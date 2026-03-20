Франция задержала в Средиземном море танкер Deyna российского «теневого флота»

Французский ВМФ задержал в Средиземном море нефтяной танкер Deyna (IMO: 9299903), который власти страны считают частью российского «теневого флота». Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter (X).

По словам Макрона, суда «теневого флота» обходят международные санкции и нарушают морское право, получая прибыль на войне и финансируя российские военные усилия. Президент назвал их «военными спекулянтами» и заявил, что Франция намерена пресекать подобную деятельность. Одновременно Макрон дал понять, что война с Ираном не отвлечет Францию от поддержки Украины, поскольку российская агрессия продолжается.

Deyna — нефтяной танкер класса «афрамакс», построенный в 2005 году. Судно аффилировано с компанией Sino Ship Management, которую США в январе 2025 года внесли в санкционные списки за деятельность в российском энергетическом секторе. Тогда же санкции распространились и на сам танкер как на имущество, в котором компания имеет имущественный интерес. В мае 2025 года ЕС наложил на него санкции за перевозку нефти и нефтепродуктов российского происхождения с применением нерегулярных схем морской транспортировки. С июня 2025 года аналогичные ограничения действуют со стороны Швейцарии, в июле к ним присоединилась Великобритания.

По данным системы GISIS IMO, по состоянию на июль 2025 года флаг судна не установлен. Позднее санкции против Deyna ввели также Канада (ноябрь 2025 года) и Украина (декабрь 2025 года). В феврале 2026 года Киев отдельно ограничил капитана танкера.

В январе 2026 года ВМФ Франции задержал в Средиземном море танкер Grinch, который вышел из Мурманска и подозревался в принадлежности к российскому «теневому флоту». В феврале владелец судна заплатил штраф в несколько миллионов евро, после чего танкер был отпущен. В начале марта французские военные поддержали операцию бельгийских сил по задержанию танкера Ethera в Северном море — судно принудительно направили в порт Зебрюгге.

«Теневой флот» России — это сотни старых танкеров, формально принадлежащих офшорным компаниям и ходящих под фиктивными флагами. Кремль и связанные с ним трейдеры используют их для обхода санкций и ценового потолка на российскую нефть. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, только за первые девять месяцев 2025 года более ста российских судов использовали ложные флаги, перевезя около 11 млн тонн нефти стоимостью €4,7 млрд.

