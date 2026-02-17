Франция отпустила танкер российского «теневого флота» Grinch после выплаты штрафа в несколько миллионов евро

Французские власти освободили задержанный нефтяной танкер Grinch (IMO: 9288851) после того, как компания — владелец судна выплатила штраф в «несколько миллионов евро», передает Reuters. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро написал в Twitter (X):

«Обход европейских санкций имеет свою цену. Россия больше не сможет безнаказанно финансировать свою войну через “теневой флот” у наших берегов».

Танкер задержали в Средиземном море в январе и перенаправили на якорную стоянку у Марселя по подозрению в участии в российском «теневом флоте», позволяющем Москве экспортировать нефть в обход санкций. Судно шло из Мурманска под флагом Коморских островов. Штраф компании-владельцу был назначен за неспособность обосновать право на использование этого флага.

Нерешительность европейских стран в вопросе конфискации танкеров «теневого флота» во многом объясняется несовершенством международного морского права. Действующие конвенции не допускают длительного удержания судна под арестом: после уплаты штрафов и технических проверок корабль должен быть отпущен — иначе государству грозят иски в международные судебные инстанции. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским признавал эти ограничения и заявлял о намерении добиваться изменений в законодательстве.

Единственным известным случаем реальной конфискации «теневого» танкера в Европе остается задержание судна Eventin в Германии в январе 2025 года — и то лишь из-за угрозы экологической катастрофы. Эксперты считают, что системное решение проблемы возможно только в рамках новой международной конвенции под эгидой Международной морской организации, однако этот процесс займет долгое время.

