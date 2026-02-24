На задержанном Францией танкере Boracay были сотрудники подсанкционной российской фирмы, которые следили за капитаном и занимались разведкой

На борту танкера Boracay (IMO 9332810), который французские власти задержали в сентябре при проходе через Ла-Манш, находились два сотрудника российской охранной компании Moran Security Group. Как рассказал AFP информированный источник, они следили за экипажем и собирали разведывательную информацию.

По словам собеседника агентства, роль этих людей заключалась в «обеспечении защиты судна и прежде всего в том, чтобы капитан строго выполнял отданные приказы в соответствии с российскими интересами». Источник AFP описал охранников как Александра Т. 34 лет и Максима Д. 40 лет, добавив, что последний — бывший полицейский, работавший на ЧВК Вагнера.

По словам источника AFP, охранники Moran Security Group сопровождают десятки судов российского «теневого флота» в Балтийском море и Атлантическом океане. «Когда они проходят мимо европейских берегов или военных объектов, они фотографируют наши суда», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, танкер Boracay под флагом Бенина, предположительно относящийся к «теневому флоту», 20 сентября вышел с грузом нефти из российского Приморска (Ленинградская область). Через десять дней его остановили в Ла-Манше, военные поднялись на борт. Французские власти арестовали капитана и старшего помощника, обвинив их в невыполнении приказов корабля ВМФ Франции. Тем не менее уже 3 октября стало известно, что танкер продолжил свой путь к Суэцкому каналу.

В настоящее время танкер, ранее известный под названиями Pushpa, Kiwala и Boracay, вновь сменил название. По данным Marine Traffic, сейчас он называется Phoenix, ходит под российским флагом и находится в Желтом море.

Показания капитана

23 февраля во французском городе Брест начался заочный суд над капитаном Boracay, гражданином Китая Чэнь Чжанцзе. Прокуратура просит приговорить его к году лишения свободы за невыполнение приказа остановить судно.

Адвокат капитана подтвердил AFP, что на борту танкера находились двое россиян, которые не были моряками и «представляли груз». По словам юриста, решение о допуске этих людей на борт принимал не капитан. «Я не знаю, что они [россияне] делают на судне», — заявил Чэнь Чжанцзе, когда его допрашивала полиция. Показания капитана были зачитаны в суде. Он также рассказал, что российский персонал был на борту и во время предыдущего рейса Boracay в июле.

По словам адвоката, когда танкер отпустили, он ушел вместе с охранниками, которые через несколько дней сошли на берег во время остановки в Суэце.

Высокопоставленный представитель разведки одной из европейских стран, граничащих с Россией, рассказал AFP, что спецслужбы заметили присутствие сотрудников Moran Security Group на судах российского «теневого флота» «где-то в прошлом году». «Между этими частными военными компаниями и государством существует координация», — заявил собеседник агентства.

«60% российской нефти проходит через Балтийское море, это жизненно важный канал», — добавил представитель разведки, отметив, что число судов «теневого флота» в Балтийском море растет.

Moran Security Group

Компания Moran Security Group зарегистрирована в Москве в 2011 году. По данным СПАРК, ООО «Моран Cекьюрити Групп» работает в сфере морского пассажирского и грузового транспорта, а также обеспечения безопасности и проведения расследований. Генеральный директор — Вячеслав Калашников.

На сайте фирмы сообщается, что она предоставляет комплекс услуг в области безопасности, консалтинга, транспортных перевозок и медицинского обеспечения. В числе предлагаемых услуг названы вооруженное сопровождение судов и разведывательные операции. «У нас работают военные и гражданские специалисты высочайшего класса, прошедшие специальную подготовку, имеющие опыт работы в странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки», — отмечается на сайте.

В 2024 году Минфин США внес Moran Security Group в санкционные списки за «предоставление услуг вооруженной охраны и работу по контракту с российскими государственными предприятиями». Тогда в качестве руководителя компании был указан гражданин России Алексей Бадиков.

Польский аналитический центр «Варшавский институт» еще в 2018 году писал, что Moran Security Group была основана четырьмя отставными офицерами ФСБ, а глава компании Калашников — полковник ФСБ в отставке. В этой компании в прошлом работал командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, который в августе 2023 погиб вместе с Евгением Пригожиным при крушении самолета в Тверской области.

