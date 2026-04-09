Фрегат «Адмирал Григорович» провел через британские воды два танкера «теневого флота». Великобритания обещала задерживать такие суда

Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера из «теневого флота», пишет The Telegraph. Это произошло через две недели после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал задерживать подсанкционные суда в британских территориальных водах.
Журналисты The Telegraph проследили за российской флотилией с борта британского судна Royal Charlotte, стоявшего в 15 км от Дувра. Согласно схеме, опубликованной в газете, «Адмирал Григорович» сопровождал танкеры Universal (IMO 9384306) и Enigma (IMO 9333412), за российским фрегатом следовало также судно Королевского вспомогательного флота Великобритании — танкер-заправщик RFA Tideforce.
Кир Стармер в конце марта заявил, что дал британским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов полномочия задерживать в территориальных водах страны суда, внесенные в британские санкционные списки. По словам премьера, это необходимо, чтобы «лишить военную машину Путина грязных доходов». Пока британские силы не задержали ни одного судна «теневого флота».
Universal и Enigma внесены в санкционные списки Великобритании в 2025 году. Universal в январе вышел из нефтеналивного порта Высоцк (Ленинградская область), Enigma вышел из Приморска.
По данным аналитиков, которые приводит The Telegraph, с января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 судов из российского «теневого флота». Эксперты отмечают, что захват такого количества танкеров потребовал бы значительных ресурсов, а кроме того, в британских портах ограничено количество причалов, способных принять такие большие суда.
Издание The Irish Times писало, что после заявления Стармера суда российского «теневого флота» начали избегать прохода через Ла-Манш и выходят в Атлантический океан более длинным путем, огибая Ирландию. По данным источников газеты, с конца марта у западного побережья Ирландии было замечено значительное число танкеров из «теневого флота».