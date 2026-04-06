Танкеры российского «теневого флота» начали избегать британских вод. У берегов Ирландии беспрецедентное число таких судов — Irish Times

После того как Великобритания пообещала задерживать в своих водах суда российского «теневого флота», те начали избегать прохода через Ла-Манш и выходят в Атлантический океан более длинным путем, огибая Ирландию. Как пишет Irish Times со ссылкой на собственные источники, с конца марта у западного побережья Ирландии было замечено значительное число танкеров из «теневого флота». Для наблюдения за ними власти направляли поочередно самолеты ВВС и береговой охраны.

Источник в службах безопасности описал число судов «теневого флота», которые в последнее время проходят через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Ирландии, как беспрецедентное. По данным источников в военных кругах, среди этих судов были пять танкеров, которые организованно шли на юг через ИЭЗ. Собеседники газеты полагают, что суда выбрали такой путь, чтобы избежать задержания в британских водах.

Согласно приведенным Irish Times данным, эти суда перевозили около 4 млн баррелей российской нефти. Все пять танкеров внесены в санкционные списки Евросоюза: это Vokki (IMO 9434890), Tiburon (IMO 9283291), Aktros (IMO 9257814), Bullar (IMO 9389679) и Deneb (IMO 9301524). Согласно данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, в настоящее время все эти танкеры находятся в районе Гибралтара. Vokki, Aktros, Bullar и Deneb направляются в египетский Порт-Саид, Tiburon — в Сингапур.

В течение недели через ИЭЗ прошли еще несколько танкеров, находящихся под санкциями, а 1 апреля там же прошло российское рыболовецкое судно Ester. В 2023 году власти Норвегии нашли на его борту шпионское оборудование и обвинили судно в том, что оно тайно занимается морской разведкой.

25 марта правительство Великобритании разрешило британским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов задерживать в территориальных водах страны суда, которые находятся в британских санкционных списках. «Путин потирает руки из-за войны на Ближнем Востоке, потому что считает, что повышение цен на нефть позволит ему набить карманы. Именно поэтому мы еще активнее боремся с его „теневым флотом“, не только обеспечивая безопасность Великобритании, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию на Украине», — заявил премьер-министр Кир Стармер.

Правительство Ирландии также недавно заявило о намерении начать проверки подсанкционных судов. В настоящее время разрабатываются поправки в законодательство, чтобы предоставить морским службам дополнительные полномочия по досмотру судов в море.