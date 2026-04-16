Франция отпустила танкер «теневого флота», задержанный в конце марта

Власти Франции разрешили нефтяному танкеру Deyna (IMO: 9299903) российского «теневого флота» покинуть порт Марселя. Об этом сообщила Морская префектура Франции по Средиземному морю. Судно было задержано в конце марта.

Выходу судна из порта Марселя предшествовало рассмотрение иска к его компании-владельцу в суде. Власти Франции обвинили экипаж в использовании ложного флага. Судовладелец не смог подтвердить свое право использовать флаг Мозамбика, под которым шел танкер.

Использование ложного флага — нередкая практика, например, для танкеров «теневого флота». Такие суда сложнее отслеживать. К тому же без регистрации судна в какой-либо юрисдикции, по сути, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность его судоходства.

Суд назначил судовладельцу штраф, сумма которого не разглашается. Уточняется, что он обязался устранить нарушения в ближайшее время.

Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер покинул порт Марселя вечером 15 апреля. Его местом назначения сейчас указан порт Жичжао в Китае.