Капитана задержанного в Швеции судна Caffa подозревают в использовании поддельных морских сертификатов

Шведская прокуратура сообщила об аресте капитана задержанного на прошедших выходных грузового судна Caffa (IMO: 9143611) по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов. Как обнаружил The Insider, в декабре прошлого года набором экипажа на сухогруз занималась компания из Гонконга.

Капитан судна находится под стражей с вечера 7 марта, уточняет прокуратура. Его обвиняют в том, что при обыске на Caffa он предоставил береговой охране Швеции поддельные морские сертификаты, и подозревают в нарушении морского законодательства и Закона о безопасности судоходства.

Уточняется, что капитан судна, чье имя не называется, имеет гражданство России. Ранее посольство России в Швеции сообщало, что из одиннадцати членов экипажа у десяти есть российские паспорта.

Во вторник, 10 марта, прокуратура должна будет решить, оставить ли капитана под стражей или отпустить.

Грузовое судно Caffa следовало из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург. Оно было задержано утром 7 марта у южных берегов Швеции. По состоянию на 9 марта судно находится в море к югу от города Треллеборг, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence.

Как обнаружил The Insider, в декабре 2025 года набором экипажа на судно занималась базирующаяся в Гонконге Intercontinental Shipping Group Ltd. Редакция обнаружила вакансию помощника капитана на Caffa в профильных Telegram-каналах и на порталах по поиску работы для моряков (1, 2). В них были указаны контактные данные именно компании из Гонконга.

The Insider направил запрос в Intercontinental Shipping Group, однако на момент публикации не получил оперативного ответа.

Судя по опубликованной вакансии, посадка на судно предполагалась в Санкт-Петербурге. Контракт был рассчитан на четыре месяца.

Судно Caffa, по утверждению шведских властей, шло под ложным флагом: хотя оно указывало свою регистрацию в Гвинее, в других базах подтверждений этому нет, отмечали аналитики Starboard Maritime Intelligence. В базе данных платформы Equasis флаг судна также помечен как Guinea False. При этом до июня 2025-го оно ходило под российским флагом.

С ноября прошлого года судно находится в украинском санкционном списке. Его обвиняют в причастности к перевозке зерна из оккупированного Севастополя в Сирию в июле 2025-го.