У берегов Швеции задержали грузовое судно, шедшее в Санкт-Петербург. Летом прошлого года оно перевозило зерно из Крыма в Сирию

У южных берегов Швеции было задержано грузовое судно Caffa (IMO: 9143611), следовавшее в Санкт-Петербург, сообщила береговая охрана страны. Оно, предположительно, шло под ложным флагом. Ранее Caffa обвиняли в перевозке зерна из Севастополя в сирийский порт Тартус.

Судно было задержано накануне днем, примерно в четыре часа по местному времени, в шведских территориальных водах.

Судя по данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, оно следовало из Касабланки (Марроко) в Санкт-Петербург. Выйдя из Марроко 24 февраля, Caffa должна была прибыть в порт назначения примерно 10 марта.

Судно шло под флагом Гвинеи, однако шведские власти называют его «судном без гражданства» — то есть шедшим под «ложным флагом». Аналитики Starboard Maritime Intelligence тоже относят судно к этой категории: хотя оно передает свой флаг через AIS как гвинейский, подтверждений этому нет в других базах, например в глобальной базе данных IMO. Из-за этого установить действительность флага невозможно.

«Мы считаем, что Caffa не совершала мирного плавания через шведские территориальные воды. Без государства флага нет государства, которое могло бы гарантировать безопасность и мореходность судна», — говорится в пресс-релизе береговой охраны.

Примечательно, что в базе данных платформы Equasis флаг судна также помечен как Guinea False. Как минимум с 2017-го до июня 2025-го судно при этом ходило под российским флагом.

Неясно также, есть ли у судна действительная страховка. Из-за несоответствия между базами данных AIS и IMO эта информация просто отсутствует. На это также указывает министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин:

«Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что страховка отсутствует. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский».

Предварительное расследование, по его словам, должно установить, соответствует ли судно требованиям, установленным для навигации. Он связал повышенное внимание к судну с «серьезной угрозой, исходящей от теневого флота», которая требует «активной политики противодействия».

Судно действительно находится в украинском санкционном списке с ноября прошлого года. Caffa обвиняют в причастности к перевозке зерна из оккупированного Севастополя в Сирию в июле 2025-го.