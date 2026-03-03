Российский ледокол «Мурманск» нарушил морскую границу Эстонии

Российский ледокол «Мурманск» 28 февраля без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе, чтобы освободить застрявший во льдах танкер Olympic Friendship, сообщает ERR. Эстонское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России.

Ледокол находился в эстонских водах четыре минуты. При этом российская сторона не уведомила ни МИД, ни ВМС Эстонии о входе в территориальные воды, а также не отвечала на вызовы эстонских военных моряков по радио. Министр иностранных дел Маргус Цахкна сказал:

«Этой нотой мы напоминаем Российской Федерации, что в эстонских территориальных водах действуют четкие и однозначные правила, в том числе в период ледокольной навигации. Их соблюдение обязательно для всех, чтобы в дальнейшем избежать нарушений процедурных норм».

По действующим правилам, иностранное судно может осуществить мирный проход через территориальное море при условии уведомления МИД по дипломатическим каналам не менее чем за 48 часов до входа. В связи со сложной ледовой обстановкой Эстония готова сократить этот срок с 48 до 6 часов — до конца ледокольного сезона.

В начале февраля власти Эстонии задержали в своих внутренних водах контейнеровоз Baltic Spirit (IMO: 9765873), шедший под флагом Багамских островов из Эквадора в Санкт-Петербург. Судно подозревали в контрабанде.

