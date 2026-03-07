Большинство членов экипажа задержанного Швецией сухогруза Caffa имеют российское гражданство — Посольство России

Посольство России в Швеции сообщило, что большинство членов экипажа сухогруза Caffa, задержанного шведскими властями у южного побережья страны, являются гражданами России. По данным дипмиссии, из 11 членов экипажа десять имеют российское гражданство.

В посольстве заявили, что находятся в контакте с компетентными шведскими властями. Там также отметили, что шведская сторона заверяет: обстановка на борту судна спокойная. Российская дипмиссия заявила о готовности при необходимости оказать членам экипажа консульскую помощь.

Ранее шведская береговая охрана сообщила о задержании сухогруза Caffa (IMO: 9143611) в территориальных водах Швеции. Судно следовало через Балтийские проливы в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи, однако шведские власти считают его «судном без гражданства», то есть идущим под ложным флагом.

По данным сервиса отслеживания судов Starboard Maritime Intelligence, сухогруз направлялся из Касабланки в Санкт-Петербург. Он вышел из Марокко 24 февраля и должен был прибыть в российский порт примерно 10 марта.

Шведская береговая охрана заявляла, что у судна могут отсутствовать подтверждения действительного флага и страховки. Власти страны также связывали повышенное внимание к этому делу с угрозами, исходящими от так называемого «теневого флота».

Судно находится в санкционном списке Украины с ноября 2025 года. Его обвиняют в причастности к перевозке зерна из оккупированного Севастополя в сирийский порт Тартус летом прошлого года. Кроме того, по данным платформы Equasis, до июня 2025 года Caffa ходила под российским флагом.

