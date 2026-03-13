Швеция задержала второе за неделю судно, следовавшее в Россию. Танкер шел под ложным флагом

Береговая охрана Швеции задержала еще один танкер, следовавший в российский порт, по подозрению в использовании ложного флага. Судно Sea Owl I (IMO: 9321172) стало уже вторым за последнюю неделю задержанным шведскими властями. Новый танкер включен в санкционные списки ЕС как часть российского «теневого флота».

Танкер задержали накануне вечером, в четверг. Хотя, согласно мониторинговым сервисам, он ходит под флагом Коморских островов, береговая охрана Швеции подозревает, что это фиктивная регистрация и на самом деле судно ходит без флага.

«Наша общая оценка такова, что риск нарушений безопасности на борту высок. На этом основании судну не может быть разрешен мирный проход. Угроза морской безопасности и окружающей среде слишком высока», — заявил Даниэль Стенлинг, замначальника оперативного отдела береговой охраны.

Сейчас предварительное расследование касается вопроса пригодности судна к плаванию. Шведская береговая охрана уточняет, что Sea Owl I нет в их судовом реестре.

Аналитики Starboard Maritime Intelligence также относят его к судну, предположительно, под ложным флагом: хотя оно указывает свою регистрацию на Коморских островах, подтверждений этому нет в других базах, например в глобальной базе данных IMO. Из-за этого установить действительность регистрации невозможно. В базе данных Equasis регистрация судна также значится как Comoros FALSE.

Использование ложного флага — нередкая практика, например, для танкеров «теневого флота». Такие суда сложнее отслеживать. К тому же без регистрации судна в какой-либо юрисдикции, по сути, нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность его судоходства. Под вопросом также действительность страхования Sea Owl I.

По информации шведской береговой охраны, танкер направлялся в российский порт Приморск из Сантоса (Бразилия). Согласно данным сервиса по отслеживанию судов Starboard, судно вышло из бразильского порта 15 февраля и примерно 15 марта должно было прибыть в порт Таллина — вероятно, промежуточный пункт назначения перед заходом в российский. Танкер Sea Owl I ранее часто выполнял рейсы между российскими и бразильскими портами.

Задержанное судно с октября прошлого года находится в санкционном списке ЕС как часть российского «теневого флота» — судов, участвующих в перевозке российской подсанкционной нефти.

«Российский „теневой флот“ представляет серьезную угрозу безопасности и окружающей среде. Флот состоит из сотен судов, которые часто являются старыми, плохо обслуживаются, имеют ложные флаги или вообще не имеют гражданства. Проблема в первую очередь связана с обходом санкций против России, особенно в отношении экспорта нефти, а также с воздействием на окружающую среду, низким уровнем квалификации моряков и неадекватным страхованием. Крупная авария может привести к значительным разрушениям и потребует больших ресурсов для спасательных работ и ликвидации последствий», — прокомментировал задержание Sea Owl I министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Это уже второе за неделю судно, задержанное шведскими властями. 6 марта у южных берегов страны был задержан сухогруз Caffa (IMO: 9143611), следовавший в Санкт-Петербург. Он также, предположительно, шел под ложным флагом. Ранее Caffa обвиняли в перевозке зерна из Севастополя в сирийский порт Тартус.

