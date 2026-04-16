

 

 

 

 

 

Франция отпустила танкер «теневого флота», задержанный в конце марта

The Insider
Фото: AFP

Власти Франции разрешили нефтяному танкеру Deyna (IMO: 9299903) российского «теневого флота» покинуть порт Марселя. Об этом сообщила Морская префектура Франции по Средиземному морю. Судно было задержано в конце марта. 

Выходу судна из порта Марселя предшествовало рассмотрение иска к его компании-владельцу в суде. Власти Франции обвинили экипаж в использовании ложного флага. Судовладелец не смог подтвердить свое право использовать флаг Мозамбика, под которым шел танкер. 

Использование ложного флага — нередкая практика, например, для танкеров «теневого флота». Такие суда сложнее отслеживать. К тому же без регистрации судна в какой-либо юрисдикции, по сути, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность его судоходства. 

Суд назначил судовладельцу штраф, сумма которого не разглашается. Уточняется, что он обязался устранить нарушения в ближайшее время. 

Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер покинул порт Марселя вечером 15 апреля. Его местом назначения сейчас указан порт Жичжао в Китае.  

Маршрут танкера Deyna после выхода из порта Марселя

Starboard Maritime Intelligence/The Insider

О задержании танкера 20 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда назвал суда «теневого флота» «военными спекулянтами» и заявил, что Франция намерена пресекать подобную деятельность. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

