Власти Великобритании разрешили военным задерживать суда «теневого флота» в территориальных водах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов задерживать в территориальных водах страны суда, которые находятся в британских санкционных списках. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

«Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что считает, что повышение цен на нефть позволит ему набить карманы. Именно поэтому мы еще активнее боремся с его „теневым флотом“, не только обеспечивая безопасность Великобритании, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию на Украине», — заявил Стармер.

26 марта Стармер прибудет в Хельсинки на саммит JEF, где будут обсуждаться вопросы безопасности в регионе и возможные меры по противодействию российской агрессии.

В документе отмечается, что в последние недели Королевский ВМФ помогал союзникам отслеживать несколько судов «теневого флота», чтобы в дальнейшем их можно было перехватить в европейских и средиземноморских водах. Принимая участие в операциях по борьбе с «теневым флотом» вместе с партнерами по Объединенным экспедиционным силам (JEF), Великобритания закроет для судов, находящихся под санкциями, британские воды, включая Ла-Манш. Это, как рассчитывают в правительстве, вынудит операторов, желающих избежать задержания, перенаправлять суда на более длинные и финансово невыгодные маршруты.

Британские военные следят за «теневым флотом» уже несколько лет, и после успешной операции США по захвату танкера Bella 1 (IMO: 9230880), проведенной при поддержке британских сил, Кабинет министров распорядился разработать планы проведения аналогичных операций против других российских судов «теневого флота».