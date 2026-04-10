Британские власти не смогли задержать подсанкционные танкеры российского «теневого флота» из опасений, что это нарушит международное право. Об этом пишет газета The Telegraph. Ранее премьер-министр страны Кир Стармер объявил, что военные могут задерживать в территориальных водах страны суда, которые находятся в британских санкционных списках.

Как уточняет газета, генпрокурор Великобритании Ричард Хермер разъяснял, что на суда могут подниматься бойцы спецподразделений и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Однако это не помогло в случае с проходом накануне через Ла-Манш двух танкеров, фигурирующих в британских санкционных списках, — Universal (IMO: 9384306) и Enigma (IMO: 9333412), — в сопровождении фрегата российского Черноморского флота «Адмирал Григорович».