер-министр страны Кир Стармер объявил, что военные могут задерживать в территориальных водах страны суда, которые находятся в британских санкционных списках.

Как уточняет газета, генпрокурор Великобритании Ричард Хермер разъяснял, что на суда могут подниматься бойцы спецподразделений и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). 

Однако это не помогло в случае с проходом накануне через Ла-Манш двух танкеров, фигурирующих в британских санкционных списках, — Universal (IMO: 9384306) и Enigma (IMO: 9333412), — в сопровождении фрегата российского Черноморского флота «Адмирал Григорович». 

OpenStreetMap contributors / The Telegraph

OpenStreetMap contributors / The Telegraph

Британские власти не стали останавливать их из-за опасений, что это нарушит международное право, которое устанавливает высокие юридические требования для государств, желающих подняться на борт иностранного судна. В таких случаях должностные лица будут обязаны позднее представить юридически обоснованное дело по каждой операции-«перехвате», и доказать, что судно действительно обошло британские санкции.

Эти юридические сложности сорвали данное Стармером две недели назад обещание бороться с «теневым флотом». Тогда он разрешил британским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов задерживать в территориальных водах страны суда, которые находятся в британских санкционных списках. Закрытие британских вод для таких судов, как рассчитывали тогда в правительстве, вынудит операторов перенаправлять их на более длинные и финансово невыгодные маршруты.

Танкеры действительно стали всё чаще выбирать более длинный маршрут, минуя британские воды: теперь они выходят в Атлантический океан, огибая Ирландию. В начале апреля у ее берегов скопилось беспрецедентное количество таких судов. 

С января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 судов из российского «теневого флота», писал The Telegraph. Эксперты, опрошенные изданием, также отмечали, что захват такого количества танкеров потребовал бы значительных ресурсов. В британских портах также ограничено количество причалов, способных принять такие большие суда.

