Фрегат «Адмирал Григорович» провел через британские воды два танкера «теневого флота». Великобритания обещала задерживать такие суда

Кир Стармер в конце марта заявил, что дал британским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов полномочия задерживать в территориальных водах страны суда, внесенные в британские санкционные списки. По словам премьера, это необходимо, чтобы «лишить военную машину Путина грязных доходов». Пока британские силы не задержали ни одного судна «теневого флота».

Universal и Enigma внесены в санкционные списки Великобритании в 2025 году. Universal в январе вышел из нефтеналивного порта Высоцк (Ленинградская область), Enigma вышел из Приморска.

По данным аналитиков, которые приводит The Telegraph, с января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 судов из российского «теневого флота». Эксперты отмечают, что захват такого количества танкеров потребовал бы значительных ресурсов, а кроме того, в британских портах ограничено количество причалов, способных принять такие большие суда.

Издание The Irish Times писало, что после заявления Стармера суда российского «теневого флота» начали избегать прохода через Ла-Манш и выходят в Атлантический океан более длинным путем, огибая Ирландию. По данным источников газеты, с конца марта у западного побережья Ирландии было замечено значительное число танкеров из «теневого флота».